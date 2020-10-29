Давайте вспомним

29 октября 2020 года день рождения ВЛКСМ (Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи). Сегодня искренне поздравляя друзей и ветеранов этой замечательной, славной и легендарной организации с праздником, нет смысла говорить о ее достижениях – об этом написано множество книг и снято документальных и художественных фильмов…

Более целесообразным представляется просто напомнить о некоторых, к сожалению, уже позабытых событиях, и главное о людях – участниках этих событий.

И, в первую очередь, об Александре Косареве, о его вкладе в развитие советского спорта, отечественного футбола и спортивного клуба «Спартак в частности.

При всем уважении ко многим руководителям комсомола за все годы его существования Александр Косарев – был самым ярким и интересным лидером, что называется от Бога, на порядок выше многих. Не только талантливый организатор, но и мужественный человек, ничем не запятнавший себя, несмотря на сложнейшие времена отечественной истории.

Но, стало быть, по сути некоторых событий в отечественном спорте. Нынче считается, что самыми активным и главными создателями команды «Спартак» считаются братья Старостины – Николай, Александр, Андрей и Петр. Ни в коем случае не умаляя их заслуги, особенно Николая Петровича, про которого можно сказать, перефразируя Владимира Маяковского: «мы говорим «Спартак» – подразумеваем Старостин, мы говорим Старостин – подразумеваем Спартак», смею утверждать что все-таки немножко так.

На самом деле в 1922 Иван Артемьев прекрасный футболист, великий энтузиаст и фанатик футбола – один из самых уважаемых людей в футболе тех времен и не только тех, предложил создать спортивный клуб для рабочих и пригласил в него лучших футболистов из нескольких московских команд: братьев Ивана и Петра Артемьевых, братьев Канунниковых (Анатолия и Павла), Павла Тиксона, братьев Старостиных, Константина Квашнина, Дмитрия Маслова. Так была создана команда «Краснопресненский спортивный клуб РКСМ» (сокращенно «Красная Пресня»). И более того, Иван Артемьев заразил всех идеей создания собственного стадиона и… его построили в 1922 году с помощью Пресненского райкома комсомола, который выделил не только площадку, но и заброшенный владельцами по причине революции и гражданской войны бревенчатый дом, который можно разобрать и собрать его уже нужном месте. И поскольку деньгами помочь не могли, то выдали мандат на устройство концертов, чтобы заработать деньги для плотников, которые будут строить дом для команды: «Дано сие товарищу Артемьеву Ивану в том, что он является представителем от райкома комсомола по созданию спортивного клуба, а поэтому просьба к организациям культпросветработы оказывать ему всяческое содействие в устройстве вечеров для сбора средств на постройку площадки».

Таким образом у команды появились не только футбольное поле с трибунами, но и «офис». Команда, которую сформировал Артемьев, была интересна тем, что в ней играли жители Красной Пресни или проживающие в непосредственной близости от Краснопресненской заставы. И половина игроков команды «Спартак» образца 1935 года с 1922 года играли в «Красной Пресне», что дает полное основание считать возраст футбольной команды «Спартак» с 1922 года.

Надо сказать что Ивану Артемьеву было всего 25 лет, а Николаю Старостину, который поддержал эту идею и активно участвовал в ее реализации – 20 лет.

Но какое отношение к этому и «Спартаку» имел Александр Косарев? Самое прямое.

Александр Косарев был настоящим болельщиком и почитателем футбола, Николай Старостин – капитаном сборной команды СССР и еще более талантливым организатором и, конечно же, жизненные пути их не могли не пересечься уже в начале 20-х.

Многие считают, что название команды «Спартак» предложил Николай Старостин. Так об этом написал в своей книге «Встречи на футбольной орбите» его брат Александр Старостин:

«…после длительных споров и бесконечного количества предложений судьбу названия решила книга Джованьоли «Спартак», к месту попавшая на глаза Николаю, когда инициативная группа футболистов собралась у него на квартире для обсуждения этого вопроса.

– Нам нужен девиз, отображающий лучшие качества личности атлета: мужество, волю к победе, стойкость в борьбе, ловкость и силу, верность идее. Вождь римских гладиаторов имел все эти достоинства. Предлагаю назвать общество «Спартак»! – сказал Николай, подняв книгу вверх.

Всем понравилось. На том и порешили».

Стало быть – автор идеи Николай Старостин. Но опять же, смею предположить, что не совсем так, если проследить жизненный путь Александра Косарева, который родился, вырос, стал комсомольцем и членом партии большевиков в Бауманском районе Москвы. В те времена в районном совете, засучив революционные рукава, трудились не просто энергичные, но и, видимо, мыслящие мировыми масштабами люди, поскольку в 1919 год переименовали Гавриковы площадь и улицу, а заодно и Большой Гавриковский переулок в Спартаковские, в честь германского «Союза Спартака» – марксисткой организации, названной в честь легендарного Спартака, поднявшего восстание рабов в Риме. Во время Первой мировой войны «Союз Спартака» призывал к мировой революции, и в 1919 году объявил восстание в Германии, которое, как и восстание Спартака в 73 году до нашей эры в Риме, было подавлено, и многие спартакисты убиты.

И так уж сложилась что где бы не трудился Косарев, он везде оставлял спортивные и «спартаковские следы». Видимо потому, что впитал традиции родного Бауманского района.

Тому подтверждение – во время его работы в Пензе ребенку, которого он «октябрил», (это был обряд, внедряемый в те времена вместо крещения детей) дали имя Спартак.

Во время его работы 1922 году первым секретарем Бауманского райкома комсомола футбольная команда района «Благуша» стала называться «Спартак». К сожалению, команда прекратила свое существование после того, как Косарев уже не работал в районе.

В 1924 году Косарев настоял, чтобы Бауманский райком партии принял комсомольский план развития физкультуры в районе, в том числе и строительство стадиона. И через два года, был построен первый в СССР стадион, который долгие годы, был одним из лучших в стране.

В 1932 году в Ленинграде при поддержке А. Косарева был создан Ленинградский государственный театр физической культуры «Спартак».