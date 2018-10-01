Неизгладимое





Евгений Тяжельников

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ

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Членом ВЛКСМ стал в 1943 году, в дни прорыва блокады Ленинграда и разгрома фашистских полчищ в Сталинградской битве, а вскоре и был избран секретарём комитета ВЛКСМ школы. В 1948 году, в канун 30-летия комсомола, меня, секретаря факультетского бюро Челябинского пединститута, наградили Почётной грамотой ЦК ВЛКСМ, а в следующем – удостоили именной стипендии ЦК ВЛКСМ.

В 1951 году, когда я уже был секретарём комитета ВЛКСМ пединститута, меня принял лидер Ленинского комсомола Н.А. Михайлов. Он интересовался жизнью и делами нашей вузовской организации и комсомола Южного Урала (я был членом обкома ВЛКСМ) и дал много ценных советов и рекомендаций.

С глубоким сердечным волнением вспоминаю встречи с маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым. В июне 1952 года в Челябинске на областном собрании партийно-комсомольского актива я впервые увидел и услышал его, командовавшего тогда войсками Уральского военного округа. Георгий Константинович подчеркнул выдающийся вклад южноуральцев в разгром немецкого фашизма: 265 стали Героями Советского Союза, более 50 – полными кавалерами ордена Славы. Челябинцы в составе Уральского добровольческого танкового корпуса участвовали в Курской битве, освобождении Польши, в Берлинской операции, завершив боевой путь 9 мая 1945 года в Праге.

Маршал говорил о легендарном вкладе трудящихся области: каждый второй снаряд и третий танк были из магнитогорской стали, Танкоград дал фронту 18,5 тысяч танков и 48,5 тысяч танковых моторов, почти 3 тысячи «КАТЮШ» поставил завод им. Колющенко – и настоятельно рекомендовал увековечить боевые и трудовые подвиги южноуральцев. Со временем появились великолепные памятники Челябинской добровольческой танковой бригаде, Танкограду, «Тыл – Фронту»…

…В ноябре 1957 года мы с супругой, отдыхая в Гаграх, пришли на концерт народного артиста СССР Игоря Ильинского. И вдруг в ложе появился Г.К.Жуков, выведенный к тому времени из членов ЦК КПСС и его Президиума, освобождённый от должности министра обороны СССР. Зал встретил его многоминутной овацией. А великий актёр продемонстрировал не только уникальный талант, но и читал басни, будто специально написанные для опального маршала.

22 февраля 1967 года я присутствовал на встрече Г.К.Жукова с профессорами и аспирантами Академии общественных наук при ЦК КПСС, посвящённой 25-летию Московской битвы. В актовом зале были развешаны карты, схемы, напоминавшие Ставку Верховного командования, когда маршал докладывал И.В.Сталину в канун решающего сражения. Г.К.Жуков подтвердил судьбоносное значение Московской битвы, «самого значительного события минувшей войны». Убедительно показал мудрость Верховного командования, умелые действия командиров, массовый героизм красноармейцев. Особо подчеркнул выдающийся вклад в разгром фашистов воинов Сибири, Урала и Дальнего Востока. С нескрываемой болью говорил о тысячах павших, память о которых должна быть вечной.

ЦК ВЛКСМ поддержал желание В.М.Пескова взять интервью у Г.К.Жукова в канун 25-летия Победы. И оно – «О НАШЕЙ ПОБЕДЕ» – было опубликовано в «Комсомольской правде» 6 мая 1970 года. Георгий Константинович позвонил мне и сердечно поблагодарил Василия Михайловича и ЦК ВЛКСМ «за счастливую возможность изложить свою позицию 10-ти миллионам читателей «Комсомолки», донести её до каждого человека. Был растроган и тем, что на фото он с любимой 12-летней дочкой Машей.

7 мая 1972 года я, секретарь ЦК ВЛКСМ Сурен Арутюнян и директор издательства «Молодая гвардия» Валерий Ганичев посетили Г.К.Жукова на даче в Сосновке. Горячо поздравив маршала с наступающим Днём Победы, я сказал: «Дорогой Георгий Константинович! Вы – четырежды Герой Советского Союза, кавалер 6 орденов Ленина, двух орденов «Победа», «Октябрьской Революции», трёх орденов «Красного Знамени», двух Суворова I степени и высших наград многих стран мира. Но одной награды у вас нет. Поэтому позвольте по поручению Центрального Комитета вручить вам Знак ЦК ВЛКСМ «ВОИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ» и книгу-альбом о вашей легендарной боевой, государственной и партийной деятельности».

Было видно, как тронула Г.К.Жукова, его супругу Галину Алексеевну и их дочь Машу наша скромная комсомольская награда. Маршал заметил, что вся его военная деятельность связана с молодёжью: в армии и на флоте в основном служили молодые воины. Напомнил слова из своего интервью в «Комсомольской правде»: «Я считаю, что молодёжь принесла главную жертву в войне… С командного пункта я много раз видел, как молодые солдаты поднимались в атаку. Это страшная минута: подняться в рост, когда смертоносным металлом пронизан воздух. И они поднимались. Многие из них только-только узнали вкус жизни. Девятнадцать-двадцать лет – лучший возраст в обычной человеческой жизни. Всё впереди… А для них очень часто впереди был только немецкий блиндаж, извергавший пулемётный огонь… Мы, люди старшего поколения, этого не забудем».

Георгий Константинович тепло вспоминал пятилетнюю службу на Урале, неоднократные посещения Челябинской области, многолетнюю дружбу с Н.С.Патоличевым, первым секретарём обкома партии в годы войны. Показал потрясающей красоты саблю, изготовленную нашими златоустовскими мастерами и подаренную ему руководством области. Как рассказал мне М.С.Соломенцев, в прошлом главный инженер Златоустовского машзавода, это была точная копия сабли, подаренной южноуральцами И.В.Сталину в день его 70-летия.

В январе 1974 года развернулось соревнование комсомольцев и молодёжи за почётное право по итогам работы, учёбы и воинской службы быть сфотографированными у святыни советского народа – Знамени Победы. О принятом решении я проинформировал Г.К.Жукова. Он горячо поддержал его и вместе с маршалами Советского Союза А.М.Василевским, И.Х.Баграмяном и В.И.Чуйковым, президентом АН СССР А.П.Александровым, трижды Героями Советского Союза А.И.Покрышкиным и И.Н.Кожедубом, легендарной партизанкой, Героем Советского Союза Н.В.Троян, лётчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Г.Т.Береговым, писателями-фронтовиками М.А.Шолоховым, К.М.Симоновым и Б.Н.Полевым, композитором Д.Д.Шостаковичем и другими подписал Обращение, опубликованное в «Комсомольской правде» 13 марта 1974 года. В нём говорилось: «В Знамени Победы слились воедино знамёна всех частей и соединений Армии и Флота, партизанских отрядов. Оно вобрало в себя беспримерный героизм, доблесть и мужество бойцов и командиров, сохранило теплоту рук фронтовых бригад, миллионов людей, которые самоотверженным трудом в тылу приближали 9 мая 1945 года. В нём частица души и сердца каждого советского патриота – воина и труженика.

Сфотографироваться у Знамени Победы – это очень почётное право. Ведь каждый, кто его заслужит, на какое-то мгновение в год 30-летия великой Победы станет на пост у священного Знамени нашей Родины».

Георгий Константинович намерен был участвовать в фотографировании победителей соревнования. Однако 18 июня 1974 года его сердце, до последнего удара отданное советскому народу, его Вооружённым Силам, остановилось. Ленинский комсомол низко склонил свои Знамёна перед вечной славой и памятью великого Маршала Победы.

Соревнование вызвало небывалый трудовой и творческий энтузиазм комсомольцев и молодёжи. У бессмертного Знамени Победы были сфотографированы более 45 тысяч молодых гвардейцев пятилетки, отличников учёбы и воинской службы, прославленных учёных, мастеров культуры и героев спорта.

Как дорогую реликвию храню и перечитываю «Воспоминания и размышления» Г.К.Жукова с автографом «…на память от автора. 9.V.72 г.»; «Так начиналась война» И.Х.Баграмяна – «На память о былом и незабываемом. 20-I-71 г.»; «Дело всей жизни» А.М.Василевского со словами: «Сердечно благодарю за Ваш огромный и беспредельно полезный труд, за Ваше внимание ко мне. С самыми добрыми пожеланиями Вам лично и всему комсомолу. Июнь 1975 г.». А поздравляя меня с 60-летием Октября, Александр Михайлович собственноручно, редким каллиграфическим почерком, написал: «В эти исторические дни, хочется с особой сердечностью и любовью пожелать Вам, дорогой Евгений Михайлович, ещё больших творческих успехов в Вашем огромном партийном труде на радость и счастье нашей партии и Родины, пожелать Вам доброго здоровья, счастья и полного благополучия в Вашей жизни. Вместе с тем, дорогой Евгений Михайлович, сердечно благодарю Вас за постоянное внимание и доброе, быть может, не вполне заслуженное мною Ваше отношение ко мне. Спасибо, дорогой, за всё содеянное Вами ради комсомола, ради партии. С сердечным приветом А.Василевский». К великому сожалению, через месяц, 5 декабря 1977 года, Александра Михайловича, легендарного маршала, дважды Героя Советского Союза, кавалера семи орденов Ленина, двух орденов «Победа», «Октябрьской Революции», не стало.