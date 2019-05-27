Навечно последняя Мэй!

Сколько людей, в том числе и политиков, «прокололись» в оговорках по Фрейду (это когда прорывается то, что человек желал бы скрыть).

Намедни премьер-министр Великобритании, сообщила, что уходит в отставку, и в числе прочего поведала: …«Я вторая женщина на посту премьер-министра, но уж точно не последняя»...

При чем тут – вторая и не последняя, когда речь идет о провальных результатах многолетней деятельности?

А это сработал синдром Фрейда.

На самом деле в табели о рангах руководителей страны она навечно останется последней. Потому что худший лидер вряд ли появится. Видимо, Мэй в подсознании это чувствует, иначе бы не выскользнуло абсолютно неуместное в этом обращении «не последняя».

Действительно, не было в истории этой страны столь неумного, неуклюжего, а, кое в чем и до нелепости, лидера. Лидера, у которого не хватило интеллекта и вкуса даже на то, чтобы не высвечивать свои не самые лучшие внешние данные. Как можно акцентировать внимание всех видеокамер на дорогой и модной обуви, когда размер ножки делает любую самую изысканную туфельку «снегоходом», которые используют охотники, гоняясь за зверьем по снегу? А чего стоят танцы седой и согбенной старушки в Южно-Африканской Республике?

У России нет повода любит Англию, хотя бы за те «подлянки», которые Королевство периодически творило и творит из воздуха, а потом на этом раздувает «пожар войны». Так было много веков назад, так было в начале ХХ века с фальшивым письмом Зиновьева (что было выяснено после рассекречивания документов), по лекалу которого сотворили дело Скрипалей. Много чего было, и мало чего хорошего.

Но «времена Мэй» превзошли всех.

Пожалуй, за всю истории Великобритании не было столь ненавидящего Россию политика, точнее не только Россию, но и россиян.

А апофеозом ее выступления были слезы.

Говорила о любви к своей стране, а слезы лила о себе.

Как не вспомнить про «крокодиловы слезы», но не хочется обижать рептилию, которая убивает только от голода.

Скорее всего, это были «кладбищенские слезы» – на похоронах говорят о покойнике, а плачут от жалости к себе – не я ли следующий?

Правда, и тут неискренность. Злые языки в сетях утверждают, что вскоре после пролитых слез ее видели в очень большом магазине.

Наверное отправилась за новыми «снегоступами»

Ну что ж, шопинг поднимает настроение «интеллектуалам».