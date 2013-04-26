22 апреля в рестобаре «Прожектор» прошёл вечер писателя и журналиста Валерия Панюшкина, на котором он представил свой новый роман «Все мои уже там», вышедший в издательстве «ЭКСМО».

Писатель рассказал, что прототипами героев романа «Все мои уже там» являются Жемчужный прапорщик (в романе названный Янтарным) и радикальные художники знаменитой арт-группы «Война».

Повествование романа ведётся от лица бывшего главреда глянцевого журнала, похищенного участниками арт-группы для перевоспитания Янтарного прапорщика. Смогут ли молодые художники и бывший главред достучаться до ума и сердца человека, чьи интересы и познания весьма ограничены? Ответ на этот вопрос и ищет автор.

«Мне кажется, что разница между богатыми и бедными, элитой и неэлитой в России более значительна, чем в Европе, — сказал Валерий Панюшкин. – Скажем, во Франции, независимо от социального статуса, люди едят одно и то же – паштет, вино и сыр. А вы попробуйте где-нибудь в Орехово-Зуево спросить, что такое «тюрбо»? Или «трюфель»? Диалог между элитой и неэлитой я и попытался наладить в романе «Все мои уже там».

Отрывки из романа блестяще прочитал телеведущий и шоумен Михаил Шац, который выступил перед публикой в роли чтеца впервые.

На ThankYou.ru провели «Прямую линию» с Валерием Панюшкиным, предложим читателям портала задать любые вопросы известному журналисту.

Среди гостей вечера были литераторы Андрей Алякин, Дмитрий Данилов, Дарья Симонова, журналисты Леонид Клейн («Серебряный дождь»), Михаил Кизилов («СМЕНА»), Айдер Муждабаев («МК»), Анастасия Родионова («Свободная пресса»), представители издательств Екатерина Затуливетер («Альпина-паблишер»), Дина Куликова («ЭКСМО»), Вера Юдинцева («Институт книги») и другие.

Вечер завершился дружеским общением и автограф-сессией.