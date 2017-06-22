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"Смена" о сегодняшнем дне в истории

Валерий Золотухин: "Неизвестно, где успех подстерегает..."

22 Июня 2017, 13:22
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21 июня 1941 года родился Валерий Золотухин

оОпубликовано в № 3, 2008