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Брестские ворота

Михаил Кизилов|3 Апреля 2019, 13:58
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В 1976 году подводная лодка Б-409 возвращалась с боевой службы в Средиземном море.

В Бискайском заливе попали в сильнейший шторм. Шли в надводном положении. Сказать, что лодку швыряло как щепку – ничего не сказать. Трепало так сильно, что молодой и бравый капитан-лейтенант Черкашин, замполит, попавший на службу в ВМФ  на три года после окончания философского факультета лучшего университета СССР – МГУ, взмолился:

«Господи, если останусь жив,  то в течение десяти дней в отпуске женюсь!»

Видимо, для капитан-лейтенанта в те годы женитьба представлялась самым страшным наказанием.

Лодка выдержала (в СССР лодки строить умели)  ураган и благополучно  вернулась в  Североморск. Молодой офицер  убыл в отпуск в родную Москву.

В первый же день судьба занесла его улицу   Горького.  Он в морской форме стоял и смотрел, как по этой улице в сторону Кремля шла бронетехника – была репетиция парада на Красной площади, присматривался, как лучше перейти улицу – перебежать здесь или топать до пешеходного перехода. Настроение было прекрасное, торопиться было некуда,  солнышко сияло, а предстоящий вечер в компании друзей грел душу.

Вдруг  кто-то  тронул его за рукав, и он резко обернулся. Девушка!  Не просто девушка, а очень красивая девушка. И не только очень красивая девушка, но  с интеллектом в глазах.

- Пожалуйста, помогите мне перебежать на другую сторону, я опаздываю на экзамен! – попросила она.

Капитан-лейтенант взял ее за руку, махнул рукой водителю БТР, тот расплылся в улыбке и притормозил. Черкашин проводил девушку до ее историко-архивного института на Никольской, но не ушел, а дождался ее после сдачи экзамена. Отмечать успешную сдачу отправились в кафе…

На десятый день отпуска капитан-лейтенант Николай Черкашин сделал предложение студентке МГУ  Марине Башкатовой, и через неделю они отпраздновали свадьбу.  Как оказалось  –  счастливую.

Николай после службы вернулся в Москву, стал известным писателем, лауреатом премии Ленинского комсомола.  Он автор нескольких десятков книг,  многие из которых о выдающихся, легендарных личностях  российского и советского флота. Благодаря его таланту, перу и знаниям  читатели узнали о многих   неизвестных страницах  нашей истории.

По его книгам снято несколько фильмов, в том числе по книге  «Тайна  «Архелона»  очень популярный фильм «Крик дельфина» с Донатасом Банионисом в главной роли.

В последнее время Николай уделяет  очень много внимания неизвестным  событиям начала Великой Отечественной войны,  в частности, обороне  Брестской крепости. В майском номере мы предлагаем читателям его новую документальную повесть «Брестские ворота»,  с реальными героями и реальными  фактами. 

 

 

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