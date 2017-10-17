Неизвестное об известном





«Мне казалось, что жизнь моя кончена, и что радостей больше не будет, а впереди много, много горя. Я знала, что найдутся люди, которые будут меня жалеть, но найдутся и такие, которые будут радоваться моему горю. Что я потом переживала, когда знала, что он был уже со своей невестой, трудно выразить. Кончилась весна моей счастливой юности, наступала новая, трудная жизнь с разбитым так рано сердцем…»

Талантливая балерина, первая любовь цесаревича-наследника Николая Александровича, представить себе не могла, что ее обожаемый Ники будет зверски убит со всей семьей в Ипатьевском доме, что она так больше с ним никогда и не встретится после оглашения помолвки с принцессой Алисой Гессен-Дармштадской, хотя никогда не забудет.

Как и он ее не забыл, хотя, став императором и супругом немецкой принцессы, никогда больше не посмотрел ни на одну женщину, так как брак для него был понятием святым и непреложным...

Матильда Феликсовна Кшесинская появилась на свет 19 августа (по новому стилю 31) 1872 года в семье артистов балета Мариинского театра: Феликса Кшесинского и Юлии Доминской. У родителей не было никаких сомнений в том, что дочь пойдет по их стопам: танцевать девочка начала едва ли не раньше, чем говорить. Изящная фигурка, крутой подъем ноги, чрезвычайно пластичные руки…

В десятилетнем возрасте Матильда была принята в Императорское театральное училище, где её педагогами были Лев Иванов, Христиан Иогансон и Екатерина Вазем. После окончания школы ее пригласили в балетную труппу Мариинского театра.

В 1890 году впервые на выпускном спектакле балетного училища в Петербурге должна была присутствовать царская семья во главе с Александром III.

«Этот вечер решил мою судьбу», – напишет позже Кшесинская.

После спектакля выпускники с волнением наблюдали, как по длинному коридору, ведущему от театральной сцены в репетиционный зал, где их собрали, медленно шли члены царской семьи: Александр III с императрицей Марией Фёдоровной, четыре брата государя с супругами и ещё совсем юный цесаревич Николай Александрович.

На удивление всем, император громко спросил:

- А где же Кшесинская?

Когда смутившуюся воспитанницу подвели к нему, он протянул ей руку и сказал:

- Будьте украшением и славою нашего балета.