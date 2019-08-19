Депутат Государственной Думы из фракции «Единая Россия» Юрий Александрович Липатов - парламентарий со стажем, впервые был избран в ГД в конце 1999 года, по одномандатному округу в Подмосковье.

С тех пор Юрий Александрович, будучи профессиональным энергетиком, занимается разработкой, выдвижением и продвижением законов, связанных с энергообеспечением россиян, он – первый заместитель председателя думского комитета по энергетике. Про него говорят, что он один из самых порядочных депутатов, который за все годы работы ни разу не запятнал свое имя, всегда оставаясь эталоном высокой нравственности.

- Юрий Александрович, похоже, старинная поговорка: «Где родился, там и пригодился» - сложена про таких, как вы. С малых лет вы трудились в родном Раменском, и теперь, спустя годы, этот город входит в ваш депутатский округ.

- Да, наверное, поговорка про меня, хотя я и не считаю, что человек должен прожить всю жизнь в тех местах, где появился на свет. У меня сложилось именно так, у кого-то иначе... Мне очень повезло в самом главном: повезло с моими родителями. Я вырос в атмосфере искренности, порядочности и чести. Вокруг было множество других примеров, других семей, но родители учили нас с братом никого не осуждать, даже если человек оступился. Не каждого сызмальства воспитывали в человеческом достоинстве, учили быть честными, как это делала моя мать - порой даже очень сурово. Она жестко требовала от нас говорить только правду, выполнять данное слово. Родители – главное в жизни человека, но все они разные, потому и судьбы у людей такие разные. А судить других - дело недостойное и неправедное.

- Расскажите, Юрий Александрович, о своих родителях, о своем родовом гнезде...

- Конечно, то поколение людей много пережило невзгод, испытаний. Взять моего деда по отцу - Петра Липатова. Человек прямо-таки роковой судьбы. В Первую мировую ушел на германский фронт, попал в плен к немцам. Условия содержания были ужасающими, мерли как мухи от дизентерии и других инфекций, связанных с отвратительным питанием. А дед с раннего возраста имел редкостный талант - простой деревенский мужик, а почерк у него был каллиграфический! И немцы посадили его в штаб, писарем -писать праздничные поздравления, реляции какие-то... Там он и сумел выжить. Вернулся домой, в нашу деревню Дергаево, и снова зажил мирной жизнью, скотину разводили, детей растили. И вот какой смертью суждено было ему умереть вскоре после благополучного возвращения из плена.

Было это в 1921 году, поздней осенью. В каждом деревенском доме держали разную скотину, в том числе растили одного-двух поросят, которых обычно забивали с наступлением холодов. Как правило, друзья-соседи объединялись и помогали друг другу, дед тоже помогал. Затем сели за стол и по традиции стали потрохами этой самой свиньи закусывать… Наутро двое, в их числе мой дед, умерли, а двое еле-еле отошли от отравления. Вот и выходит: от чего у немцев уберегся, то его дома подстерегло.

- Н-да, есть над чем призадуматься... Видимо, так ему на роду написано было - еще детей родить и дома упокоиться...

- Наверное, так. Вообще, время было загадочное. И судьбы людские - как само время. Бабушка моя, Пелагея Сергеевна, осталась в 28 лет с тремя детьми на руках и к тому же - беременной четвертым ребенком. Но люди не оставили в беде, такой был обычай - поддерживать односельчан, кому особенно тяжело приходилось. И все дети выросли, стали достойными гражданами своей Родины. Отец мой, Александр Петрович, с первого года войны ушел на фронт, был танкистом. В 42-м его очень серьезно ранило: были перебиты осколками обе ноги.

Но в госпитале подлатали, и он снова мог ходить, хоть и не без труда. После ранения его комиссовали, и он приехал домой в Дергаево. Устроился на работу шофером на Раменский приборостроительный завод. А за полгода до этого произошло, на мой взгляд, очень важное для города событие. Из блокадного Ленинграда были эвакуированы около 50 девчонок в возрасте от 17 до 25 лет. И направили их на работу, куда бы вы думали? На лесоповал!!! Среди них была и моя будущая мама Нина Герасимовна Григорьева. Тогда ей было всего девятнадцать лет.

Во время войны мужчин было мало, а району требовались шоферы, и. питерским девушкам предложили получить эту профессию. Подавляющее большинство из них восприняли это предложение как счастье. А учителем Нины как раз и был мой будущий отец. В общем, учил-учил, и решили они пожениться. А уже в 45-м у них родилась девочка, которую назвали Иринкой.

- Вы сказали, что приезд девчат был важным событием для города. А в чем заключалась важность?

- Почти все эти девушки-блокадницы были коренными питерцами во многих поколениях. А в те годы коренные жители нашей северной столицы отличались особой культурой, воспитанием, деликатностью. Большинство из них создали семьи в Раменском. И это были крепкие, красивые семьи. Говоря другими словами: они в город привнесли иную атмосферу общения и бытия.

- Тогда ведь, сразу после войны, всему народу нелегко пришлось - и голод, и поденный труд, нехватка всего самого необходимого. И все-таки люди не «прогибались» перед обстоятельствами, не откладывали рождение детей «на потом». Шли прямыми путями в жизни: раз поженились, как же без детей обойтись? Для чего тогда семью создавали?

- Да, люди были прямодушные и ответственные за свои поступки. Как жили? Хорошо жили, хоть время было очень тяжелое. Но простые люди всегда помогали друг другу, преодолевали трудности сообща, все вместе. И при этом не теряли чувство оптимизма. Мне кажется, раньше все же жили дружнее. И власть была уважительнее к людям. Может потому, что в то время населения было меньше и люди практически знали друг друга в лицо. Вот, к примеру, когда на семейном совете моя бабушка Пелагея, а была она мудрая и уважаемая женщина – заведующая колхозным детским садиком, сказала отцу с матерью: «Раз создали семью, надо строить свой дом. Двум хозяйкам на одной кухне трудно ужиться. Не дай бог, с невесткой поругаемся».

А что собой представляли в те времена дома? Сени и одна комната, которая перегораживалась перегородками.

Так вот, бабушка пошла к председателю колхоза, сказала, что Сашка женился, надо дом строить. Ответ был короткий и четкий: «Пусть идет и выбирает место под строительство». Тут же выписали лес в лесхозе и начали строить. Такое отношение было ко всем колхозникам и селянам, без исключения.

Но жизнь еще долго испытывала отца и мать на прочность, были у них и драмы, и трагедии в судьбе. И все они сумели преодолеть, сохранили и любовь, и семейные узы.

- Я так понимаю, что вы говорите это как бы в укор нынешнему поколению молодоженов, ведь современные браки, как известно, рушатся по самым ничтожным поводам... И это притом, что нет ни голода, ни каких-то страшных эпидемий, ни каторжного труда...