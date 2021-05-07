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"Смена" о сегодняшнем дне в истории

Непридуманное

Михаил Кизилов|7 Мая 2021, 19:40
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Ранней весной семьдесят четвертого года в лесу под Льежем упала в обморок русская женщина. Упала возле дерева, на котором вырезаны инициалы «Е.Д.», серп, молот и красноармейская звезда… Так старый бук сохранил память о ее муже – Евгении Доценко, советском лейтенанте, позже комиссаре бельгийского партизанского полка, погибшем в апреле сорок четвертого года далеко от родного дома, в Арденах, в Бельгии.

Вспоминая через пятьдесят лет, Людмила Павловна скажет:

«Я вышла из дома за десять минут до войны. Вышла в халатике и домашних тапочках. С будущим сыном под сердцем…»

Ранним утром 22 июня 1941 года Людмилу Доценко разбудил какой-то гул. Она прошла к калитке и выглянула на улицу. Было безлюдно, но гул стоял сильный. «Танки, что ли?» – подумала Людмила и решила вернуться в дом, но… дома уже не было. На его месте поднимался огненный столб – прямое попадание.

Через несколько часов Евгений прибежал к дому, но увидел лишь зияющую воронку. Позже один из его сослуживцев расскажет ему, что в машину, на которой эвакуировалась Людмила, попала бомба. (Бомба действительно попала в машину, но в первую, а Людмила сидела во второй…)

Все последующие годы, отпущенные Евгению судьбой, он верил, что его жена жива и что у него растет сын. Почему? Кто знает…

Кто знает, почему через тридцать лет, выйдя из машины в сумерках, в дождь, Людмила Павловна обвела взглядом огромный буковый лес и пошла именно к тому дереву, на котором были вырезаны инициалы ее мужа? Подошла и – потеряла сознание…

Тремя днями позже две русские женщины уговаривали проводников советского вагона взять необычный груз: часть ствола дерева. Людмила Павловна приехала из Волгограда, Евгения Ефремовна Яковлева живет в Льеже.

«Поймите, – умоляла Людмила Павловна, – в Волгограде живет мой сын, который никогда не видел отца. Я везу эту память об отце сыну и таким, как он, молодым людям. Пусть знают и помнят…»

«Не положено», – категорически отвечал проводник, но, сраженный бесспорным аргументом – бутылкой, сдался.

Сейчас экспонат хранится в музее Волгограда, а в лесу под Льежем стоит памятник, на котором значатся инициалы «Е.Д.» и надпись: «Стойкости бельгийцев, русских партизан, американских солдат, сражавшихся за свободу».

Прах Евгения покоится в центре кладбища города Комбле-О-Пон. Рядом с ним – прах Анатолия Степанова, летчика из Ленинграда. На их могилах – памятники, установленные благодаря хлопотам Людмилы Павловны и Евгении Ефремовны. Как только выпадает возможность, Людмила Павловна приезжает сюда. В остальное время за могилами присматривает Евгения Ефремовна. С семьдесят четвертого года они стали ее заботой, частью ее жизни.

*    *     *

О том, как воевал Евгений, рассказали позже его друзья.

В начале сорок четвертого года в Льеже и по всей округе появились листовки с его фотографией: «Тот, кто укажет, где скрывается Доценко, получит премию в пятьсот тысяч франков». Через неделю немцы предлагали уже миллион. По тем временам – огромная сумма. Но предателя среди тех, с кем вместе сражался Евгений, не оказалось.

Первого апреля он был смертельно ранен. Фашисты, привязав его, умирающего, к лодке, утащили по реке в льежскую цитадель. (Оттуда партизаны живыми не выходили.)

Сегодня на месте цитадели кладбище. С сотнями крестов. На них фамилии. В том числе и русские. На некоторых крестах только имена. И тоже русские. А еще есть кресты с лаконичной табличкой: «Анконю» – «Неизвестный».

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