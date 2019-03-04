"Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была"

Эта крылатая фраза, приписываемая Петру I, (но, скорее всего, слова народные), обретает все большую актуальность. Нет-нет, а народные избранники (точнее партийные и номенклатурные избранники) веселят нас своими попытками обозначить свой интеллект, воспитание и образование.

Намедни Александр Владимирович Кондратьев, член комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, огорчился тем, что очень многие его соотечественники по субботам и воскресеньям вместо музеев, библиотек, театров и кинотеатров посещают торговые центры.

Видимо, этот государев муж уже очень и очень далек от реальности и не знает, что подавляющее большинство его сограждан работают не по 7-8 часов в сутки, а намного больше, и только в субботу или в воскресенье они могут обеспечить себя продуктами в торговых центрах, в которых цены дешевле, чем в торговых точках малого бизнеса ( в защиту которого сенатор и предлагает закрыть супермаркеты по выходным дням).

Безусловно, это неправильно – вместо интеллектуального и культурного просветительства убивать время с огромной тележкой супермаркета.

Ну, так и работайте, уважаемый сенатор, над тем, чтобы люди сами отказались от услуг торговых сетей в выходные дни. А для этого нужно обеспечивать их рабочими местами у предпринимателей с человеческим лицом и нормальной заработной платой, дать возможность молодым людям учиться не за деньги (или за очень большие деньги).

Дайте возможность молодежи заниматься спортом, посещать клубы по интересам, и опять не за деньги (на всякий случай, напоминаю, что у них их нет). Дайте возможность юношеству стать сопричастными к социальным программам не только в виде волонтерства (для очень незначительного количества) по обеспечению спортивных мероприятий и чемпионатов. Чтобы они чувствовали себя сопричастными к событиям если не государственной, то районной, областной или республиканской значимости. Тем паче, что такой опыт в стране был, и назывался он пионерская организация и комсомол. Правда власть начинает понимать, что многое можно взять и оттуда - из СССР. Тому пример Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи в 2017 году.

Вот тогда, уважаемый Александр Владимирович, и с малым бизнесом, и с торговыми сетями, и с нашими согражданами все будет нормально. И они будут с удовольствием проводить свободное время в тех местах по которым вы сокрушаетесь. А тяга к этому у молодых людей есть, причем большая. Достаточно сослаться на опыт проведения акции «Ночь в музее» в Москве, в которой участвует огромное количество людей, кстати, в основном молодых, поскольку и интересно, и БЕСПЛАТНО.

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