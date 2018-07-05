Софья Ардова – еще совсем молодая артистка МХТ имени Чехова – продолжает знаменитую актерскую династию: она – дочь замечательной актрисы театра и кино Анны Ардовой, внучка Бориса Викторовича Ардова, актера и режиссера, и Миры Ардовой, актрисы Театра юного зрителя. Сама Соня уже в шестилетнем возрасте снялась в сериале «Воровка. Счастье напрокат», в 8 лет – в сериале «Москва. Центральный округ», а в 12 – в фильме «Крыша». Сегодня в МХТ ее можно увидеть в спектаклях «Гордость и предубеждение» и «Спящий принц» и в киносериалах «Анна-детектив», «Зверобой», «Все к лучшему», «Группа счастья», «Психологини», а также в сериале «Ангел-хранитель», который вскоре выйдет на телеэкранах.

Софья Ардова: «Я – категоричный, даже, можно сказать, закрытый человек»

- Софья, вы окончили театральный колледж – училище при театре МХТ имени Чехова, основанный Олегом Павловичем Табаковым. Чем он отличается от школы- студии МХТ?

- Очень важно было попробовать и понять – нужна ли мне эта профессия? Я поступила в театральное училище в пятнадцать лет, на базе девяти классов при МХТ, и четыре года учебы прошли быстро. Ребята отбираются для обучения со всей России, и все годы учебы мы проживаем вместе – в общежитии. Даже не верилось, что поступлю. Первый месяц – особенный, никого из учащихся не выпускают даже на улицу – жесткий карантин. Помню, что ревела всю неделю, никакой свободы передвижения.

В комнате мы жили втроем, все хорошие девочки, одна из них Настя, стала моей лучшей подругой, сейчас она служит в театре «Табакерка», талантливая артистка. Уже в конце обучения мне позволяли уходить ночевать домой, я по натуре очень пунктуальна, поэтому возвращалась в колледж всегда вовремя.

Мне очень хотелось как можно быстрее начать работать в театре! И это было счастьем учиться в нашем колледже...

- А были во время учебы какие-то забавные эпизоды, которые особенно запомнились?

- Нас, студентов, кормили пять раз в день, как говорится, на убой. В рационе: котлеты, макароны, и так далее, в общем, к концу первого курса все прибавили по девять – десять килограммов!

Как-то принесла из колледжа кошку Шарлотту, она самостоятельно гуляла по балконам в училище, и я забрала ее домой. У меня аллергия на шерсть кошек, но без Шарлотты я не могу, вообще очень люблю животных. Шарлотта Ивановна, как зову ее в шутку, очень умная, ласковая, безмятежная, никогда не огрызается, лояльна к детям. Доброе существо. У нее я учусь молчанию и созерцанию.

- Софья, вы играете в музыкальном спектакле «Гордость и предубеждение» в МХТ имени Чехова. Этот знаменитый роман Джейн Остин переведен на многие языки, неоднократно экранизировался, ставился на различных сценах мира, но прежде никогда не шел на театральных подмостках в Москве. Расскажите, пожалуйста, об этой постановке.

- Московский актер и режиссер Алексей Франдетти поставил «Гордость и предубеждение» в нашем театре в 2016 году, на музыку американского композитора Питера Экстрома, в инсценировке Джона Джори.

Тем, кто любит хэппи-энд и все в «розовом свете», этот спектакль должен понравиться. Живой оркестр, хорошая музыка, пение, красивые костюмы, романтическая история любви. Я исполняю роль Лидии Викхэм, девушки, сбежавшей с офицером.

Мюзиклы Экстрома шли на Бродвее, как известно, он является автором музыкального оформления многих спектаклей - от великого Шекспира до современных авторов. Его мюзикл по рассказу О. Генри «Дары волхвов» семнадцать лет не сходил со сцены…

- А еще вы заняты в спектакле «Спящий принц» в постановке Романа Самгина...

- У меня там небольшая роль, Луиза – принцесса Штирии, но я очень рада, что выхожу на одну сцену с Ольгой Васильевой и Дмитрием Назаровым. Очень хорошая комедия по пьесе английского драматурга Теннеси Рэтигана. Тонкий юмор, такой легкий, изящный, трогательный спектакль о любви.

- Вы происходите из известной театральной семьи, ваша бабушка – Нина Ольшевская, актриса МХТ, работала с Константином Станиславским, дружила с Анной Ахматовой… Мама - Анна Ардова – прекрасная актриса! Скажите, родные вообще влияли на ваш выбор профессии?

- Конечно, мои родители и являются моими учителями в профессии, смотрела на их игру и училась.

- Анна Ардова приходит на спектакли с вашим участием и дает ли вам советы?

- Для этого я ее и зову, всегда прислушиваюсь к маминым замечаниям и критике, это полезно. Мама – великолепная актриса, очень добрый зритель и человек, она свободна и всегда открыта. Мне очень важно знать ее мнение, потому что всегда услышу только правду. Маме я всецело доверяю. Она - мой учитель и близкая подруга.

- Когда вы впервые вышли на съемочную площадку?