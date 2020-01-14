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Горизонты

2019-2020!?

Михаил Кизилов|14 Января 2020, 16:25
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Буднично и не очень шумно ушел в прошлое 2019 год.

В столице и центре России  -  в сырости и бесснежной серости, в Сибири – при  сильнейших,  чем обычно, морозах.

Чем он запомнился большинству россиян?

Прежде всего,  увеличением пенсионного возраста для граждан Российской Федерации. Получилось как всегда:  увеличение при уменьшении.  Уменьшении покупательной способности большинства жителей страны и увеличении расходов очень и очень многих семей на «бесплатное медицинское обслуживание».

Но расстраиваться и переживать по этому поводу не стоит, поскольку пройдет совсем немного времени, и этот закон будет отменен вовсе, или вместо него появится новый – об уменьшении возраста при выходе на пенсию.

Для этого нужно совсем немного.  Чтобы  «пробившие» и принявшие этот закон поняли, что при  активном внедрении  робототехники, ай-ти технологий,  осуществлении прорывных идей   (над чем  активно работает наше правительство, и телевидение  и сети наглядно подтверждают)  –  это  невозможно без существенного сокращения рабочих мест. А куда прикажете деваться миллионам людей, которые окажутся  в 50-60 летнем возрасте и без работы, и без пенсии?

Тем паче примеры для этого есть. В той же не очень любимой Европе предпочитают  при сокращении рабочих мест или ликвидации предприятий раньше времени отправлять людей на пенсию. Равно как и выплачивать безработным приличные пособия. Причина одна – чтобы люди не стали воровать и грабить.

Поэтому через несколько лет (а может, и значительно раньше)  нас ожидает приятный сюрприз, связанный с отменой не самого лучшего закона. И  опыт отмены неудачных «властных решений»  в России есть. Многим хорошо помнится,  чем закончилось изменение часовых поясов в России, или чехарда с переходами на летнее и зимнее время.

Поэтому давайте и дальше спокойно работать, учиться, растить детей…

А мы  –  делать  журнал «Смена» интересным и нужным для наших читателей. Журнал, который несет не только знания , но и напоминает о том, что в России  бывали разные времена и нравы, и что нынче надо радоваться дню сегодняшнему, стараться жить достойно, любить себя и свое Отечество,  надеяться и верить в день завтрашний…

С наконец-то вступившим в полные «российские права»  2020-м годом!

 

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