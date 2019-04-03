Брестские ворота

В 1976 году подводная лодка Б-409 возвращалась с боевой службы в Средиземном море.

В Бискайском заливе попали в сильнейший шторм. Шли в надводном положении. Сказать, что лодку швыряло как щепку – ничего не сказать. Трепало так сильно, что молодой и бравый капитан-лейтенант Черкашин, замполит, попавший на службу в ВМФ на три года после окончания философского факультета лучшего университета СССР – МГУ, взмолился:

«Господи, если останусь жив, то в течение десяти дней в отпуске женюсь!»

Видимо, для капитан-лейтенанта в те годы женитьба представлялась самым страшным наказанием.

Лодка выдержала (в СССР лодки строить умели) ураган и благополучно вернулась в Североморск. Молодой офицер убыл в отпуск в родную Москву.

В первый же день судьба занесла его улицу Горького. Он в морской форме стоял и смотрел, как по этой улице в сторону Кремля шла бронетехника – была репетиция парада на Красной площади, присматривался, как лучше перейти улицу – перебежать здесь или топать до пешеходного перехода. Настроение было прекрасное, торопиться было некуда, солнышко сияло, а предстоящий вечер в компании друзей грел душу.

Вдруг кто-то тронул его за рукав, и он резко обернулся. Девушка! Не просто девушка, а очень красивая девушка. И не только очень красивая девушка, но с интеллектом в глазах.

- Пожалуйста, помогите мне перебежать на другую сторону, я опаздываю на экзамен! – попросила она.

Капитан-лейтенант взял ее за руку, махнул рукой водителю БТР, тот расплылся в улыбке и притормозил. Черкашин проводил девушку до ее историко-архивного института на Никольской, но не ушел, а дождался ее после сдачи экзамена. Отмечать успешную сдачу отправились в кафе…

На десятый день отпуска капитан-лейтенант Николай Черкашин сделал предложение студентке МГУ Марине Башкатовой, и через неделю они отпраздновали свадьбу. Как оказалось – счастливую.

Николай после службы вернулся в Москву, стал известным писателем, лауреатом премии Ленинского комсомола. Он автор нескольких десятков книг, многие из которых о выдающихся, легендарных личностях российского и советского флота. Благодаря его таланту, перу и знаниям читатели узнали о многих неизвестных страницах нашей истории.

По его книгам снято несколько фильмов, в том числе по книге «Тайна «Архелона» очень популярный фильм «Крик дельфина» с Донатасом Банионисом в главной роли.

В последнее время Николай уделяет очень много внимания неизвестным событиям начала Великой Отечественной войны, в частности, обороне Брестской крепости. В майском номере мы предлагаем читателям его новую документальную повесть «Брестские ворота», с реальными героями и реальными фактами.

﻿