Какое им дело до художника Мунка?

Москва, 12 июля, 14 часов. Рабочий день.

В Лаврушинском переулке сотни людей стоят в очереди за билетами на выставку картин норвежского художника Эдварда Мунка (1863-1944) чуть ли не до станции метро Третьяковская. Стоят спокойно, не шумят, большинство с гаджетами. Очередь продвигается медленно, в первую очередь проходят те, кто заранее купил билеты через интернет. Мои приятели - две немолодые супружеские пары из Бельгии - в изумлении не могут поверить, что в Третьяковскую галерею на персональную выставку не самого знаменитого художника очередь больше, чем в Лувр на постоянную экспозицию. Счастливые, что их минует чаша сия, поскольку билеты у них были куплены заранее, они вошли в музей, а, выйдя из него через три часа, обнаружили, что очередь стала еще больше. Делясь впечатлениями о выставке, сели на террасе находящегося рядом кафе – выпить бельгийского пива и кофе.

В 17 часов сотрудник музея выставил планшет, на котором очень крупным шрифтом была написана просьба не занимать очередь, поскольку билетов в кассе осталось мало, а выставка работает только до 22 часов. Но люди подходили и подходили, в основном молодежь (рабочий день у многих закончился).

Иностранцы спросили: «А почему они становятся в очередь, ведь просят больше не делать этого?» На что получили непонятный им, но понятный нам ответ: «Они все равно попадут на выставку». Через полчаса, когда за планшетом выстроилось более двухсот человек, сотрудник музея его унес. А очередь продолжала потихоньку продвигаться к дверям.

Один из бельгийцев, в прошлом учитель, говорящий на русском языке, все не унимался: «Почему так много людей, какое им дело до какого-то Эдварда Мунка, если они, как утверждают ваши СМИ, не знают, кто такие Достоевский, Шолохов, Бунин, Врубель, Ван Эйк, Рубенс, Кустодиев, Брюллов?. Почему Мунк вызвал такой интерес?»

Его супруга – человек из бизнеса - уверенно ответила: маркетинг и пиар.

А я подумал: наверное, имеет место быть и маркетинг, и пиар (модная тема для обсуждения в соцсетях и в живом общении), но в основе все-таки – жажда знаний, желание узнать что-то новое и... стремление вырваться из повседневной суеты, хотя бы на несколько часов убежать от главных вопросов, ставших чуть ли не национальной идеей для большинства, – где и как заработать деньги? И уже не так важно, на какую выставку пойти: Валентина Серова, Ильи Репина или Эдварда Мунка…

И очень жаль, что это, кажется, действительно близко к истине.

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