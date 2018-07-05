Новый Свет: земной рай крымской Тавриды

«In vino veritas, in aqua sanitas». Обычно все знают и цитируют первую часть этой поговорки, гласящую что «истина – в вине». Но почти никто не вспоминает ее продолжение, переводящуееся как «здоровье – в воде». В Новом Свете вполне реально воплотить на практике обе части этой поговорки. Впрочем, обо всем по порядку.

Новый Свет – одна из жемчужин в ожерелье Крыма. Есть красивая легенда о том, как появилось это название. В 1912 году последний российский император Николай II, отдыхая в Крыму вместе с семьей, нанес визит в имение князя Льва Сергеевич Голицына, называвшееся тогда «Парадиз». Потомственный аристократ, Лев Голицын еще с юности увлекался виноделием и благодаря многолетнему упорному труду и невероятной энергии сумел на окрестных каменистых горных склонах вырастить внушительные урожаи винограда. Ему также удалось превратить их в искрящиеся и пенящиеся сорта шампанского, которые по качеству и вкусу букета ничуть не уступали прославленным французским, что, кстати, было подтверждено многочисленными медалями на международных выставках, в том числе и на родине благородного шипучего напитка. Так вот, отобедав в имении князя и оставшись очень довольным, Николай II после распития с гостеприимным хозяином шампанского местного розлива скаламбурил и заявил, что видит теперь все в новом свете. Лев Сергеевич тут же распорядился переименовать свое имение в «Новый Свет». Через год, когда по всей Российской империи широко праздновалось 300-летие Дома Романовых, князь Голицын преподнес Николаю II свое имение Новый Свет в дар.

Новый Свет расположен на юго-восточном побережье Крыма в нескольких километрах от Судака. Окрестности поселка – чрезвычайно живописные, а фантастическое сочетание прибрежных скал, моря и гор привлекают сюда каждый год в курортный сезон толпы отдыхающих. В чем же причина, если в самом Судаке вполне хватает собственных пляжей? А в том, что в Новом Свете, надежно укрытом от прибрежных ветров и штормов живописными бухточками, свой, особый микроклимат. Добавим к этому непередаваемый аромат настоянного на горном разнотравье, можжевеловых и сосновых рощах целебного воздуха. Можжевельник – растение очень прихотливое, а потому растет в только регионах, где воздух особенно чист. А еще стоит отметить сосну Станкевича, обильно произрастающую на окрестных склонах, окружающих поселок. Сосны отчаянно цепляются за жизнь, буквально вгрызаясь в каменистую почву, их стволы в борьбе за место под солнцем с природными стихиями зачастую причудливо изгибаются, привлекая романтично настроенных любителей красивых кадров и живописцев. Недаром же, сразу за поселком расположен ботанический заказник «Новый Свет».

Новый Свет – небольшой, уютный и тихий поселок. Пляж в Зеленой бухте галечный, морская вода лазорево-голубая с зеленоватым оттенком и очень чистая. Помимо вездесущих чаек, на рейд бухты Нового Света нередко заплывают дельфины, вызывающие восторг у отдыхающих. В поселке созданы все условия для спокойного и размеренного отдыха, вот почему в Новом Свете так много отдыхающих с детьми.

Тропа Голицына

Тропа была создана князем к визиту Николая II в Новый Свет. Вырубленная в скальном массиве горы Хоба-Кая (Орлиной), она вела вдоль кромки побережья от основанного князем в 1878 году завода шампанских вин к Царскому пляжу. Свое название пляж получил в честь отдыхавшего на его теплом золотистом песочке последнего российского царя. Но со временем отдельные части тропы осыпались и обвалились, и теперь тропа Голицына заканчивается у входа в Сквозной грот.

Тропа Голицына входит в состав природного ботанического заказника «Новый свет». Примерно на полпути от начала путешествия по тропе Голицына к Царскому пляжу расположен Грот Шаляпина. Он представляет собой естественное углубление в скале, которое князь Голицын приспособил под хранение элитной продукции своего завода. Для этого в гроте были устроены ниши, сохранившиеся до наших дней. Благодаря невероятной акустике грот еще в прошлом веке использовался как концертная площадка. Первым знаменитым тенором, выступавшим здесь, согласно легенде, был Федор Шаляпин, по фамилии которого грот и получил свое название. В его честь названа и одна из улиц поселка.

Далее на пути к Царскому пляжу попадаешь под очарование магнетизма Синей бухты, из которой открывается великолепный вид на огромного каменного дельфина, стремящегося поскорее уплыть из бухты в глубь моря. Это мыс Капчик, где расположен Сквозной грот, пройдя который насквозь, можно выйти к бухте. В стародавние времена этот необычный грот активно использовали пираты и контрабандисты всех мастей, которые быстро уходили от погони и внезапно появлялись на другой стороне скалы. Поэтому второе название Синей бухты – Разбойничья. Во время визита Николая II в Новый Свет в Сквозном гроте накрывали праздничный стол-фуршет для именитых гостей. Ныне вход в грот наглухо заварен решетками, а в нем самом обитают лишь летучие мыши. Зато перед ним, облокотясь на высокий парапет тропы Голицына, можно наблюдать с высоты птичьего полета величественную панораму Голубой бухты с ее главной жемчужиной – Царским пляжем, сохранившим свою первозданную природную красоту.

А если подняться на гору Караул-Обу, оттуда открывается незабываемый вид на лестницу Тавров и долины Рая и Ада. Залитая солнечным светом, умиротворяюще-безмятежная широкая долина Рая резко контрастирует с расположенной на другом склоне горы узкой горловиной долины Ада – мрачной, угрюмой, с пронизывающими даже в жаркий солнечный день ледяными ветрами. Долина Ада – это своеобразный природный кондиционер; войдя в нее в жаркий летний день из долины Рая, сразу же попадаешь под мощные струи очень прохладного воздуха. Путь из одной долины в другую лежит через узкую, увитую плющом расселину в толще скалы, переходящую в закручивающуюся по спирали лестницу Тавров. Этому сооружению, входившему в оборонительный комплекс боспорской крепости, по самым скромным подсчетам, как минимум 2,5 тысячи лет. Тавры были коренными обитателями этих мест, в честь них полуостров и получил еще с античных времен название Таврида. В окрестностях можно найти в расщелинах скал остатки таврских пещер-убежищ и руины дозорных крепостных сооружений на господствующих высотах.

Завод шампанских вин

Новый Свет навечно связан с двумя темами: с уникальной личностью князя Льва Сергеевича Голицына и созданным им здесь же заводом шампанских вин. Во-первых, это дом-музей князя Голицына, в подвале которого по вечерам в окружении мерцающих свечей под звуки живой музыки проводится дегустация продукции местного завода, а, во-вторых, это сам завод. Знаменитое шампанское местного розлива дожидается своего покупателя, вызревая в природной прохладе местных штолен, идущих разветвленной сетью прямо в чреве нависающей над заводом скалы Хоба-Кая. Свыше половины подземных коридоров-штолен, общая длина которых превышает 7 километров, были вырублены в толще скалы еще при Голицыне. Им была сформирована и огромная энотека - редкостное по своей полноте и ценности собрание коллекционных марочных вин. К сожалению, большая часть этого собрания была утрачена в XX веке, и сейчас завод начинает воссоздавать свою собственную коллекцию редких и элитных вин.

Фестиваль брютерианцев и потомки Романовых в Новом Свете

Ежегодно золотой осенью завод шампанских вин проводит фестиваль брютерианцев – утонченных любителей культуры потребления благородных спиртных напитков. В рамках праздника на территории завода устраиваются тематические выставки, организуются необычные инсталляции, проводятся модные дефиле. А в гроте Шаляпина, обладающем невероятной акустикой, в дни проведения фестиваля устраивается концерт классической музыки на фоне усыпанного звездами ночного неба. На 2013 год пришелся 400-летний юбилей со дня основания династии Романовых. По этому поводу Новый Свет посетили потомки Романовых, проживающие ныне в самых различных уголках земного шара. В их честь местные власти дали прием на территории завода, а в один из вечеров ночное небо над Новым Светом разорвал роскошный фейерверк.

Архитектурные и иные красоты поселка

Застройка Нового Света в основном представлена частным сектором высотой в два-три этажа. Улицы причудливо вьются, переплетаясь, от набережной, поднимаясь постепенно верх. Беседки во многих дворах увиты виноградом, гроздья которого так и просятся в рот. С лозами пьянящей ягоды зачастую соседствуют побеги грецкого ореха, его плоды в начале осени уже вполне съедобны. Причем сразу и не поймешь, что это за темные, цвета баклажана, шарики валяются на дороге; ведь сам орех покрыт тонкой кожицей, которую надо снять, и только под ней появляется знакомый грецкий орех.

А вот сохранившихся старинных зданий в Новом Свете всего два. Это дом, в котором жил Лев Голицын, и дом-крепость с башенками в псевдо-мавританском стиле в центре поселка. И если в доме Голицына сейчас располагается посвященный ему музей, то в необычном доме-крепости чего только нет. Из внутреннего двора, образующего каре, можно попасть и на почту, и в банк, и в поселковую администрацию, и в выставочный зал, и даже в магазин. С тыльной стороны дома-крепости часть помещений сейчас сдается отдыхающим, а при Голицыне здесь было общежитие для работавших на заводе по производству шампанского рабочих.

Легенды связывают подземными ходами этот дом с домом самого князя, а также с подземными штольнями завода, в которых и поныне, как в свое время при Голицыне, хранится шампанское. Так это или нет, ныне доподлинно неизвестно, но прокопать подземный ход между ними было технически вполне возможно.

То, что историческая часть поселка испещрена подземными ходами, - факт, бросающийся в глаза любому наблюдательному человеку. То тут, то там в поселке видны вентиляционные шахты, нередко можно встретить и амбарные замки на воротах, ведущих в рукотворные подвалы-подземелья. После землетрясения в 1927-м году часть подземных ходов и штолен на заводе разрушились, а во время фашистской оккупации Крыма ряд подземных штолен завода шампанских вин в спешке была замурована/взорвана. После освобождения Крыма часть из них откопали, но некоторые ходы до сих пор ищут. Так что время сенсационных находок и удивительных открытий в Новом Свете еще впереди и ждет своего счастливого первооткрывателя.

Побывавший в 1825 году в этих, тогда еще фактически девственных местах автор «Горя от ума» Александр Грибоедов восторженно заметил: «…прелесть моря и иных долин… ни с чем сравнить не можно». И он был прав. Ведь Новый Свет - это не просто название поселка, это действительно маленькая страна, с особыми пейзажами, со своим микроклиматом, ни на что ни похожей растительностью и примечательной историей. Словом, действительно райский уголок, который обязательно надо посетить и приобщиться к этому удивительному месту!