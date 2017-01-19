Последняя песня артиста

Чуть более года назад был опубликован мой репортаж о полёте в Сирию, куда вошло и одноимённое стихотворение с такими строчками о летящих в сторону войны российских артистах и писателях:

...Не зря в самолёте на бомбах сидели

В восходе паря золотом,

И те, кто в нас видел воздушные цели,

Конечно же знали о том…

А с севера вслед нам летели приказы

Поверх водоёмов и суш -

Ведь были мы тоже, как боеприпасы

Для русских воюющих душ!..

Кто мог подумать, что через год с небольшим судьба вновь напомнит о той сирийской командировке, плеснув чёрной краской в мою поэтическую тетрадь!..

В субботу 24 декабря уходящего 2016 г. я был участником концерта. В программе концерта сразу после моего поэтического слова значилось выступление ведущего солиста академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В.Александрова, заслуженного артиста России — Григория Осипова. Его баритон поразил слушателей, а после песни «Севастопольский вальс» овации казались бесконечными. Он пел о Чёрном море...Ведущий концерта сообщил, что Григорий Осипов сразу после торжественного мероприятия улетает вместе с коллективом ансамбля на российскую базу в Сирию. На скромном послеконцертном застолье мы оказались соседями и Григорий, зная о моей творческой сирийской командировке долго и подробно расспрашивал о ней — о маршруте полёта, о самолёте, об условиях выступления на базе, о будущих слушателях…

Всё, что мог, рассказал. Три часа общения пролетели быстро, подаренную мной небольшую стихотворную книжку Гриша положил в карман со словами: «В дороге почитаю...». Пригласил на предстоящий концерт в Доме музыки, пожал руку… «Привет базе!» - крикнул я вслед машине. «Обязательно передам!». « До встречи!..»

Но встречи с этим хорошим парнем и большим артистом уже не будет никогда. Впереди — чёрное море..

ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕКВИЕМ

Вы слышите, море поёт,

И волны грохочут басами

Над пропастью, где самолёт

Смешал глубину с небесами…

И вихрь черноморских ветров,