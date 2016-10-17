Чу, я вижу Пикачу

или как мы в Сочи Парке покемонов ловили





Пока на просторах, слабо охваченных Интернетом, добрые люди благополучно ходят по грибы и по ягоды, в краях, затронутых цивилизацией более основательно, ведется тихая и ожесточенная охота на покемонов. Но что знает об этом тетенька, постигавшая компьютерную грамоту при тусклом свете синего экрана Нортона? До последнего времени тетенька (это, кстати, я) искренне полагала, что Покемон – это толстая желтушная белка с острыми ушами, хвостом в виде ломаной молнии и чахоточным румянцем, цветом и формой напоминающим японский флаг.

Откровение явилось мне в трогательном образе кудрявой девочки в пышном розовом платье. Прелестное дитя, закусив губу и танковым клином сведя брови, с мобильником в кулаке штурмовало трехметровый забор, отделяющий служебную территорию Сочи Парка от общедоступной части Имеретинской низменности, которая, кстати заметим, давно уже перестала быть унылой болотистой местностью, скудно декорированной капустными грядками. То есть, никак нельзя было объяснить безудержное стремление девочки-штурмовика попасть на территорию Сочи Парка через забор одной лишь тягой к прекрасному! Мотивирующие на физкультуру злые собаки и бодливые коровы за ней также не гнались.

Так что бы это значило?

- А неведомо ли вам, уважаемые дамы и господа, к чему это с утра пораньше у нас девочка на заборе сидит? - глядя в окошко, светски поинтересовалась я у коллег.

И, пока старшие из них «гуглили» статистику острых психических расстройств у подростков, самый юный и резвый подскочил к окну, оценил характерные упражнения с мобильником и уверенно диагностировал:

- Да она покемона ловит!

- Какого покемона? - удивилась я.

- Да мало ли, какого! Их много разных, - интригующе ответили мне.

- У нас? В парке?!

Моя святая вера в неприступность границ, охраняемых парковой службой безопасности, пошатнулась и с грохотом рухнула в пыль. Наскоро предпринятое расследование выявило отсутствие у Сочи Парка официальных дипломатических отношений с родиной-матерью покемонов - компанией Nintendo.

Таким образом, предполагаемый нарушитель-покемон определенно мог быть только незаконным мигрантом.

Это встревожило не только меня.

- Надо бы выяснить, сколько их у нас таких, - остро щурясь на забор, с которого уже слезла добычливая девочка, сказал полномочный представитель СБ.

Тут же выяснилось, что в офисе работают люди простые, местами (не относящимися к профессиональной деятельности) даже тёмные, не интересующиеся никакими монстриками, за исключением собственных отпрысков. А вот как раз среди последних нашлись эксперты, которые и были вызваны для организации срочной облавы на незаконных японских мигрантов.

Три семнадцатилетние девы, опасные и прекрасные, как Ангелы Чарли, шагнули в парк со смартфонами наперевес и, сурово шмыгнув носами, грозно поинтересовались:

- Ну, и чё тут?

- Говорят, покемоны, - ответила я, могучим мысленным пинком выбрасывая из головы назойливый пророческий стих собственного спонтанного сочинения: «А иного покемона не отловишь без ОМОНа».

- Ну, посмотрим.

И мы посмотрели, даже досмотрели.

Прочесав 24 га парковой площади с тщательностью, более подобающей садовым граблям, мы обнаружили, что покемоны в Сочи Парке не просто есть. Они тут есть, пить, спать и жить!

Буквально на каждом аттракционе (а их в парке 20) был выявлен так называемый Pokestop -такое место, где охотник на покемонов может разжиться чем-то полезным для профессиональной деятельности. В нашем случае в заначках покестопов были обнаружены ладан (на который у бисовых покемонов парадоксальная реакция – они бегут не от него, а к нему), яйцо и инкубатор.

Рядом с покестопами какие-то ушлые охотники уже успели поставить приманки (LureModule) для привлечения покемонов. Это грамотно, надо отметить: пока стоишь в очереди на аттракцион – приманиваешь себе редкого покемона. Его, конечно, могут у тебя перехватить конкуренты, но это уже вопрос везения.

Наши девы-воительницы за полчаса поймали в среднем по шесть покемонов на душу. Зверюшки оказались не самые редкие, зато разные, и процесс их ловли не потребовал больших усилий: покемоны, спасибо им, не нарушали правила парка и чинно дожидались поимки исключительно рядом с аттракционами, вне закрытых зон, в местах общего доступа.

В районе экстремального аттракциона «Квантовый скачок» охотницами были замечены покеджины. Не спрашивайте меня, кто это. Мне просто сказали, что их четверо, и они там кучкуются.

«Хорошо, хоть не почкуются», - уныло срифмовал мой внутренний голос.