Рядом с ВВЦ, параллельно вечно загруженному от обилия машин Проспекту Мира, в воды главного притока Москва-реки Яузы глядится и не может налюбоваться на свое отражение красавец-мост. Открываясь взору неожиданно, он заставляет на себя обратить внимание: подобного моста в столице и в ближайшей округе больше нет. Его нарядные белокаменные арки рождают в памяти образы знаменитых римских акведуков, прямых, как стрела. Ростокинский акведук не такой древний, как его римские собратья, но и он имеет свою уже более чем двухвековую историю.

Жители современного многомиллионного мегаполиса и не задумываются, откуда в их кранах берется вода, горячая и холодная, в любое время суток. То, что когда-то казалось самой смелой несбыточной фантастикой, стало обыденной реальностью. Сейчас очень трудно представить, что всего лишь сто с небольшим лет назад воду жители центра Москвы брали из городских водоразборных фонтанов и несли ее домой в кадках и ведерках. Только много ли принесешь в двух руках, даже пользуясь коромыслом?! А ведь вода нужна была и для питья, и для приготовления пищи, и для мытья, и для стирки. Вот и приходилось ходить за водой несколько раз на дню и выстаивать очереди из таких же страждущих. Те, кто был побогаче, пользовались услугами водовозов, доставлявших в их дома бочку- другую с водой. Памятники такому водовозу уже в наши дни были установлены в Санкт-Петербурге и Казани. Обитатели окраин набирали воду из окрестных колодцев и родников. Ну, а поскольку с развитием фабрик и заводов население города увеличивалось быстро и потребности в воде возрастали, то возрастала и цена за воду. Поэтому принесенную в дом водицу старались расходовать бережно и экономно. Кстати, профессия водовоза была очень популярной и востребованной - чуть ли не каждый десятый москвич работал возчиком воды.

Была и еще одна проблема, которой издавна страдала Москва, - воды ее главной реки раньше не отличались полноводностью. Другой напастью, резко ухудшавшей качество московской воды, было уже упоминавшееся развитие в XVIII веке мануфактурного производства. Об экологии тогда никто не думал, а отходы производства, не мудрствуя, сливали и сбрасывали в Москва-реку и ее притоки. Добавим к этому, что никакой канализации не было и в помине: нечистоты вывозились-выносились из домов либо на задние дворы, либо сбрасывались золотарями в ближайший водоем. В итоге от этого страдали сами жители, ведь водозабор преимущественно шел из московских речек. Гром грянул в правление матушки Екатерины, когда в Москве разразилась эпидемия чумы, и вспыхнуло восстание, получившие в истории название Чумной бунт (1771 г.).

После такого «урока» за проблему с московской водой, наконец-то, решили взяться всерьез. Летом 1779 года Екатерина Великая поручила генерал-поручику Бауеру «произвесть в действо водяные работы для пользы престольного нашего города Москвы». Военный инженер Ф.В.Бауер взялся за дело основательно и в том же году, проведя необходимые изыскания и расчеты, представил проект Мытищинского самотечного водопровода. Почему мытищинского? Да потому, что в окрестностях Мытищ были разведаны большие запасы чистой и вкусной питьевой воды, которыми можно было снабжать Москву, к тому же Мытищи относительно уровня моря находились по сравнению с Москвой на возвышенности, и вода могла поступать в Первопрестольную самотеком. Оставалось только проложить водопровод.

Читатель спросит, а при чем здесь Ростокинский мост-акведук через Яузу? А притом, что этот мост - самая красивая и единственная из сохранившихся частей Мытищинского водопровода. Кстати, Ростокинским акведук фигурировал лишь в официальной документации, а в городском фольклоре закрепилось и долго бытовало совсем другое название - Миллионный мост. Почему? А потому, что на строительство водопроводной системы, длившейся без малого четверть века, было израсходовано 1 миллион 648 тысяч рублей! (астрономическая по тем временам сумма). Увидеть свое детище в действии царица Екатерина II не успела, открытие Мытищинского водопровода пришлось на правление ее внука Александра I.

В 1780 году, то есть на следующий год после произведенных инженером Бауером изысканий, началось строительство водопровода из Мытищ в Москву. При строительстве Ростокинского акведука архитекторами были уже упоминавшийся Бауер и инженер И.К.Герард. Командующий Московским воинским гарнизоном князь М.Н.Волконский был обязан каждый день направлять на строительные работы по сооружению водопровода до 400 солдат. При этом рядовым солдатам и капралам за работу платили по 8 копеек, солдатам-минерам по 10 копеек, а унтер-офицерам по 15 копеек. (Для сравнения: бочка воды в центре Москвы стоила 50 копеек.)

В связи с началом очередной русско-турецкой войны в 1787 году работы по возведению водопровода были на длительное время прерваны, так как основные ресурсы и средства требовались для победоносного завершения военной кампании. В результате открытие водопровода состоялось уже в следующем столетии, 28 октября 1804 года. Событие было грандиозным и знаковым для Москвы. О пуске Мытищинского водопровода написал один из самых популярныых российских журналов того времени «Вестник Европы», издававшийся Н.М.Карамзиным. Сам же будущий известный историк, еще в правление Екатерины Великой так описал в своих путевых заметках впечатление от увиденного Ростокинского акведука: «Я увидел недалеко от дороги прекрасный водовод. Вот один из монументов Екатерининской благодетельности! Она любила во многом следовать примеру римлян, которые не жалели ничего для пользы иметь в городах хорошую воду, столь необходимую для здоровья людей, необходимее самых аптек. Издержки для общественного блага составляют роскошь, достойную великих монархов, роскошь, которая питает самую любовь к отечеству, нераздельному c правлением...»

Милионный мост стал главным символом Мытищинского водопровода. Бауером и Герардом был возведен 21-арочный белокаменный акведук длиной 356 м, с устоями высотой до 15 метров, поддерживающий канал для воды (водовод) шириной 0,9 м с высотой стенок 1,2 м.

Всего в водопроводе из Мытищ, называемым еще Екатерининским по имени основавшей его императрицы, было 5 акведуков, но ни один из них, за исключением Ростокинского, не сохранился.

И все-таки, откуда же брала свое начало мытищинская водица, поступавшая в Москву? Среди поэтического наследия современника Пушкина Николая Языкова есть стихотворение «На громовые колодцы в Мытищах» (1830):

Отобедав сытной пищей

Град Москва, водою нищий,

Знойной жаждой был томим,

Боги сжалились над ним:

Над долиной, где Мытищи

Смеркла неба синева.

Вдруг удар громовой тучи

Грянул в дол, - и ключ кипучий

Покатился... Пей, Москва!