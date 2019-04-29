В конце прошлого века в Колонном зале Дома союзов симфонический оркестр имени П.И. Чайковского выступал по случаю дня рождения нефтяной компании. Моими соседями оказалась семья: папа, мама и симпатичная девочка лет пяти. Девочка и мама весело переговаривались, но, как только главный дирижер Владимир Федосеев взмахнул палочкой, девочка смолкла на полуслове и вся превратилась в напряженный слух. Она была вся в музыке, и музыка была в ней.

Люди, сидящие вокруг, не самые искушенные ценители музыки, поскольку занимались другим делом – добывали нефть, это видели и завистливо поглядывали на нее и ее родителей. Но девочка этого не замечала. Она сидела, не шелохнувшись, на первый взгляд, в не самой удобной позе, со счастливым лицом.

После концерта я шутя сказал папе и маме, что их дочь станет либо музыкантом, либо певицей. Мама счастливо улыбнулась, папа степенно произнес: «Поживем - увидим».

Через несколько лет, в 2000 году, мало кому известная до этого семнадцатилетняя российская певица Алсу заняла второе место на Евровидении.

Та самая девочка.

В 2019 году Микелла Абрамова стала победителем российского телевизионного шоу «Голос. Дети». Дочь Алсу. Такая же старательная и трудолюбивая, и тоже с не самыми выдающимися голосовыми данными, как и ее мама.

И это при том, что туром ранее ее наставник отдала предпочтение другому исполнителю, но «волею телезрителей» в финал попала Микелла. Самое же удивительное, что в финале она получила больше голосов – опять же «телезрителей», – чем два других участника –Валерий Кузаков и Ержан Максим вместе взятые, несмотря на то, что запомнилась, прежде всего, старательностью и эмоциональностью, а не голосовыми данными. Но шоу-то называется «Голос. Дети».

Это как раз тот случай, когда родители хотели сделать как можно лучше для своего ребенка, но получилось, что очень хорошая девочка долго будет расхлебывать результат энтузиазма ее родителей.

Не самое главное событие в жизни страны, однако, показательное.

Если в следующем году ребенок еще какой-нибудь трудолюбивой певицы и папы- банкира захочет участвовать (или этого захотят его родители) в шоу «Голос. Дети», то другие - самые талантливые - все равно не станут победителями.

Нет смысла говорить, как это делается, когда все якобы решают телезрители, а итоги подводит компьютер.

А жаль.

Кстати, это всего лишь детский музыкальный конкурс. А что, если дети министров, губернаторов, президентов компаний, банкиров… захотят стать лидерами и руководителями, куда тогда податься самым талантливым и гениальным?

Если заслуженно и в честной конкуренции, то кто же против.? А если но чьей-то, отнюдь не Божьей воле, то что впереди?

А это уже не суета сует!

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