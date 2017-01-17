Театр одного режиссера

17 января 1863 родился Константин Сергеевич Станиславский

В любой истории есть моменты, без которых не обойтись. Когда рассказывают о Станиславском, не обходится без упоминания многочасовой встречи в «Славянском базаре», когда пишут о МХАТе, всегда «взлетает» чайка – и с фасада здания, и с главного занавеса. Эти детали настолько прочно вошли в наше сознание, что без них история уже кажется неполной, а каждый, кто помнит об этих фактах, считает себя знатоком театра в целом, и МХАТа в частности. Между тем история этих отношений - между Станиславским и Немировичем-Данченко, между ними обоими и МХАТом, между театром, его основателями и труппой, между всеми ними и государством – гораздо глубже и интересней, гораздо неожиданней и небанальней, чем можно себе представить из наших общих знаний.

Начать стоит, пожалуй, не с актера и режиссера Станиславского, а с купца Константина Сергеевича Алексеева. Не будь его, не будь этого статуса «купца», над которым всю жизнь тайно потешался Немирович, не было бы и театра в том его виде, в котором он появился тогда, каким был, и как менялся на протяжении многих лет. Да и сегодняшнего МХТ (уже без академической «А») тоже не было бы.

Купец Алексеев, наследник богатого дома, занимавшегося золотоканительной промышленностью, обладал тем складом ума, который был необходим для построения учреждения – будь то фабрика или театр. Он умел пользоваться своими знаниями, умел видеть не сиюминутную выгоду, а перспективу.

В одном из писем к Немировичу он писал: «Я не практичен для данного сезона и очень практичен для будущего дохода дела. То, что выгодно для будущего, о котором я пекусь, то – в большинстве случаев невыгодно в настоящем».

Известно, что Чехов предполагал Станиславского на роль Лопахина в «Вишневом саде» (не похоже на «деликатнейшего» Антона Павловича, верно?). Константин Сергеевич отказался – то ли обиделся, то ли посчитал, что образ для него мелковат – особенно по сравнению с образом рушащейся России, так уверенно верховодящим в пьесе. Зато прекрасно сыграл дворянина Гаева, доказав таким образом неверность прямолинейных аналогий в искусстве.

Он ухитрялся быть и Алексеевым, четко осознающим, что необходимо для будущего театра, и Станиславским, придумывавшим актерам необычные задания, создавший Систему, которой до сих пор пользуются во всем мире. И никакого раздвоения личности это не предполагало.

Константин Алексеев появился на свет в 1863 году. «Я родился в Москве на рубеже двух эпох. Я еще помню остатки крепостного права, сальные свечи, карселевые лампы, тарантасы, дормезы, эстафеты, кремневые ружья, маленькие пушки наподобие игрушечных, - вспоминал он. - На моих глазах возникли в России железные дороги с курьерскими поездами, пароходы, создавались электрические прожекторы, автомобили, аэропланы, дредноуты, подводные лодки, телефоны – проволочные, беспроволочные, радиотелеграфы, двенадцатидюймовые орудия… Поистине разнообразная жизнь, не раз изменявшаяся в своих устоях».

Он жил не только на рубеже веков, ему выпал и рубеж другого свойства – полностью изменилась страна, в которой он родился, точнее – ее просто не стало, появилась другая, чуждая, незнакомая. Но он сумел выжить и в ней, оставаясь при этом человеком, никогда не терявшим своего лица.

В семье Алексеевых детей воспитывали в строгости. Но будущему Станиславскому удалось избежать участи быть «мальчиком в конторе», его воспитывали уже по-европейски. Как и положено молодому человеку, он отправился в Европу – посмотреть на мир, научиться чему-то новому, узнать о том, каково это – не в России.

Уже тогда, изучая в Европе интересовавшие его вещи, Станиславский понял, что интересуют его две области – собственно, золотоканительное дело, которым занималась семья, и – театр.

К театру в семье Алексеевых приучали с детства – возили на спектакли в абонированную ложу, устраивали собственные представления в подмосковной Любимовке.

В Москве семья жила близ Красных ворот, и потом это географическое название плотно слилось с образом Станиславского. Говорили: «ехать к Красным воротам», «у Красных ворот одобрили», «надо посоветоваться у Красных ворот». Над этим благоговением потом поиздевался Булгаков: герои «Театрального романа» то и дело спрашивали: «А как к этому отнесутся на Сивцевом вражке»?

Вообще, инфернальный, странный образ Ивана Васильевича в «Театральном романе» Булгакова, столь явно списанный со Станиславского, что даже неловко, имеет мало общего как с четким, ответственным, спокойным купцом Алексеевым, так и с талантливым, уверенным в своем таланте режиссером Станиславским.

Откуда взялась в нем эта уверенность? Он никогда не был первым учеником – ни в школе, ни в Лазаревском институте восточных языков, куда перевелся из гимназии. Даже на курсе актерского мастерства выдержал всего несколько недель.

В семье спокойно относились к его подходу к учебе и нисколько не осуждали. Так, когда студент Алексеев провалился в Лазаревском на экзамене, отец подарил ему дорогую лошадь. Подарок уже был куплен, и отцу не пришло в голову, что можно его не дарить, раз экзамен не сдан. Напротив, сын словно получил утешительный приз.

Было в юности Станиславского и еще одно событие, которое во многом повлияло на него и его дальнейшее поведение.

Юношей тогда было принято «сводить» с молоденькими хорошенькими горничными, чтобы уберечь от публичных домов. Такая горничная – Дуняша – была и у Константина. Когда стало ясно, что она ждет ребенка, семья не отвернулась от нее, а оставила в доме и помогала воспитывать малыша. До конца своих дней Станиславский считал для себя необходимым заботиться о сыне.

Но этот эпизод стал для него столь сильным впечатлением, что навсегда поставил крест на всех дальнейших возможных романах. Была жена – Мария Петровна Лилина, были дети – сын Игорь и дочь Кира. На этом точка. И хотя Константин Сергеевич был мужчиной интересным, на которого дамы постоянно обращали на него внимание, всем, даже самым настойчивым, включая Айседору Дункан, было отказано.

Поскольку работой (в отличие от учебы) Алексеев привык заниматься со всей ответственностью, он так же отнесся и к организации Общества искусства и литературы, где надеялся изучать современный театр, решать его проблемы, развивать его.