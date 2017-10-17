Оказывается, можно вылечить и наркомана...

Новейшие технологии российских ученых

Замечательные современники

Бичом современного общества называют наркоманию. Болезнь с каждым годом «молодеет». Ее жертвами все чаще становятся дети. Новые виды аркотиков, появляющиеся на российских улицах ежедневно, очень доступны. В интернете можно увидеть видеоролики, на которых подростки, находясь в наркотическом опьянении, совершают бессознательные поступки. Несколько лет назад от употребления спайсов попали в больницы сотни детей в разных регионах России. Молодые люди умирают от передозировки, и это страшно. Сегодня почти каждую третью семью постигает такое горе...

Для того чтобы бороться с этим бедствием, разрабатывается комплексная программа борьбы с наркоманией, в которой задействованы самые разные структуры - власть, медики, общественность. По мнению медиков, необходимо как можно скорее ввести законодательно тестирование молодежи на употребление наркотиков. Чем раньше выявить болезнь, тем больше шансов ее вылечить.





Языком цифр

Наркотические вещества по статистическим данным (ФКСН) за последние пять лет, регулярно принимали 6 миллионов человек, а в 2014 году - 8 миллионов. Данная статистика учитывает только тех, кто добровольно выразили согласие числиться на медучете. Медицинские учреждения не в состоянии оказать помощь даже такому количеству больных. Рабочий ресурс стационарных клиник рассчитан только на 50 000 наркозависимых в год.

Возрастные группы зависимых:

20 процентов - школьники, которые не достигли 16 лет, 60 процентов - подростки и молодые люди от 16 до 30 лет, 20 процентов - люди, которым за 30.

Страшная тенденция - увеличивается потребление наркотиков среди детей 9-13 лет.

Стартовой площадкой для профилактики наркомании, лечения и борьбы с ней стал МГТУ имени Баумана. Именно здесь разработана и внедрена комплексная программа «Здоровосберегающие технологии в воспитательно-образовательном процессе».

Мозговой центр этой программы - благотворительный фонд «Антистресс», один из руководителей которого - доктор технических наук, доктор биологических наук профессор Алексей Николаевич Диашев.

Борьба за детское сознание

- Лечить детей-наркоманов только силами наркологов или психологов - бесполезно, - считает Алексей Николаевич. - К этой проблеме нужен другой подход. Необходимо объединить усилия медиков, педагогов, родителей, соцработников. Нужна система! В 2005 году мы создали благотворительный фонд «Антистресс» и предложили свою программу министерству здравоохранения. На тот момент никто не хотел заниматься проблемой детской наркомании. Не было системы лечения, реабилитации. Сейчас появились распоряжения правительства, президента по этому поводу. Казалось бы, на государственном уровне решается проблема, но в реальности - все это только слова, а воз и ныне там. Необходимо начинать самую активную борьбу за детское сознание. Сегодня дети очень много времени проводят у компьютеров. Это нужно использовать, создавать специальные игры, которые дискредитируют наркотики. Сильным, счастливым можно быть без них, а вот несчастными и больными они могут сделать. Это нужно вкладывать в современные игры, которые воздействуют на сознание. Почему бы не заняться этим перспективным направлением разработчикам компьютерных игр? Сейчас наркотики слишком доступны. Нажми три кнопки в Интернете, и тебе все доставят. Можно с помощью игр создавать такие психологические установки, чтобы подросток проигнорировал эти три кнопки.

Но самое главное - проблемы должны решаться на государственном уровне. Если государство не берется за это, пустоту всегда найдется, кому заполнить. Найдутся секты, псевдообщественные группировки и так далее. Для них это - золотая жила.

За рубежом не занимаются профилактикой наркомании. Мы столкнулись с этим, когда обсуждали проблему в ООН. Там просто стараются подсевших на сильные наркотики подростков перевести на слабые, так называемые «цивилизованные». Пытались и у нас внедрить эту систему. Слава Богу, не удалось. Только у нас в России есть новые технологии профилактики и борьбы с этой страшной бедой. Пора переходить к очень активным действиям. На деле происходит так: появились в школе два наркомана - снимают директора. Сняли, уволили, нашли якобы «крайнего», а дальше что? Это разве решение проблемы? Система должна быть государственной, комплексной, продуманной. И у нас есть что предложить: новые технологии, разработки. Сегодня на вооружении фонда имеется первоклассное медицинское оборудование для лечения детей и подростков, на основе нанотехнологий разработан биологически активный комплекс «Гиперфорс», есть уникальная методика и, главное, - прекрасные специалисты, которые пришли в наркологию по велению души.

Ни в городе, ни в деревне никто не занимается брошенными детьми, и эту нишу быстро занимают наркодельцы. Воля государства нужна для борьбы с наркоторговцами, ведь мы уже обогнали США и Канаду, вместе взятых, по обороту героина, и торгуют им уже не только в «твитере», но и в школах. У нас есть кадры, готовые работать с такими детьми где угодно, в любом регионе, и буквально «отвоевывать», вытаскивать их из этого болота. Нужно повсюду создавать медико-реабилитационные центры. В наркологический диспансер ни одна мать не поведет своего ребенка, чтобы не поставили клеймо на всю жизнь. А в такие вот центры родители приведут детей. Важно, чтобы они были доступными. Если сегодня не заниматься серьезно больными детьми, в будущем мы можем получить не просто бандитов и убийц, это также добыча для тех, кто формирует террористические группировки... Ведь наркотики легко зомбируют сознание.

Система профилактики и лечения детской наркомании должна быть на самом высоком уровне. Разработано всестороннее тестирование: пульс, дыхание, эмоциональное состояние. Изучается генетика детей с неустойчивой психикой. Ребенок не может понимать, что в его мозге существует очаг, который провоцирует прием наркотиков. Высококвалифицированные врачи, которых сегодня на руках нужно носить, могут с этим справиться. Убрать такой очаг, значит, вылечить ребенка. Он забудет о наркотиках. У нас есть предложение более жесткое. Если наркотики слишком сильно атаковали мозг подростка, есть технология: стереть память накопленного стресса. Так избавляли от «военного синдрома» участников боевых действий в Афганистане и Чечне. Это эффективный способ реабилитации наркозависимых детей: навсегда забыть о наркотическом кошмаре. Данную программу можно осуществить без привлечения бюджетных средств, в рамках государственного и частного партнерства.

Сегодня дети часто предоставлены самим себе, исчезли клубы по интересам и пионерские лагеря. А они очень нужны, именно здесь больные дети могли бы реабилитироваться. И спортивные тренеры не должны шарахаться, как от чумы, от юных наркоманов. У нас есть методики, как работать тренерам, лекторам с такими детьми. Дело в том, что с ними общаться сложно даже опытным психологам. Я - сторонник индивидуальной работы. И это тоже должно войти в комплексную систему реабилитации.

К сожалению, не хватает средств. Поэтому необходима поддержка не только государства, но и общественности, различных фондов и просто граждан. Мы обращаемся ко всем, кому небезразлично будущее России. Примите участие в великом деле борьбы с употреблением наркотиков и помощи детям. Когда-то наши отцы и деды победили фашизм. Неужели мы всей страной не сможем защитить наших детей?!





Мнения экспертов

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ:

- Профилактика наркомании среди молодежи должна иметь комплексный и системный характер. Необходимо выстроить систему взаимодействия между органами государственной власти, общественными организациями и экспертным сообществом.





Борис Пастухов, общественный деятель, член Президиума Российского детского фонда:

- Чудовищно, что самый большой процент наркозависимых - подростки, и возраст все больше снижается. Нужны профилактика и лечение, а наказывать в последнюю очередь - только если дело доходит до криминала. Есть технологии, разработанные военными медиками и позволяющие «стирать» в памяти подростков «прелесть» наркомании. Иногда другого выхода просто нет. В Афганистане военные опыляли маковые плантациями специальными средствами. Плантации погибали, больше никто не страдал. Взять бы этот опыт на вооружение - уничтожать маковые поля, заросли конопли. Почему проблема так важна? Можно сказать, это линия очередной мировой войны. В этой войне не гремят пушки, но противник очень опасен. Наркотиками зомбируется сознание, и молодые люди уже не смогут защищать родину в минуту опасности. Чего больше в антинаркотической программе - медицины, психологии или патриотических моментов? Это комплекс. Считаю, что это программа №1 для государства. Если люди с ВИЧ могут полноценно жить и работать, то наркоманы выпадают из социума...





Давид Папашвили, заместитель директора Центра фармакологической информации и маркетинга:

- Проблема употребления наркотиков в России сегодня стоит крайне остро. Решить ее очень сложно. Для начала я бы увеличил наказание за распространение наркотиков. На сегодняшний день срок, который получают преступники, зависит от обнаруженной у них дозы. Если человек регулярно сбывает маленькие партии наркотиков, что это меняет? Наказание должно быть единым и очень жестким! Я считаю, что распространение наркотиков по степени ответственности нужно приравнять к терроризму, поскольку это угроза национальной безопасности страны.

Елена Попова, член комитета Совета Федерации по социальной политике:

- Проблема состоит из двух этапов. Первый - это когда мы проводим только профилактические мероприятия, направленные на непопадание наших детей в потребление наркотиков. Второй - когда уже все случилось, ребенок стал наркоманом. По статистике, наши дети начинают пробовать психотропные препараты уже в одиннадцать лет. Конечно, нужно принимать крайние меры. Лечение - очень затратное для государства дело. Поэтому вариант стирания центров, которые отвечают за ощущения после потребления наркотиков, имеет место быть. Но это должны всесторонне обсудить эксперты и вынести свой вердикт.





Дверь в окне





...Трагедия, которая произошла в Подольске в прошлом году, вызвала большой общественный резонанс. Катастрофа разразилась в обычной молодой семье, которая считалась благополучной. Молодой мужчина убил двоих малолетних детей и пытался убить жену. Выяснилось, что он принимал наркотики. Самое удивительное, что об этом никто не догадывался. Родственники и соседи были в шоке.

Как не попасть в капкан этой болезни? Излечима ли наркомания? Как распознать болезнь на ранней стадии? На эти и многие другие вопросы отвечает внештатный главный врач, психиатр-нарколог Минздрава России директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Алексеевич Брюн.





- Евгений Алексеевич, тема сегодняшнего разговора очень болезненна для многих. Почти в каждом московском доме найдутся два-три наркомана. Не раз приходилось слышать из уст врачей и читать на страницах различных изданий о распространении «наркотической заразы», о том, что число наркоманов и алкоголиков постоянно увеличивается. Видимо, сказывается, нестабильность нашего общества. Так ли это?

- Количество больных наркоманией фиксировано, а вот число потребителей наркотиков увеличивается. В это число входят люди, хотя бы раз употребившие наркотик. Возраст таких потребителей – от пятнадцати до двадцати пяти. Социальная среда – в основном, школы и студенчество. Богат человек или беден - никакой роли не играет.





Наша справка





Количество студентов престижных российских вузов, потребляющих наркотики, достигло 30 процентов от их общей численности. Для многих из них пагубная зависимость стала причиной отчисления. Судя по статистическим данным, с наркоманией связано распространение СПИДа. Сегодня он передается не столько половым путем, сколько через инфицированный шприц. Практически в 90 процентах случаев заражение произошло именно во время внутривенного введения наркотиков.

Приблизительно в 90 процентах преступлений, которые совершаются в России, виновны наркоманы. Они готовы на все, чтобы получить очередную дозу. Ради этого идут на воровство, грабеж и даже на убийство.

Не более 6 процентов наркоманов в России избавляются от зависимости. Излечившимися признают тех, кто хотя бы год не употреблял наркотики.





- Евгений Алексеевич, одни торгуют наркотиками и употребляют их годами. Другому стоит употребить наркотик один-два раза, и ему грозит пожизненная зависимость...

- Действительно, стоит один - два раза употребить наркотик, чтобы навсегда стать наркоманом. На это влияют многие факторы, которые создаются по ходу дела или же зависят от рождения человека: генетическая, биологическая, психологическая, социальная зависимость. По наследству передаются депрессии, некоторые формы психопатии, особенности биохимии мозга. Это не значит, что люди рождаются алкоголиками или наркоманами. Речь идет о рождении с факторами риска. А дальше – по обстоятельствам. С одной и той же генетикой человек может стать алкоголиком или наркоманом, а может, наоборот, патологически не переносить алкоголь и наркотики.

Но хочу еще раз повторить – не существует никаких норм пития или употребления наркотиков. Дескать, столько-то выпил или укололся - не заболел, а столько-то - есть опасность заболеть. Все очень индивидуально. В любом случае – лучше не экспериментировать с этим. Пресловутая грань, черта - это миф.





- Какой наркотик на сегодняшний день лидирует как самый коварный и страшный? И есть ли какие-то новые тенденции в наркомании?

- Все наркотики страшны. Большинство из них вызывают остановку сердца. Героин – абсолютный наркотик. Я видел больного мальчика, у которого зависимость появилась после первой инъекции. Его не смогли спасти. Очень быстро и грубо возникает зависимость от кокаина. И даже так называемая «простейшая конопля» вызывает страшнейшие шизофренические психозы. И «легкие» таблеточки типа «ЛСД» становятся причиной самоубийств, потому что под влиянием этих таблеток человек видит в окне «дверь», через которую и «выходит» на улицу… Чтобы стать абсолютно зависимым, достаточно двух лет.

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- Существует мнение, что наркотическая зависимость бывает разной – биологической и психологической. И, значит, лечат ее по-разному… Есть еще такое распространенное обывательское мнение, что жертвами наркотиков становятся распущенные слабовольные люди, которые достойны презрения… Очень часто наркоманов и алкоголиков считают изгоями общества… И они тоже начинают себя такими ощущать.

- Я не могу сказать о какой-то конкретной зависимости - биологической или психологической. Все взаимосвязано. И распущенность тут ни при чем. У каждого человека есть потребность менять свое психическое состояние. Есть люди, которые делают это нормальным путем - с помощью занятий спортом, диет, походов в музеи и театры. А есть такие, кто не научился этому в свое время, поэтому прибегает к алкоголю и наркотикам.





- Многие люди, попавшие в зависимость от наркотиков, пытаются идти своим путем, чтобы спастись. Например, даже на дом вызывают врачей, которые ставят им капельницу и «чистят кровь». Это что - действительно выход из положения?

- Психика и биохимия тесно взаимосвязаны. Лечение должно быть комплексным. Не нужно обращаться к шарлатанам, которые предлагают снять зависимость с помощью «чистки крови». Лечением наркотической зависимости может заниматься только специалист-нарколог.





- Люди многого не знают и о наркотиках, и о способах избавиться от зависимости. Как ведется профилактическая и лечебная работа?

- Научно-практический центр наркологии работает с учителями, родителями, со школьниками и студентами.

Лечение может быть анонимным и явным, все зависит от конкретного случая. Для первичных больных мы придумываем конфиденциальную форму лечения. Мы их не ставим на учет. Защищаем их социальный статус. Но если пациент попадает в криминальную ситуацию, лечение становится официальным. В диспансерах, стационарах есть отделения для всех категорий больных: детей, подростков, взрослых. Чем раньше обратиться к специалисту, тем лучше. Самолечение ни к чему хорошему не приводит. Если человек вовремя обращается в клинику, все это можно вылечить. Каким бы долгим и трудным не было лечение, но это – возможно!





- Тогда, наверное, нужно начинать профилактическую работу если уж не с детских садов, то со школьной скамьи – точно. Старшеклассники ходят на дискотеки, а там набор искусственных удовольствий, выбирай - не хочу: таблетки, чтобы раскрепоститься или почувствовать себя самой красивой и сексуальной, кокаинчик, чтобы ощутить себя суперменом на фоне самых слабых... Все это сопровождается пропагандой малолеток, уже познавших вкус «химического кайфа». И как же вы убедите этих сегодняшних школьников в том, что они не должны отказываться от удовольствий, которые делают их сильными, красивыми, счастливыми?





- Наши опытные специалисты, когда приходят в школы или встречаются с молодежью, не говорят с ними о наркотиках. Нужно говорить о человеке, что он собой представляет, какова структура его личности, восприятие мира. У каждого человека есть естественная потребность менять свое психическое состояние. Вопрос - как? Вот о чем нужно говорить. Поговорив с подростком пять минут, я могу определить степень его предрасположенности к наркотикам, даже к какому его виду. Есть такое понятие – психическая реакция, порог психической реакции. Во время беседы опытный врач, отслеживая эти реакции, получает необходимую информацию. Обычная пропаганда здорового образа жизни с помощью слайдов, видеоклипов уже не работает. Это пройденный этап. Работают только индивидуальные вещи. Теперь нужно придумывать методику в отношении конкретного человека.

Группу риска легко выделить, общаясь с молодежью. Эти люди уникально инфантильны. Они не видят, не ощущают своего будущего, как будто у них его нет. Они живут здесь и сейчас. Им постоянно необходимы какие-то новые ощущения, и они их стараются получить кратчайшим химическим путем. Планировать что-то на будущее они не могут. Но это излечимо с помощью психологов и психотерапевтов.

Важную роль сегодня играет волонтерское движение. Именно молодежь, представляющая самых активных и авторитетных учащихся и студентов, может объединить сверстников в преодолении распространения наркомании. В университете имени Баумана волонтерское антинаркотическое движение существует уже семь лет. Волонтеры работают по принципу «равный равному», пропагандируя здоровый образ жизни. Таким образом, из объектов профилактики молодые люди становятся ее субъектами и активными участниками крайне значимого для нашего общества дела.





- Многие родители спрашивают, как распознать первые признаки того, что ребенок употребляет наркотики?

- Если родители постоянно общаются со своим ребенком, а не время от времени, то они сразу заметят тревожные симптомы. Меняется поведение, ребенок становится либо очень возбужденным, либо сонливым, резкие перепады настроений, падает успеваемость в школе. Почаще смотрите своему ребенку в глаза – наркотики расширяют зрачки…





- И что вы можете сказать напоследок нашим читателям?

- Наркомания излечима. Кому приятно выносить ломку? А кому приятно выносить боли, скажем, в суставах? Нужно просто обратиться к врачу и доверять ему. Все проблемы разрешимы. Но, учитывая тенденцию последнего времени - все больше молодежи вовлекается в сети наркоторговцев, - я и мои коллеги считаем, что необходимо в школах и вузах ввести тестирование. Сейчас разрабатываются законодательные нормы, определяются формы и методы тестирования для выявления групп риска. Без этого уже просто не обойтись. Это и есть грамотная профилактика.





Беседовала Татьяна Харламова