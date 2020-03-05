4 марта 2020 года. Стадион «Открытие Арена»

Это просто футбол!

А что такое современный футбол?

На первый взгляд – это многочасовые ежедневные тренировки, скрупулезное изучение последних игр будущего соперника и тщательный анализ действий каждого футболиста, равно как и игр и игроков своей команды. Это, опять же, планирование, разработка тренерским штабом стратегии и тактики предстоящего матча... Это постановка задач перед всей командой и перед каждым игроком в отдельности, это напутствие тренера перед игрой. И многое еще чего.

Но зачастую, едва команды появляются на поле, все заготовки и планы «летят в тартарары», все идет совсем не так, как планировали и учили…

Какой стратегией или тактикой можно предусмотреть 4 ошибки защитников в этом матче? Четыре ошибки – и счет в основное время 2:2.

Как спрогнозировать поведение еще одного человека на поле – судьи, который иногда очень даже корректирует и стратегию, и тактику, и результат игры хотя бы по тому, что накануне жена лишила его плотских радостей? Особенно в части, касающейся пенальти и удаления игроков с поля. Что в этом матче было подтверждено игнорированием 11 метрового в ворота ЦСКА и удалением игрока «Спартака». Судья есть судья – он решает, но статистика – это статистика. А статистика подтверждает, что «Спартак» – это команда, которая меньше всех получает право на пенальти и лидер по количеству 11-ти метровых в свои ворота. Можно сказать, что это все непредсказуемость футбола. Но мало-мальски разбирающийся в нюансах нашего футбола знает, что руководство «Спартака» не поддерживает «материально судей» и не платит «гонорар» за назначенные в ворота соперников пенальти. Но это просто информация к размышлению.

А что такое последний гол, забитый в дополнительное время, в ворота ЦСКА?

Домашняя заготовка? Вряд ли. Скорее всего, это мастерство команды, точнее ее отдельных игроков. Не профессионализм, а именно мастерство – высшая форма профессионализма.

Неожиданно открылся вышедший на замену Джордан Ларссон и тут же получил голевую, почти через все поле, передачу от вратаря Александра Максименко, мощно и красиво вколотил мяч в ворота самого Игоря Акинфеева.

И все!

«Спартак» в полуфинале Кубка России!

А ЦСКА «отдыхает на завалинке».

Видимо, после окончания игры тренер ЦСКА В. Гончаренко не пожал руку тренеру «Спартака» Д. Тедеско просто потому, что не мог дотянуться до него со своей «завалинки».

Но это уже суета сует! Суета сует по сравнению с рукопожатием президента России Владимира Путина и Президента Турции Реджепа Эрдогана.

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