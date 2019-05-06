Кто и что такое – «Спартак»?!

Пожалуй, каждый писатель, прикасаясь к перу или включая компьютер, думает, что уж он точно сотворит нечто нетленное, уходящее в вечность, и его творение будут читать и современники, и потомки, а имя автора будет вписано в анналы истории. Однако нетленное получается очень редко. Точнее, крайне редко.

В 1874 году Рафаэлло Джованьоли написал роман "Спартак".

Сложно сказать, считал ли он себя гением или просто великим писателем, размышлял ли о том, что его труд будут читать спустя много веков, но в авторском прозрении - одного из признаков гениальности - ему не откажешь.

Джованьоли написал книгу о реальном событии - восстании рабов в Древнем Риме в 74 -71 гг. до нашей эры, но, конечно же, понимал, что тема рабства вечна. Тому подтверждением огромное количество примеров даже в самые поздние века эры нашей.

Достаточно упомянуть, что в Северную Америку голландские корабли повезли рабов из Африки задолго до того, как там появились Соединенные Штаты, в последующие же века европейские страны жирели и процветали за счет колоний по всему миру. Особенно преуспевала в этом Великобритания.

Что уж говорить про век ХХ-й: только в 1941 – 1943 гг. из Советского Союза были вывезены в Германию более 3,5 миллионов девушек и юношей в рабство, а десятки миллионов русских, евреев, украинцев, белорусов, цыган были убиты, сожжены, замучены в концентрационных лагерях...

Поэтому, взявшись за перо, Джованьоли сумел, что называется, попасть в тему.

Но он даже не мог подумать о том, насколько удачно дал название роману – «Спартак», и этим обеспечил ему бессмертие (даже если книги перестанут читать) до тех пор, пока люди будут двигать ногами. А если люди двигают ногами и хотя бы чуть-чуть шевелят мозгами, они играют в футбол. А если играют в футбол, то куда же без «Спартака» – самой популярной и самой любимой отечественной футбольной команды ( широко известной далеко за пределами России).

Все-таки случайностей в истории, видимо, не бывает. В далеком уже 1935 году лучшие советские футболисты – братья Старостины с сотоварищами, вместе с горячим поклонником футбола Александром Косаревым – первым секретарем ЦК комсомола, решили переименовать созданную братьями в 1922 году команду. Уж больно примитивно она к тому времени называлась - «Промкооперация».

Сегодня уже сложно утверждать, кому первому из них пришла в голову мысль назвать ее «Спартак». Одни источники доказывают, что это идея Андрея Старостина, который принес книгу на это обсуждение. Другие (из архивов ЦК ВЛКСМ), что автор идеи – Косарев, который снял книгу с полки и предложил назвать команду в честь вождя восставших гладиаторов. Но суть не в этом. Суть в том, что команда получила образное название. Причем, не зря на флоте говорят – как корабль назовешь, так он и поплывет. Так это или не так, но сегодня «Спартак» - самая титулованная советская и российская команда, команда, у которой больше всего болельщиков, команда, на играх которой самые заполненные трибуны, команда, у которой собственный самый современный стадион, своя футбольная академия, мощная спортивная база…

И команда – самая непредсказуемая, необъяснимая, не вписывающаяся ни в какую логическую цепь, команда - обросшая слухами, скандалами и легендами. Команда, которая может разгромить самого сильного соперника, а через несколько дней проиграть слабейшему. Но, при всем при этом, самая любимая болельщиками российская команда, а в нашем российском понимании, любить – значит, скверно ругать и освистывать неудачи и возносить до неистовства победы.

Вот уж действительно Рафаэлло Джованьоли вписался в историю. Не только литературы, футбола, но и скульптуры, и архитектуры. Поскольку далеко от его родины, в столице огромной северной страны, перед великолепным футбольным стадионом воздвигнута многометровая и очень впечатляющая скульптура его героя с мечом и доспехами. Имя которой – Спартак.

А это значит, что даже ничего не читающие болельщики, приходя на стадион, узнают, почему и в честь кого их любимая команда называется «Спартак». И кто он такой, этот самый Спартак.

Но все равно это суета сует!

P.S.

Стадион называется «Открытие. Арена».

В Колизее тоже главным была Арена, на которой сражались гладиаторы, убивали друг друга, а судьбу раненых решали зрители: большим пальцем руки вниз – убить, вверх - помиловать.

На нынешних аренах 20 человек бегают с футбольным мячом, дабы забить его в ворота. Зрители орут, кричат, свистят, негодуют и захлебываются от радости, выплескивая свои эмоции. Почти похоже на Колизей, но, слава Богу, кровь не проливается, правда, иногда судьи изгоняют игроков с поля за грубость.

Эволюция!?

Люди не меняются, меняются обстоятельства вокруг них.