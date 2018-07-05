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Комсомол - это вся моя жизнь!

5 Июля 2018, 14:21
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Вся моя сознательная жизнь связана со святым для меня понятием «Комсомол». Я думаю, что каждый, кто вплотную соприкасался с ним, поймет, какую дорогу по жизни  мне посчастливилось пройти. Душа моя, сердце мое – неразрывный сплав с комсомолом. Заряд, полученный от работы в этой замечательной организации, является и будет являться постоянным источником  энергии до скончания лет моих.  Я – женщина, и не могу без счастливых слез вспоминать свои первые шаги в комсомоле, встречи с юностью, нашу бескорыстную дружбу, когда мы были действительно единой семьей и приносили без оглядки  на жертвенный алтарь свое спокойствие, благополучие, личные притязания на жизнь.

Родилась я в Приморском крае, в городе Тетюхе, сегодня он называется Дальнегорском, где папа работал на Сихоталинском горнообогатительном комбинате. Потом его перевели в Казахстан, в город Зыряновск, и там я пошла в школу. Была очень активной, меня избрали секретарем комитета комсомола и председателем Совета школы. Это была новая форма самоуправления школы старшеклассниками. Директор школы и педагогический коллектив ни одного важного вопроса без нас не решали. После окончания школы с серебряной медалью    пошла работать лаборантом в центральную химическую лабораторию  Зыряновского свинцового комбината и вскоре уже была в составе комитета комсомола предприятия. Можно сказать, началось мое становление и закалка как личности с одновременным познанием реалий жизни. Потому что никакой другой фактор не дает столько молодому человеку, как работа в производственном коллективе, когда ежедневно приходится общаться с людьми разных профессий и возрастов, особенно с рабочими.

Так, постепенно приобретая опыт и завоевывая авторитет, начинала понимать свою роль и предназначение, пытаясь определить скрытые во мне способности. Меня избрали заместителем секретаря комитета комсомола комбината, а затем секретарем. Комсомольская организация не маленькая, более 900 человек, с правами райкома,  ребята в большинстве – горняки, обогатители. Тут и пригодился уже наработанный  опыт общения. Делала все от души, с энтузиазмом и  удовольствием. Не могу не вспомнить золотое время начала семидесятых, грандиозных по тем временам состязаний двух комбинатов –  Лениногорского полиметаллического и нашего Зыряновского, причем не только производственных, но и в рамках КВН тоже. Эти юморные баталии показывало областное телевидение, едва только оперившееся. Тогда телевизоры еще были не у каждого, а мы уже в эфире, на экране. Разве такое можно когда-либо забыть?! До сих пор, встречаясь с Володей Пономаревым, бывшим секретарем комитета комсомола наших соперников, с веселым  юмором вспоминаем наше состязание в КВН.

С непроходящим чувством восхищения, восторга и гордости за наше великое единение вспоминаю, как меня, в 1966 году делегата ХV съезда ВЛКСМ, девчонку с Восточного Казахстана, поздравляли с 20-летием все делегаты комсомольского форума.

Энергетика таких событий впитывается в каждую клеточку организма, остается на всю жизнь и вырабатывает иммунитет от всего плохого в человеческих отношениях. Я впервые оказалась в Москве, впервые увидела космонавтов и, конечно, домой уехала с автографами почти всех космонавтов-делегатов съезда комсомола. Никогда не забуду выступление на этом съезде   гениальной Александры  Николаевны Пахмутовой, тогда еще не обремененной регалиями и наградами, а молоденькой улыбчивой девушки,  чьи  песни уже полетели по стране и стали любимыми.

 Она маленького роста, поэтому за трибуной стояла на скамеечке. Так совпало, что в этот день болгарская делегация преподнесла сюрприз – из Софии привезли гвоздики и каждому делегату вручили по цветку. А когда Александра Пахмутова выступила, то с задних рядов пошла волна гвоздик, и ее буквально  завалили цветами. Она стояла с огромной  охапкой гвоздик и не знала, что делать.

К ней подбежал Александр Медведь – трехкратный олимпийский чемпион и многократный чемпион мира, Европы и СССР по  вольной борьбе, в полном смысле великан, поднял ее на руки и с букетом понес с трибуны. Зал стоя провожал ее  громом аплодисментов.

Вернувшись домой, я побывала на очень многих предприятих области и взахлеб рассказывала о своих впечатлениях о съезде.   Молодежь слушала меня  с большим интересом, задавала огромное количество вопросов.

В 1971 году меня избрали первым секретарем Зыряновского горкома комсомола, в котором удалось сформировать работоспособный и умелый актив, и где я продолжила нарабатывать  первые  навыки комсомольского вожака.

Я горжусь своей принадлежностью к Казахстанской республиканской комсомольской организации. Комсомол Казахстана славен многими своими делами – ударными комсомольскими стройками, молодежными овцеводческими бригадами, освоением целинных земель и миллионами пудов зерна в закрома государства. Все не перечесть!

 

А разве можно забыть такие комсомольские дела, как шефство над Зайсанским и Курчумским погранотрядами. Помимо материальной помощи и обустройства дальних застав, сколько комсомольцы вложили души в шефские связи с пограничниками, кто это может сегодня подсчитать?!  За большой вклад комсомольцев области в укрепление нашей границы я была награждена медалью «За отличие в охране государственной границы СССР», удостоверение подписал Юрий Владимирович Андропов, и я этим очень горжусь.

 

Незабываемым было и республиканское совещание по вопросам участия молодежи в дальнейшем развитии овцеводства на базе Талды-Курганской области, куда съехались представители всех союзных республик. В то время первый секретарь обкома комсомола Куаныш Султанов показал всем образец организации таких масштабных мероприятий и высший класс казахского гостеприимства!

Я всегда с большой теплотой и признательностью вспоминаю секретарей ЦК ЛКСМ Казахстана: Закаша Камалиденовича Камалиденова,  Геннадия Васильевича Митрофаненко, Виталия Алексеевича Брынкина,  своих коллег, первых секретарей обкомов комсомола – Шамшу Беркимбаеву,  Геннадия Зайченко, Куаныша Алпысбекова, Славу Медведева, командира Республиканского ССО – Сашу Казакова, своих друзей по горкому и комитету комсомола – Хатиру Нугуманову, Валеру Ивенко, Любу Борисюк, Валеру Ферхо, Свету Асанову, Валеру Доскалова и многих других, которые и сегодня всегда со мной рядом. Нас связывала настоящая дружба, уважение и поддержка друг друга.

 

Так сложилость, что я прошла все этапы комсомольской работы: пять лет в комитете  комсомола Зыряновского комбината, в гуще рабочего коллектива, потом первым секретарем горкома комсомола, затем первым секретарем обкома, поэтому, когда меня утвердили  заместителем заведующего отделом комсомольских органов ЦК ВЛКСМ,  а чуть позже первым заместителем, я к этому была уже готова.  Тем паче, что успешно окончила Академию общественных наук при  ЦК КПСС. И у меня не было никаких проблем в общении с руководителями областных, краевых и республиканских организаций, поскольку я говорила с ними, что называется, на одном языке.  И, конечно же, мне повезло на учителей. Особенно очень многому научилась у первого секретаря обкома партии Протозанова Александра Константиновича, который умел работать с кадрами, мы все учились у него и брали с него пример.

 С особой теплотой вспоминаю годы работы в отделе комсомольских органов ЦК под руководством Волчихина Виктора Гавриловича. Можно сказать, я перед ним преклоняюсь. Будучи большим профессионалом, он  умел тихо, спокойно, не повышая голоса, и спросить, и подсказать,  и посоветовать. Всегда очень интеллигентно и, в тоже время, четко проводил все заседания, совещания, обсуждения.  И это при том, что в отделе работали люди, имеющие большой опыт работы.

Отдел комсомольских органов – это сердце, мотор в ЦК ВЛКСМ, пусть не обижаются другие отделы, я очень уважительно отношусь ко всем. Но особая роль  во взаимодействии с комсомольскими организациями республик, краев и областей принадлежит, конечно, орготделу, в котором я проработала более одиннадцати лет – это было неповторимое, счастливое время!

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