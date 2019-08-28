Я до сих пор помню, какое впечатление произвел на меня много лет назад конвейер ленинградского Кировского завода, с которого плавно съезжали огромные тракторы К-700, позже вызвали восхищение конвейеры автогигантов, разливные цеха «Кока-Колы» и корейские судостроительные верфи Хендай. Это действительно настоящие достижения человеческого разума и упорного труда.

Но есть еще более удивляющие, если не сказать больше, конвейерные линии - современные многопрофильные больницы. Это сегодня, в каком-то смысле, конвейеры по исцелению и спасению жизней. И, в отличие от верфей, цехов разлива и прочих производств, гораздо более сложные. Там достижения и успех разовые – спроектировали, собрали, а дальше все просто – одни и те же материалы и комплектующие, роботы собирают, сваривают, завинчивают… Изо дня в день - одно и то же, эффектно, но скучновато.

В больнице же нет повторяющихся «исходных материалов», каждый пациент – это загадка, требующая индивидуального, эксклюзивного к себе отношения. Конечно, на первый взгляд, кощунственно называть больницу конвейером, но если иметь в виду, что в отделении урологии 52-й московской больницы оперируют 7 дней в неделю, 24 часа в сутки – причем, в среднем, по 15 операций, – то в какой-то степени допустимо.

Наш корреспондент Денис Логинов вместе с заведующим отделением урологии больницы № 52 города Москвы Русланом Николаевичем Трушкиным пытался понять, каково нынче трудиться в современной лечебнице.

Руслан Трушкин: «Не пациенты для нас, а мы – для пациентов»

– Руслан Николаевич, в 1972 году в Москве родился мальчик, которого назвали красивым и воспетым Александром Пушкиным именем Руслан. Папа – чиновник, мама – учитель в младших классах. А вы, наверное, уже с детства мечтали стать доктором и целенаправленно шли к этому? Подтверждение тому – сегодня вы - заведующий ведущего отделения одной из самых крупных больниц столицы и один из самых уважаемых в Москве хирургов.

– Не совсем так. В детстве я действительно мечтал стать доктором, но, поступив в спортивную школу, серьезно увлекся водным поло, и теперь уж не помню, кем хотел бы стать в те годы. Мне очень нравились биология и химия. В старших классах, размышляя о том, где учиться дальше, понимал, что я – совершенно не технический человек и не чистый гуманитарий, а вот все, что связано с живой природой, мне было интересно, и как-то незаметно я увлекся книгами по физиологии человека. А решение о поступлении в медицинский институт пришло уже в выпускном классе.

Поскольку среди моих родственников нет ни одного медика, у меня было весьма поверхностное представление, в какой из трех московских медицинских вузов поступать, знал только, что третий мед – это стоматологи, второй – терапевты, стало быть, первый – хирурги. А я к тому времени решил стать именно хирургом. В 1989 году, после окончания 484-й школы, отвез документы в Первый Московский Государственный медицинский институт и успешно поступил, хотя там был самый высокий конкурс, (кстати, только в ходе вступительных экзаменов узнал, что специальность хирурга можно было получить в любом из них).

После окончания ВУЗа с сентября 1996 года начал работать в больнице № 7, где было очень много хирургии, в том числе поступлений от «Скорой помощи», да и больница была современная. А что еще нужно молодому хирургу – как можно больше оперировать. Как-то мой друг и однокашник Александр Васильевич Мартюшев, который распределился в больницу № 52, позвонил мне и, сказав, что у них появилась вакансия хирурга, начал, что называется, агитировать меня перебраться сюда. В конце концов, убедил. Взвесив все за и против, особенно после встречи с заведующим отделением урологии Александром Ивановичем Макуровым, я все-таки принял решение о переходе. О чем нисколько не жалею. И с ноября 1996 года работаю здесь, в 52-й больнице. Сначала трудился врачом приемного отделения, плюс на волонтерских основаниях, то есть без оплаты, вел пациентов в стационаре, делал операции. Я считал, что мне нужно как можно лучше и быстрее набираться опыта, поэтому работал круглыми сутками, причем с большим желанием

– Но не только работали и работаете, но и занимаетесь наукой. Успешно защитили кандидатскую диссертацию. Можете ли сказать хотя бы несколько слов о ней?

– В нашей больнице самая большая нефрологическая служба в России, поэтому к нам поступают пациенты и из других регионов. Конечно, работая с ними, я видел, что есть некоторые темы, которые еще недостаточно освещены (не описаны). А это именно наш профиль, мы с этим работаем, у нас есть опыт, так что, по сути, диссертация стала изложением моего личного опыта. Образно говоря, она была сделана, не отходя от рабочего места.

– Ваше отделение самое загруженное в больнице?

– Одно из самых загруженных.

– Даже проведя всего несколько часов в отделении, понимаешь, что у вас все четко отработано и организовано. Больных везут на операцию, потом возвращают в палаты, процедурные сестры ставят капельницы, делают уколы и перевязки, берут кровь на анализы и при этом не забывают утром и вечером измерить температуру, отправляют, в случае необходимости, сделать рентген, МРТ, ЭКГ в другие отделения. Сестра-хозяйка и санитарки все время в хлопотах: нужно убрать в палатах после выписки и приготовить все необходимое для нового больного, ежедневно делать влажную уборку в каждой палате, плюс к этому, больного нужно кормить-поить. Все делается, все спорится. Кстати, не только в вашем отделении, но, похоже, во всей больнице. Как вам удается все это организовывать?

– По поводу организации работы всей больницы – это вопрос не ко мне, а к Марьяне Анатольевне Лысенко – главному врачу и главному движителю всего того, что происходит на ее территории.

Но, думается, опыт нашего отделения можно экстерполировать на опыт всей больницы, равно как и наоборот.

Есть такой штамп – человеческий капитал. Конечно, это самое дорогое в коллективе, независимо от того, чем сотрудник занимается. А еще отношение к своей работе и обязанностям. Безусловно, очень важна логистика внутри отделения. Все должны знать, что надо делать, когда поступает больной. Кто к нему подойдет, куда отправит, как поступить в той или иной ситуации. И когда эта логистика выстроена, когда ее выполняют люди, прошедшие и профессиональный и человеческий отбор, тогда можно рассчитывать на положительный результат. Сегодня у нас коллектив устоялся и сложился, работать легко. Но в 2013 году, когда я стал заведовать отделением, приходилось принимать не очень простые решения по персоналу.

- Вы уже много лет оперируете. Оперировали в разные времена: и когда больницы жили, что называется, впроголодь, и во времена нынешние, когда в больницах есть все необходимое, вплоть до самого современного оборудования, да и с зарплатой более или менее наладилось, по крайней мере, в Москве. Если сравнить тогда и сейчас – многое ли изменилось? Сегодня, наверное, интереснее работать?