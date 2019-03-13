В конце ХХ века самыми интересными событиями в Кремле, на мой взгляд, были съезды писателей Советского Союза и Российской Федерации, где можно было услышать яркие и острые выступления самых известных и просто известных писателей, в которых они могли позволить себе гораздо больше, чем на страницах книг и журналов, в том числе и жесткую критику власти. Власть к этому относилась слегка философски, поскольку в стенографических отчетах съездов все выглядело не так критично. Проходили они по отработанному сценарию.

В первый день (в присутствии многих членов Политбюро в президиуме), выступали с докладом Георгий Марков – председатель Союза писателей СССР, или Сергей Михалков - если это был российский съезд. После отчетного доклада члены Политбюро, как правило, в перерыве уезжали, и далее начиналось самое интересное. На VIII съезде, в июне 1986 года, более всего запомнилось выступление Алеся Адамовича – широко известного писателя из Белоруссии, партизана в годы войны.

Он вышел на трибуну и произнес:

«Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.

Имя сей звезде – «полынь», и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки».

Сделал паузу и пояснил, что это написано в священном писании, и что Полынь - это трава, а одно из ее названий – Чернобыльник.

В зале повисла восторженно-любопытная тишина: как же он выйдет из положения? Это же неслыханно – в Кремле, в присутствии секретарей ЦК партии Е.К. Лигачева и А.Н. Яковлева. откровения Иоанна Богослова!

Алесь Адамович выдержал уже «мхатовскую» паузу и закончил выступление гениальной в той ситуации фразой: «Сколько веков назад написано, а сбылось. Вот и нам советским писателям нужно так писать».

Зал мгновенно и дружно взорвался аплодисментами...

Но все это – суета сует.

Однако прошло всего два месяца после Чернобыльской аварии.

В Кремле аплодировали талантливому человеку, страна жила обычной жизнью, а в семистах километрах от Москвы очень много молодых и не очень молодых людей там, в Чернобыле, делали все, чтобы катастрофа не стала вселенской. И среди них – один из лучших журналистов, корреспондент «Комсомольской правды» Николай Долгополов. Казалось бы, что делать там спортивному журналисту и «международнику»? Но он оказался именно там и именно в то самое время. Потому что надо было!

«Смена» предлагает своим читателям в апрельском номере

(2019г.) воспоминания классика журналистики и замечательного российского писателя Николая Долгополова об этой командировке в Чернобыль в первых числа мая, через несколько дней после катастрофы.

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