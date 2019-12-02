Почему «лучше всего против Бельгии не играть»?﻿

Эти слова Станислава Черчесова, тренера сборной России по футболу, после проигрыша бельгийцам со счетом 1:4 в отборочном цикле к Евро-2020 я прочитал в «Советском спорте» накануне своей встречи с легендой отечественного и мирового футбола Никитой Павловичем Симоняном.

Никита Павлович не только выдающийся футболист и тренер, но и человек исключительной порядочности и нравственности, за всю свою долгую жизнь не запятнавший себя ничем. Он и сегодня, будучи Первым вице-президентом Российского футбольного союза, активно работает во славу отечественного футбола.

Поэтому я не удержался и завел разговор о футболе в Бельгии, заметив, что в этой малюсенькой стране в каждой школе уже много лет не только проводятся футбольные турниры в разных возрастных категориях, но еще и старшеклассники проводят занятия по футболу в младших классах.

Не говоря уже о районных, городских и королевских турнирах.

На что Никита Павлович ответил: «У нас тоже есть футбол во многих школах, но в Бельгии детей с раннего возраста обучают футболу, обучают футбольным навыкам и работе с мячом. А у нас проводятся тренировки. Это совсем разные вещи».

Оказывается, так просто, но в тоже время, так не просто. Поскольку как же должен быть популярен футбол, чтобы детишки с ранних лет в любую погоду – а в Бельгии она ну очень дождливая – мчались на футбольные поля учиться играть в самый популярный вид спорта. Учиться побеждать.

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