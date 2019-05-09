Про дорожную карту песни «День Победы»

История наука интересная. Но, к сожалению, не очень точная. Не очень точная, потому что создается на основе документов, записей и воспоминаний очевидцев.

Но у очевидцев может быть своя, не самая верная оценка, и даже свой собственный интерес. А документы тоже писали и пишут люди. У которых тоже может быть и свой взгляд, и свое мнение. Тому множество примеров.

Сегодня нет-нет да и можно услышать из уст разных уважаемых людей о том, как сложно и трудно пробивалась к слушателям и телезрителям песня «День Победы». Как композиторы и чиновники от культуры препятствовали ее исполнению на телевидении.

29 сентября 1978 года я пришел в гости к Владимиру Харитонову, очень известному поэту, автору многих замечательных песен: «Россия –родина моя», «Сердце мое», «Если хочешь ты найти друзей», «Планета целина», «В день рождения», «Не плачь, девчонка», «Ты только одна и… конечно же, «День Победы».

Он мне рассказал, где воевал в годы Великой Отечественной войны и про то, что еще тогда дал себе слово обязательно написать стихи про День победы, и даже обещал это своим боевым друзьям.

Но очень долгие годы не мог этого сделать - не мог найти ключевое слово или фразу.

И однажды, буквально за несколько дней до 9 мая 1975 года, его осенило – «это праздник со слезами на глазах». За несколько минут написал всю песню, позвонил и продиктовал ее по телефону Давиду Тухманову. Но предупредил, что над текстом еще нужно поработать, поскольку ему не нравится шероховатость строк:

«Здравствуй, мама, возвратились мы не все…

Босиком бы пробежаться по росе…»

Но доработать не успел – Тухманов тоже стремительно написал музыку, и его жена, певица Татьяна Сашко, исполнила ее чуть ли не через день, на конкурсном показе, посвященном предстоящему юбилею Победы, а в канун 9 мая 1975 года Леонид Сметанников спел эту песню на съёмках передачи «Голубой огонёк».

И – как сказал Владимир Гавриловичи – песня полетела.

Полетела далеко и надолго, неожиданно став самой исполняемой песней в ресторанах Советского Союза от Камчатки и до Калининграда. А за каждое исполнение (это отмечалось в специальных рапортичках-отчетах) авторы слов и музыки получали определенные законом проценты от выручки ресторана, причем денежка эта была весьма и весьма весомая.

Как пошутил Владимир Гаврилович, это позволило собрать ему коллекцию коньяков, в основном импортных, которые стояли в большом шкафу в гостиной. Хотя, конечно, гонорара за «День Победы» хватило бы не только на эту коллекцию, но и на покупку ГУМа и Елисеевского магазина вместе взятых.

Я не утверждаю, что уважаемые люди абсолютно неправы по поводу дорожной карты «Дня Победы», я просто делюсь информацией, полученной от первоисточника. От замечательного поэта Владимира Гавриловича Харитонов, поэта со своим взглядом, своим мнением и своей памятью. А память – штука весьма избирательная. Равно как и у пишущего эти строки.

Вот такая она наука – история!

И это тоже суета сует!

Или, наоборот, это уже не суета сует!﻿﻿

