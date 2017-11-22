Дмитрий Хворостовский: «Я всегда искал в себе внутренний баланс»

Памяти великого артиста

Печальное известие о том, что не стало Дмитрия Хворостовсого, пришло к нам через несколько дней после сдачи в производство декабрьского номера «Смены», в котором был размещен материал о нем. Коллектив редакции скорбит вместе со всеми, кто любит и ценит творчество этого великого артиста и приносит глубочайшие соболезнования его родным и близким. ﻿

Он родился 16 октября 1962 года в Красноярске, в семье Александра Степановича Хворостовского, инженера-химика, и Людмилы Петровны, врача-гинеколога. Несмотря на вполне приземленную профессию, отец будущей оперной знаменитости прекрасно играл на рояле и обладал красивым глубоким баритоном. В доме хранилось множество пластинок с редкими записями: Тито Гобби, Энрико Карузо, Мария Каллас, Федор Шаляпин, Марио Ланца... Все это юный Дмитрий мог слушать до бесконечности. И слушал, и полюбил.

По его собственным воспоминаниям, пел он всегда. Родные несколько корректируют эти данные: впервые, по их словам, Дмитрий запел года в четыре. Вскоре подоспело и время осваивать рояль, а затем – как и всем детям из интеллигентных семей – поступать в музыкальную школу. И если в ней все складывалось хорошо (хотя педагоги в мальчике видели скорее будущего великого пианиста, чем певца), то в общеобразовательной школе юный Хворостовский особых успехов не имел. В выпускном классе он получил разгромную характеристику и предпочел об этом непростом времени забыть.

Тем более что нужно было выбирать место для поступления. Дмитрию советовали поступать в Красноярское училище искусств, однако он выбрал педагогическое училище имени Горького, где получил специальность преподавателя музыки. Не исключено, что сделано это было с дальним прицелом – в конце концов, всегда нужно иметь в руках «земную» профессию, а не надеяться только лишь на талант – пусть и огромный.

Однако училище, к тому времени уже именовавшееся Красноярским государственным институтом искусств, все же настигло Хворостовского. Он поступил туда через несколько лет, успев к тому времени увлечься новомодными музыкальными направлениями, среди которых был и хард-рок, и даже поучаствовать в выступлениях любительской музыкальной группы.

В институте Дмитрий учился у Екатерины Константиновны Иофель, которая вырастила многих будущих гениев оперной сцены. Только ее Хворостовский видел своим преподавателем, а вот великий педагог не сразу согласилась взяться за обучение юного таланта. Она вспоминала: «Когда Дима ко мне пришел после хорового факультета и попросил взять к себе в класс, я ему отказала, так как была перегружена – у меня был первый выпуск моих студентов. И тогда за него стали просить все! И Димины родители меня уговаривали, и его педагоги из педучилища, и мой старый друг - настройщик пианино. В общем, я сдалась, и мы начали заниматься. Я стала его исправлять. Он взъерепенился: «Так что ж, я ничего не умею?!» А я ему: «А голос-то откуда идет?» В начале третьего курса был уже значительный прогресс. Представьте только: он вставал у рояля, а я садилась в другой конец класса – и мне достаточно было одного взгляда, чтобы он меня понимал и делал, как надо! Тогда его пригласили выступать с симфоническим оркестром».

Хворостовский признавался, что уроки Екатерины Константиновны пронес с собой через всю жизнь. Однако после этого тему педагогов для себя закрыл и дальше уже занимался только самообразованием.

Карьера оперного певца у Дмитрия началась еще во время его учебы – в 1985 году – на сцене красноярского театра оперы и балета. Он принимал участие почти во всех классических постановках: «Пиковая дама», «Иоланта», «Травиата», «Евгений Онегин», «Фауст», «Паяцы».

Но вскоре стало понятно, что в родном Красноярске такому таланту попросту тесно. Настало время выходить на всероссийскую и международную сцену. Этому способствовало получение множества премий конкурсов, в которых участвовал Хворостовский. Он получил Первую премию Всероссийского конкурса вокалистов и Всесоюзного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки, Гран-при международного конкурса в Тулузе, стал лауреатом международного конкурса в Ницце, победителем престижного международного конкурса «Кардиффские голоса» в столице Уэльса и получил еще множество других наград…

Эта победа в Кардиффе и стала переломным моментом – о русском оперном певце Дмитрии Хворостовском узнал весь мир.

Узнал – и ахнул. Потому что помимо роскошного голоса, который он предъявил миру, Хворостовский показал еще, что оперный певец может выглядеть…ну, не как рок-звезда, конечно, но все же совершенно непохоже на признанный канон тучного и не всегда симпатичного оперного исполнителя. Молодой, но с роскошной гривой абсолютно седых волос, атлетично сложенный, идеально выглядевший что в костюме, что во фраке, что в джинсах, что в кожаных штанах, Хворостовский на долгое время стал едва ли не секс-символом оперной сцены. Был момент, когда журнал «People» даже включил его в список 50 самых красивых людей мира. Сам певец, правда, относится к этому весьма скептически, считая, что все это вторично. Голос – вот что на самом деле важно. Кстати, знаменитая седина Хворостовского – просто гены. Мама Дмитрия начала седеть, когда ей было чуть за двадцать, а он сам, по его собственным словам, – едва ли не с семнадцати лет.

После успеха в Кардиффе для Хворостовского были открыты все оперные сцены мира – в Берлине, Милане, Вене, в лондонском «Ковент-Гардене» и нью-йоркской «Метрополитен-опере». Россия не осталась в стороне – Дмитрий часто пел как в Мариинском театре, так и в Государственном Кремлевском дворце.

К моменту прихода популярности Хворостовский успел жениться. Во время учебы по нему страдали все девушки от первого до пятого курса. Еще бы, талантливый красавец, к тому же умный и галантный. Но Дмитрий выбрал ее – балерину Светлану Иванову. Она была разведена и растила ребенка. Екатерина Иофель была решительно против этого брака и обещала выгнать Хворостовского, если он женится. Причем возмущал ее не сам факт женитьбы, а кандидатура избранницы – репутация у девушки была не лучшей. Хворостовский обещал повременить с женитьбой, но мнения своего не изменил.

Впоследствии выяснилось, что все, кто так или иначе намекал Дмитрию на ошибочность его выбора, оказались правы. Супруга не хранила ему верность, и однажды это едва не кончилось плачевно для всех.

Дмитрий, решив сделать жене сюрприз, вернулся с гастролей раньше, и застал ее с любовником – одним из своих друзей. Завязалась драка, досталось всем: и любовнику, и неверной жене. Хворостовский едва не попал под суд, но за него поручились многие, в том числе оперная певица Ирина Архипова. Дело замяли, а брак, на удивление, продержался еще долго: супруги вместе уехали в Англию, где через несколько лет у них родились близнецы – Александра и Данила. И все же в 2001 году супруги развелись: Дмитрий оставил семье дом в Лондоне и обязался выплачивать бывшей супруге солидные алименты, которые со временем только увеличивались – по настоянию Светланы. В 2016 году ее не стало – женщина умерла от менингита и острого сепсиса.

Второй супругой Хворостовского стала Флоранс Илли, наполовину француженка, наполовину итальянка, и тоже – оперная певица. Она познакомилась с Дмитрием, когда он еще был женат на Светлане. Вот как он сам вспоминал о том времени: «Первое время после нашего знакомства я ее избегал. В тот момент я уже был женат. И хотя этот брак давно уже катился под откос, я все равно старался сохранять семью, поэтому бегал от Флоранс как от огня. Но от судьбы далеко не убежишь, и я очень благодарен ей за то, что она, в конце концов, нас соединила. С Флоранс я счастлив. Раньше я и представить себе не мог, что такое возможно. Она помогает мне во всем. У нас двое детей: сын Максим и дочь Нина. Нам очень хорошо и интересно вместе».

Жену Хворостовский боготворит до сих пор: «С Флошей моя жизнь радикально изменилась, заиграла яркими красками! Мне и думается, и дышится, и поется легко. Я всегда искал внутренний баланс и благодаря этой женщине нашел его. Все встало на свои места. Флоша позволяет мне быть самим собой, с большим пиететом относится к тому, что я делаю в профессии, – и для меня это очень важно».