Последняя песня артиста

Чуть более года назад был опубликован мой репортаж о полёте в Сирию, куда вошло и одноимённое стихотворение с такими строчками о летящих в сторону войны российских артистах и писателях:
...Не зря в самолёте на бомбах сидели
В восходе паря золотом,
И те, кто в нас видел воздушные цели,
Конечно же знали о том…
А с севера вслед нам летели приказы
Поверх водоёмов и суш -
Ведь были мы тоже, как боеприпасы
Для русских воюющих душ!..
Кто мог подумать, что через год с небольшим судьба вновь напомнит о той сирийской командировке, плеснув чёрной краской в мою поэтическую тетрадь!..
В субботу 24 декабря уходящего 2016 г. я был участником концерта. В программе концерта сразу после моего поэтического слова значилось выступление ведущего солиста академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В.Александрова, заслуженного артиста России — Григория Осипова. Его баритон поразил слушателей, а после песни «Севастопольский вальс» овации казались бесконечными. Он пел о Чёрном море...Ведущий концерта сообщил, что Григорий Осипов сразу после торжественного мероприятия улетает вместе с коллективом ансамбля на российскую базу в Сирию. На скромном послеконцертном застолье мы оказались соседями и Григорий, зная о моей творческой сирийской командировке долго и подробно расспрашивал о ней — о маршруте полёта, о самолёте, об условиях выступления на базе, о будущих слушателях…
Всё, что мог, рассказал. Три часа общения пролетели быстро, подаренную мной небольшую стихотворную книжку Гриша положил в карман со словами: «В дороге почитаю...». Пригласил на предстоящий концерт в Доме музыки, пожал руку… «Привет базе!» - крикнул я вслед машине. «Обязательно передам!». « До встречи!..»
Но встречи с этим хорошим парнем и большим артистом уже не будет никогда. Впереди — чёрное море..
ЧЕРНОМОРСКИЙ РЕКВИЕМ
Вы слышите, море поёт,
И волны грохочут басами
Над пропастью, где самолёт
Смешал глубину с небесами…
И вихрь черноморских ветров,
Есть ли будущее у новых форм русского языка
Ваш ребёнок не усваивает английский? Читайте с ним русские книжки!
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