Неизвестное об известном
«Мне казалось, что жизнь моя кончена, и что радостей больше не будет, а впереди много, много горя. Я знала, что найдутся люди, которые будут меня жалеть, но найдутся и такие, которые будут радоваться моему горю. Что я потом переживала, когда знала, что он был уже со своей невестой, трудно выразить. Кончилась весна моей счастливой юности, наступала новая, трудная жизнь с разбитым так рано сердцем…»
Талантливая балерина, первая любовь цесаревича-наследника Николая Александровича, представить себе не могла, что ее обожаемый Ники будет зверски убит со всей семьей в Ипатьевском доме, что она так больше с ним никогда и не встретится после оглашения помолвки с принцессой Алисой Гессен-Дармштадской, хотя никогда не забудет.
Как и он ее не забыл, хотя, став императором и супругом немецкой принцессы, никогда больше не посмотрел ни на одну женщину, так как брак для него был понятием святым и непреложным...
Матильда Феликсовна Кшесинская появилась на свет 19 августа (по новому стилю 31) 1872 года в семье артистов балета Мариинского театра: Феликса Кшесинского и Юлии Доминской. У родителей не было никаких сомнений в том, что дочь пойдет по их стопам: танцевать девочка начала едва ли не раньше, чем говорить. Изящная фигурка, крутой подъем ноги, чрезвычайно пластичные руки…
В десятилетнем возрасте Матильда была принята в Императорское театральное училище, где её педагогами были Лев Иванов, Христиан Иогансон и Екатерина Вазем. После окончания школы ее пригласили в балетную труппу Мариинского театра.
В 1890 году впервые на выпускном спектакле балетного училища в Петербурге должна была присутствовать царская семья во главе с Александром III.
«Этот вечер решил мою судьбу», – напишет позже Кшесинская.
После спектакля выпускники с волнением наблюдали, как по длинному коридору, ведущему от театральной сцены в репетиционный зал, где их собрали, медленно шли члены царской семьи: Александр III с императрицей Марией Фёдоровной, четыре брата государя с супругами и ещё совсем юный цесаревич Николай Александрович.
На удивление всем, император громко спросил:
- А где же Кшесинская?
Когда смутившуюся воспитанницу подвели к нему, он протянул ей руку и сказал:
- Будьте украшением и славою нашего балета.
В 11-м номере читайте об истории российско-британский отношений начиная с XVI-го века, о жизни творчестве оригинального, ни на кого не похожего прозаика Юрия Олеши, о том, как же на самом деле складывались отношения роман Матильды Кшесинской и Николая II-го, о Российском детском фонде, которому в этом году исполняется 30 лет, об Уоллис Симпсон - героине й самой романтической истории XX века, окончание . нового остросюжетного роман Ольги Торощиной «Все ради тебя – ВИКА» и многое другое…
Почему романы и повести издают сегодня чаще рассказов
Читателей "Смены" поздравляет редакция журнала и Анатолий Пшеничный
Где гастарбайтеры учат русский язык