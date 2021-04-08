Животные в космосе

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Чтобы человеку было более комфортно в условиях невесомости, до него и после научный мир не прекращает проводить опыты с биологическими организмами на орбите.

В эпоху пилотируемой космонавтики животных посылают в космос для изучения различного рода биологических процессов, эффектов микрогравитации и в других целях.

Самым первым животным, вернувшимся живым, была наша Лайка. Но через короткий промежуток она скончалась. Эксперимент повторили американцы с обезьянками в 1959 году, тоже наполовину успешный. Бе́лка и Стре́лка - первые животные, совершившие орбитальный космический полет и вернувшиеся на Землю невредимыми. Старт состоялся 19 августа 1960 года. Полет на корабле «Спутник-5» продолжался более 25 часов, за это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли.

После собак в космос летали обезьяны, кошки, черепахи и другие представители биологических видов Земли.

Как Алъбина и Маркиза стали Белкой и Стрелкой

Все знают о полете первого человека в космос. Им был Юрий Гагарин. Но не все знают, что до него в 1957 году на Землю не вернулась Лайка. А при неудачном старте 28 июля 1960 года такого же корабля в катастрофе погибли собаки Чайка и Лисичка. На 19-й секунде полета у ракеты-носителя разрушился боковой блок первой ступени, в результате чего она упала и взорвалась.

Была развернута программа по подготовке к экспериментальному полету других собак. Их отбирали так же строго, как людей, учитывая индивидуальные особенности организма.

Основные факторы: перегрузка, длительная невесомость, переход от перегрузок к невесомости и обратно – выявили двенадцать собачек. Отбирал лично Сергей Павлович Королев. Собаки, кроме того, должны были весить не более 6 килограммов, быть высотой до 35 сантиметров и по возрасту - от двух до шести лет. Отбирались только самки, потому что для них проще было разработать ассенизационное устройство (туалет). Отбор прошла пара дворняжек - Альбина и Маркиза. Главнокомандующий ракетными войсками стратегического назначения Митрофан Иванович Неделин потребовал сменить имена собак с иностранных на русские - Белка и Стрелка.

Две собаки, две крысы и 28 мышей

Все говорят о полете Белки и Стрелки, но не все знают, что компания на борту корабля «Спутник-5» была гораздо больше!

Опыты по подготовке собак-космонавтов нисколько не походили на обыкновенную дрессуру. Скорее, они напоминали тренировки дельфинов, когда выявлялись личные качества организмов. Белка показала хорошую реакцию, активность, лидерские наклонности. Стрелка оказалась хоть и менее активной, зато достаточно дружелюбной. Так сформировалась команда. Собаки хорошо реагировали лаем, если замечали какие-то сбои в программе. Научились жить в достаточно замкнутом пространстве в контейнерах, которые разрабатывались двухместными, они могли видеть и слышать друг друга, питаться из «тюбиков» и прочим космическим премудростям.

Белка и Стрелка успешно прошли испытания на вибростенде и центрифуге и были поставлены в условия предполетного режима. За собаками круглосуточно наблюдали врачи и лаборанты, которые во время дежурства отмечали в специальном журнале изменения, происходившие в течение суток.

Наконец 19 августа 1960 года с космодрома Байконур был запущен «Спутник-5» - пятый космический аппарат серии «Спутник». (Фактически он являлся тестовым прототипом корабля «Восток», использовавшегося для первого космического полета человека.)

Для решения научно-технических вопросов, возникавших при создании космического аппарата, были привлечены научные и инженерно-конструкторские учреждения страны. Корабль состоял из двух частей - кабины и приборного отсека. В кабине были расположены: аппаратура обеспечения жизнедеятельности животных; оборудование для биологических экспериментов; часть аппаратуры для научных исследований (фотоэмульсионные блоки и радиометр); часть аппаратуры системы ориентации; аппаратура регистрации ряда технических параметров, автоматические системы; обеспечивающие приземление, аппаратура для регистрации данных о работе приборов, а также физиологических параметров собак на участке спуска и катапультируемый контейнер - один из вариантов системы возвращения космонавтов на Землю с помощью парашютов.

Но самое интересное: кроме собак в катапультируемом контейнере находились 12 мышей, насекомые, растения, грибковые культуры, семена кукурузы, пшеницы, гороха, лука, некоторые виды микробов и другие биообъекты. Кроме того, вне катапультируемого контейнера в кабине корабля были размещены 28 лабораторных мышей и 2 белые крысы.

«Siс transit Gloria mundi!» (лат.) – «Так приходит слава народа!»

Человечество получило новую сказку. Если бы с целью научного эксперимента в космос запустили крокодила или опоссума, подходящего по параметрам, он стал бы не менее известен.

И не было 1960 году человека на Земле популярнее Белки и Стрелки. Никто, например, не вспоминает Людмилу Радкевич, которая явилась «продюсером», так сказать, этих милых дворняжек.

Две симпатичные дворняжки молниеносно превратились в легенду и стали всеобщими любимицами. Их фотографировали, помещали на обложках журналов и первых полосах газет, показывали по телевидению, и даже транслировали на радио. О них снимали фильмы, изготавливались памятные почтовые марки с их мордочками. Имена этих собак стали ассоциироваться с космосом и великими достижениями человека. Не обошлось и без сарказма и иронии: в то время в народе ходил такой анекдот: «Запуском спутника с собаками было научно доказано, что любую суку можно поднять на недосягаемую высоту».