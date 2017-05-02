Эльф с глазами олененка

4 мая 1929 года родилась Одри Хепберн
Ее называли иногда «последней принцессой Голливуда». Она и выглядела, как сказочная принцесса: некоторые мужчины, впервые увидев ее, восклицали:
- Таких не бывает!
Как девушка, считающая себя гадким утенком и всю жизнь стесняющаяся собственной худобы, стала столь популярна и любима зрителем? Потому ли, что слишком выделялась на фоне знойных красоток Голливуда того времени – Риты Хейворт, Грейс Келли, Мэрилин Монро? А может, благодаря своей стройной фигуре с талией в 50 сантиметров и кошачьей поступи? Или все дело в ее непосредственности и искренности, которая пробуждала в мужчине не столько сексуальное влечение, сколько чувства благородных рыцарей?
Хрупкая и загадочная, она снялась в 31 фильме, и все ее роли были запоминающимися. Но мало кто знает, что звезда Голливуда Одри Хепберн выкуривала по три пачки сигарет в день и до самой своей смерти держала данное себе обещание никогда не весить больше 47 кг. А счастливую любовь великая актриса встретила, только разменяв шестой десяток.
Мать Одри, баронесса Элла ван Хеемстра, происходила из старинной голландской семьи, возводившей свой род к началу XVI века и включавшей в себя длинную череду аристократов - землевладельцев, армейских офицеров в высоких чинах, государственных служащих и придворных. Но в баронессе Элле текла смесь множества кровей - голландской, французской, венгерской. А замуж она вышла за ирландца сомнительного происхождения - Джозефа Виктора Энтони Хепберн-Растона. В нём тоже подозревали смесь разных кровей, в том числе азиатских.
Так что неповторимый, необыкновенный облик их дочери, родившейся в мае 1929 года в Брюсселе, где обосновались ее родители, сформировался под воздействием этого весьма своеобразного «коктейля» и… лишений военных лет, превративших вполне нормальную девочку в хрупкого эльфа с бесповоротно испорченным пищеварением.
Характеры супругов были несовместимы, они часто ссорились. В результате в 1935 году Хепберн-Растон бросил жену с дочерью, после того как Элла застала мужа в постели с няней, присматривавшей за Одри.
Но еще до этого родители Одри были вовлечены в политику. В начале тридцатых годов они стали поддерживать нацистов, выступали против еврейского доминирования в банковском деле и торговле, посещали различные нацистские сборища в Германии. Джозеф не числился в списках партии и не ставил своей фамилии под манифестами, Элла же была включена в список активных сторонников Британского союза фашистов, написала несколько статей в их издание «Чёрная рубаха».
Однако после того как немцы оккупировали Голландию, Элла отреклась от своих взглядов и стала активной участницей движения Сопротивления. Джозеф же продолжал сотрудничество с немцами на посту директора европейской пресс-службы в Лондоне, занимавшейся нацистской пропагандой в Англии и сбором секретной информации для рейха. На основании «Постановления 18-В» он был арестован в 1940 году и пробыл в заключении до апреля 1945 года. Тем не менее, ему жилось легче, чем жене и дочери в оккупированной немцами Голландии – он, по крайней мере, не голодал и не боялся внезапных облав. Одри даже пришлось всеми правдами и неправдами доставать себе фальшивые документы на имя Эдды ван Хеемстра, поскольку «английское» имя считалось неблагонадежным и опасным. Данная выдумка оказалась удачной, и многие считали, что именно это имя (Эдда ван Хеемстра) и есть настоящее имя Одри Хепберн. (Хотя существует подлинная метрика Одри Кэтлин Растон.)
После высадки союзников положение населения на оккупированных немцами территориях ухудшилось. Зимой 1944-го наблюдался острый недостаток продовольствия: в истории Голландии этот период называется «голодная зима». Никаких карточек на продовольствие и пунктов его распределения не было, топливо можно было достать лишь за большие деньги на черном рынке. Без тепла и пищи жители Нидерландов голодали, некоторые замерзали прямо на улицах.
Городок Арнем, где жили Одри с матерью, опустел во время бомбардировок союзников. Дядя и двоюродный брат матери Одри были расстреляны за участие в движении Сопротивления, сама Элла чудом избежала ареста. А у будущей «принцессы Голливуда» из-за вечного недоедания возник ряд проблем со здоровьем. Она лежала в кровати и читала, пытаясь забыть про голод.
Впрочем, сама она не считала эти времена такими уж плохими, и была в состоянии радоваться светлым периодам детства. В 1992 году Хепбёрн говорила в интервью:
«Пока у ребёнка есть определённый минимум, он совершенно счастлив. Я помню, что нам бывало очень весело. Мы же не сидели на полу и не плакали пять лет подряд. Конечно, висела тень страха и репрессий, и происходили страшные вещи…»
Например, странный вкус имел хлеб, поскольку в него из-за недостатка муки помешивались истолченные в порошок луковицы знаменитых голландских тюльпанов. И хотя ей порой «бывало очень весело», депрессия, от которой она страдала в последующие годы, скорее всего, являлась результатом перенесенного голода и страха.
После освобождения Нидерландов в страну начала поступать гуманитарная помощь. Хепберн как-то упоминала, что однажды съела целую банку сгущёнки, а потом заболела от одного из блюд гуманитарной помощи, потому что насыпала слишком много сахара в овсянку. После этого она всю жизнь была крайне умеренна в еде и соблюдала строгую диету.
Чтобы получить профессию, надо было учиться, и Одри серьезно увлеклась танцами: брала уроки в Арнемской консерватории, а затем ее заинтересовала и актерская профессия. Хотя в детстве Одри любила рисовать, и некоторые из её детских рисунков сохранились.
В 1945 году, после окончания войны, Одри закончила арнемскую консерваторию и переехала вместе с матерью в Амстердам, где параллельно с работой медсестры в доме ветеранов брала уроки балета у известного тогда педагога Сони Гаскелл. Соня дала своей способной ученице рекомендательное письмо к прославленному педагогу Мари Рамперт, которая когда-то учила самого Нижинского, и в 1948 году Одри приехала в Лондон.
Мари Рамперт была с новой ученицей абсолютно откровенна. Да, Одри может стать балериной, и наверняка будет иметь успех, но её рост (примерно 170 см) в сочетании с хроническим недоеданием во время войны не позволят ей стать примой. Девушка прислушалась к мнению педагога и решила посвятить себя драматическому искусству, карьере, в которой у неё хотя бы был шанс преуспеть.
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