"Смена" о сегодняшнем дне в истории Горизонты Замечательные современники Знаки Игры Конкурс одного стихотворения Культурология Купить или подписаться Литература Предметы Современная наука Увлечения Экостиль

Какое им дело до художника Мунка?

Михаил Кизилов|18 Июля 2019, 12:45
  • В закладки
  • Вставить в блог

Москва, 12 июля, 14 часов. Рабочий день.

В Лаврушинском  переулке сотни людей стоят в очереди за билетами на выставку картин  норвежского  художника Эдварда Мунка  (1863-1944) чуть ли не до станции метро Третьяковская. Стоят спокойно, не шумят, большинство с гаджетами. Очередь продвигается медленно, в первую очередь проходят те, кто заранее купил билеты через  интернет.  Мои приятели - две немолодые супружеские пары из Бельгии -  в изумлении  не могут поверить, что в Третьяковскую   галерею на персональную выставку не самого знаменитого художника  очередь больше, чем в Лувр  на постоянную экспозицию. Счастливые, что их минует чаша сия,  поскольку билеты у них были куплены заранее,  они вошли в музей, а,  выйдя из него через три  часа, обнаружили, что очередь стала еще больше.  Делясь впечатлениями о выставке, сели на террасе находящегося рядом кафе – выпить бельгийского пива и кофе.

 В 17 часов сотрудник музея  выставил планшет, на котором очень крупным шрифтом  была написана просьба не занимать  очередь, поскольку билетов в кассе осталось мало, а выставка работает только до 22 часов.  Но  люди подходили и подходили, в основном молодежь (рабочий день у многих закончился).

Иностранцы спросили: «А почему они становятся в очередь, ведь просят больше не делать этого?»  На что получили   непонятный им, но понятный нам ответ: «Они все равно попадут на выставку». Через полчаса,  когда за планшетом  выстроилось более  двухсот человек, сотрудник музея его унес. А очередь продолжала потихоньку продвигаться к дверям.

Один из бельгийцев, в прошлом учитель,  говорящий на русском языке,   все не унимался: «Почему так много людей, какое им дело до какого-то Эдварда Мунка, если они, как утверждают  ваши СМИ,  не знают, кто такие Достоевский,  Шолохов, Бунин, Врубель,  Ван Эйк, Рубенс, Кустодиев, Брюллов?.  Почему Мунк вызвал такой интерес?»

Его супруга – человек из бизнеса - уверенно ответила:  маркетинг и пиар.

А я подумал:  наверное,  имеет место быть и маркетинг, и пиар (модная тема для обсуждения в соцсетях  и в живом общении),  но  в основе все-таки –   жажда знаний, желание  узнать что-то новое и...  стремление вырваться из повседневной  суеты,  хотя бы  на несколько часов убежать от главных вопросов, ставших  чуть ли  не национальной идеей для большинства, –  где и как заработать деньги?  И уже не так важно, на какую выставку пойти:  Валентина Серова,  Ильи Репина или  Эдварда Мунка…

         И очень жаль, что это,  кажется, действительно близко к истине.

﻿

  • В закладки
  • Вставить в блог
Представьтесь Facebook Google Twitter или зарегистрируйтесь, чтобы участвовать в обсуждении.

Читайте
новый номер

В 8-м номере читайте о легендарной Марфе-посаднице, о об интересных фактах биографии Саши Черного,  об одной из самых знаменитых пар советского кинематографа 60-70-х годов  Элеме Климове и Ларисе Шепитько, о жизни и творчестве  Ги де Мопассана, об одном из древнейших городов Подмосковья – Волоколамске, новый детектив Александра Аннина «Куркулиха» и многое другое.

﻿

Виджет Архива Смены

новые материалы

в этой теме

Хорошо, что на первом канале показали сериал о Рихарде Зорге

Про дорожную карту песни «День Победы»

Брестские ворота

© 1924–2012 ООО «Журнал «Смена»
Все права охраняются законодательством.

© 1924–2012 ООО «Издательский дом журнала Смена»
Все права охраняются законодательством.
http://smena.ru/article/112233