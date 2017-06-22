Чтобы сослаться на этот материал в своем блоге, скопируйте код и добавьте его в новую запись.
Передумали и хотите войти с помощью логина на Яндексе и Livejournal?
Всегда можно вернуться к простому входуЕсть логин, но забыли пароль?
Выберите для себя логин (имя пользователя) и пароль, чтобы продолжить регистрацию:
Передумали и хотите зарегистрироваться с помощью логина на Яндексе и Livejournal?Всегда можно вернуться к простому входу.
Заводить отдельное имя и запоминать пароль специально для «Смены» вам не понадобится. Чтобы начать регистрацию, выберите один из популярных сервисов и введите свое имя пользователя.
Вы не зарегистрированы ни в одном из этих сервисов?
Ничего страшного, вас ждет классическая регистрация или логин на сайте «Смены».
21 июня 1941 года родился Валерий Золотухин
оОпубликовано в № 3, 2008