"Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была"

Эта крылатая фраза, приписываемая Петру I, (но, скорее всего, слова народные), обретает все большую актуальность. Нет-нет, а народные избранники (точнее партийные и номенклатурные избранники) веселят нас своими попытками обозначить свой интеллект, воспитание и образование.
Намедни Александр Владимирович Кондратьев, член комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации, огорчился тем, что очень многие его соотечественники по субботам и воскресеньям вместо музеев, библиотек, театров и кинотеатров посещают торговые центры.
Видимо, этот государев муж уже очень и очень далек от реальности и не знает, что подавляющее большинство его сограждан работают не по 7-8 часов в сутки, а намного больше, и только в субботу или в воскресенье они могут обеспечить себя продуктами в торговых центрах, в которых цены дешевле, чем в торговых точках малого бизнеса ( в защиту которого сенатор и предлагает закрыть супермаркеты по выходным дням).
Безусловно, это неправильно – вместо интеллектуального и культурного просветительства убивать время с огромной тележкой супермаркета.
Ну, так и работайте, уважаемый сенатор, над тем, чтобы люди сами отказались от услуг торговых сетей в выходные дни. А для этого нужно обеспечивать их рабочими местами у предпринимателей с человеческим лицом и нормальной заработной платой, дать возможность молодым людям учиться не за деньги (или за очень большие деньги).
Дайте возможность молодежи заниматься спортом, посещать клубы по интересам, и опять не за деньги (на всякий случай, напоминаю, что у них их нет). Дайте возможность юношеству стать сопричастными к социальным программам не только в виде волонтерства (для очень незначительного количества) по обеспечению спортивных мероприятий и чемпионатов. Чтобы они чувствовали себя сопричастными к событиям если не государственной, то районной, областной или республиканской значимости. Тем паче, что такой опыт в стране был, и назывался он пионерская организация и комсомол. Правда власть начинает понимать, что многое можно взять и оттуда - из СССР. Тому пример Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи в 2017 году.
Вот тогда, уважаемый Александр Владимирович, и с малым бизнесом, и с торговыми сетями, и с нашими согражданами все будет нормально. И они будут с удовольствием проводить свободное время в тех местах по которым вы сокрушаетесь. А тяга к этому у молодых людей есть, причем большая. Достаточно сослаться на опыт проведения акции «Ночь в музее» в Москве, в которой участвует огромное количество людей, кстати, в основном молодых, поскольку и интересно, и БЕСПЛАТНО.
В 3-м номере читайте о периоде истории российской с мрачным названием «бироновщина», о творчестве и судьбе Исаака Бабеля, о жизни гениальной Анны Павловой, беседу с молодой, но уже очень популярной актрисой Елизаветой Арзамасовой, о звезде советского экрана Людмиле Целиковской, новый детектив Анны и Сергея Литвиновых «Мама против « и многое другое.