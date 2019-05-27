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Навечно последняя Мэй!

Михаил Кизилов|27 Мая 2019, 17:10
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Сколько  людей,   в том числе и политиков, «прокололись» в оговорках по Фрейду  (это когда прорывается то, что человек желал бы скрыть).

Намедни премьер-министр Великобритании, сообщила, что уходит в отставку, и в числе прочего поведала:  …«Я вторая женщина на посту премьер-министра, но уж точно не последняя»... 

При чем тут – вторая и не последняя, когда речь идет о провальных результатах многолетней деятельности?

А это сработал синдром  Фрейда.

На самом деле в табели о рангах руководителей страны  она навечно  останется последней. Потому что худший  лидер вряд ли появится. Видимо, Мэй в подсознании  это чувствует, иначе бы не выскользнуло  абсолютно неуместное в этом обращении «не последняя».

Действительно,  не было в истории  этой страны столь  неумного, неуклюжего, а,  кое в чем и до нелепости, лидера. Лидера, у которого не хватило  интеллекта и вкуса даже на то, чтобы не высвечивать свои не самые лучшие внешние данные. Как можно акцентировать внимание всех видеокамер на дорогой и модной обуви, когда размер ножки делает любую самую изысканную  туфельку   «снегоходом», которые используют охотники, гоняясь за зверьем по снегу? А чего стоят танцы седой и согбенной старушки в Южно-Африканской Республике?

У России нет повода любит Англию,  хотя бы за те «подлянки», которые Королевство периодически творило и творит из воздуха, а потом на этом раздувает «пожар войны». Так было много веков назад, так было в начале ХХ века с фальшивым письмом  Зиновьева (что было выяснено после рассекречивания документов),  по лекалу которого сотворили дело Скрипалей. Много чего было, и мало чего хорошего.

Но «времена Мэй» превзошли всех.  

Пожалуй, за всю истории Великобритании не было столь ненавидящего Россию политика, точнее не только  Россию, но и россиян.

А апофеозом ее выступления были слезы.

Говорила  о любви к своей стране, а слезы лила о себе.

Как не  вспомнить про «крокодиловы слезы», но не хочется обижать рептилию, которая убивает только от голода.

Скорее всего, это были «кладбищенские  слезы»  – на похоронах говорят о покойнике, а плачут от жалости к себе – не я ли следующий?

Правда, и тут неискренность. Злые языки в сетях  утверждают, что вскоре  после пролитых слез  ее видели   в очень большом магазине.    

Наверное  отправилась за новыми  «снегоступами»

Ну что ж,  шопинг  поднимает настроение «интеллектуалам».

 

 

 

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