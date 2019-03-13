"Смена" о сегодняшнем дне в истории Горизонты Замечательные современники Знаки Игры Конкурс одного стихотворения Культурология Купить или подписаться Литература Предметы Современная наука Увлечения Экостиль

"Третий ангел вострубил"

Михаил Кизилов|13 Марта 2019, 15:49
  • В закладки
  • Вставить в блог

В конце ХХ века самыми интересными событиями в Кремле, на мой взгляд, были съезды писателей Советского Союза  и Российской Федерации, где можно было услышать яркие  и острые выступления самых известных и просто известных писателей, в которых они могли позволить себе гораздо больше, чем на страницах книг и журналов,  в том числе и жесткую  критику власти. Власть к этому относилась слегка философски, поскольку  в стенографических отчетах съездов все выглядело не так критично. Проходили они по отработанному сценарию.

В первый день (в присутствии многих членов Политбюро в президиуме), выступали с докладом  Георгий Марков – председатель Союза писателей СССР, или Сергей Михалков - если это  был российский съезд. После отчетного доклада члены Политбюро, как правило, в перерыве уезжали, и далее начиналось самое интересное. На VIII съезде, в июне 1986 года, более всего запомнилось выступление Алеся Адамовича – широко известного писателя из Белоруссии,  партизана в годы войны.

Он вышел на трибуну и произнес:

«Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.

 Имя сей звезде – «полынь», и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».

 Сделал паузу и пояснил, что  это написано в священном писании, и  что Полынь - это трава,  а одно из ее названий   –  Чернобыльник.

В зале повисла восторженно-любопытная тишина: как же он выйдет из положения? Это же неслыханно – в Кремле, в присутствии секретарей ЦК партии Е.К. Лигачева и А.Н. Яковлева.  откровения Иоанна Богослова!

Алесь Адамович выдержал  уже «мхатовскую» паузу и закончил выступление гениальной в той ситуации фразой:  «Сколько веков назад написано, а сбылось. Вот и нам советским писателям нужно так писать».

Зал  мгновенно и дружно взорвался аплодисментами...

Но все это  –   суета сует.

Однако прошло всего два месяца после Чернобыльской аварии.

В Кремле аплодировали талантливому человеку, страна жила обычной жизнью, а  в семистах километрах от Москвы очень много молодых и не очень молодых людей  там, в Чернобыле, делали все, чтобы катастрофа не стала вселенской. И среди них – один из  лучших журналистов, корреспондент  «Комсомольской правды» Николай Долгополов.  Казалось бы, что делать там спортивному журналисту и «международнику»? Но он оказался именно там и именно в то самое время. Потому что надо было!

«Смена» предлагает своим читателям  в апрельском номере

(2019г.) воспоминания классика журналистики и замечательного российского писателя Николая Долгополова об этой командировке в Чернобыль  в первых числа мая, через несколько дней после катастрофы.

﻿

  • В закладки
  • Вставить в блог
Представьтесь Facebook Google Twitter или зарегистрируйтесь, чтобы участвовать в обсуждении.

Читайте
новый номер

В 3-м номере читайте о периоде истории российской с мрачным названием «бироновщина»,  о творчестве и судьбе Исаака Бабеля, о жизни гениальной Анны Павловой, беседу с молодой, но уже очень популярной актрисой Елизаветой Арзамасовой, о звезде советского экрана Людмиле Целиковской, новый детектив Анны и Сергея Литвиновых  «Мама против « и многое другое.

﻿

Виджет Архива Смены

новые материалы

в этой теме

"Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была"

© 1924–2012 ООО «Журнал «Смена»
Все права охраняются законодательством.

© 1924–2012 ООО «Издательский дом журнала Смена»
Все права охраняются законодательством.
http://smena.ru/article/112233