9 мая 2019 года Парад Победы в Москве завершился исполнением марша «Прощание славянки». Марша гениального в своем величии, красоте и простоте. Марша с неповторимой и удивительной судьбой.

Мог ли предположить ее создатель, носящий такое замечательное имя – Василий, и такую добродушную фамилию – Агапкин, что его марш, родившись на тихой улочке Тамбова в 1912 году, пойдет шагать не только по России, но и по всей Европе? Что его будут исполнять военные оркестры Австрии, Норвегии, Румынии, Франции, Швеции, Югославии… а немцы, болгары, поляки, венгры, чехи запоют на его мотив народные песни?

Что с «Прощанием славянки» будут воевать российские войска в Первую мировую, а во Вторую мировую - фашисты? Что во времена Гражданской войны он станет гимном белого движения, и поэтому долго будет запрещен в СССР?

Наверное, нет. Он просто записал то, что почувствовал, откликаясь на события балканской войны 1911-1912 годов…

7 ноября 1941 года Василий Иванович Агапкин был главным дирижером военного оркестра на знаменитом параде, после которого войска уходили с Красной площади прямо на фронт. Он дирижировал, стоя на тумбе, с которой его сняли после окончания парада, так как сам он сойти не смог – обувь примерзла к тумбе.

И именно на этом параде впервые в СССР прозвучал этот марш.

Так утверждают участники парада – музыканты сводного оркестра, исполнявшие этот марш, маршал C.М. Буденный, Н.М. Назаров – начальник Военно-оркестровой службы Советской Армии и дочь Василия Ивановича Аза Васильевна: «Одна мысль занимала его целиком. Надо донести звуки музыки до глубины солдатской души, чтобы поддержать силу бойцов, приблизить час справедливого возмездия. Сводный оркестр играл «Прощание славянки». Патриотическая мелодия марша была созвучна мыслям и чувствам воинов, и каждый уносил с Красной площади в памяти её высокий душевный строй, вдохновляющий порыв…»

Однако при озвучивании фильма о параде и в официальном отчете об исполненных на нем произведениях марш «Прощание славянки» не упомянут. Видимо, на всякий случай, отчитывавшиеся страховались – как бы чего не вышло.

Полностью марш был «реабилитирован» в 1957-м, после того как прозвучал в фильме Михаила Калатозова «Летят журавли», который получил «Золотую пальмовую ветвь» Международного Каннского кинофестиваля 1958 года.

С тех пор марш живет и исполняется не только в дни торжеств: под его мелодию в России уходят поезда и корабли с многих вокзалов и причалов, а военные моряки последний раз спускаются по трапам кораблей и подводных лодок при увольнении в запас. Как и многих любимых народом мелодий у него есть и более кратное название – «Славянка!»

В 2014 году на Белорусском вокзале в Москве был открыт памятник

«Прощание славянки».

Памятник великому произведению.

Такое может быть только в России!

И это тоже – не суета сует.