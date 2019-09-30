Последняя «подлянка» Троцкого?

В 1984 году в первом (январском) номере «Смены» по случаю шестидесятилетия редакция решила порадовать своих читателей наиболее интересными материалами, опубликованными на страницах журнала в разные годы, начиная с 1924-го. В том числе первыми рассказы Михаила Шолохова,Владимира Маяковского, Виктора Астафьева, Василия Шукшина, Константина Паустовского, Льва Успенского… В качестве иллюстраций по всему номеру было размещено очень много обложек журнала. И надо же было так случиться что на 23-й странице рядом с рассказом Михаила Шолохова «Круговерть» оказалось фото обложки третьего номера за 1924 год, размером, что называется, три на четыре сантиметра, на которой и лица героев не разглядеть.

Но один дотошный ветеран КПСС обнаружил, что на фотографии - Лев Троцкий.Видимо, негодованию его не было предела, потому как он позвонил в в ЦК партии с требованием разобраться и наказать.

Исполнительный инструктор ЦК КПСС развил бурную деятельность.

Стали выяснять, Троцкий ли это на снимке или кто-то другой, например Буденный – он ведь тоже с такими усами. Нашли книгу о Троцком, изданную много лет назад во Франции, в которой была эта фотография. В ЦК партии «на ковер» призвали не только главного редактора Альберта Лиханова, но и заместителя руководителя Главлита (Комитет по цензуре).

Инструктор написал докладную записку, которая дошла до генерального секретаря ЦК КПСС Черненко К.У. Он велел разобраться.

Разбираться поручили Центральному Комитету комсомола, поскольку «Смена» – комсомольский журнал.

Если партия сказала – надо, пришлось обсуждать ситуацию на заседании Секретариата ЦК ВЛКСМ. Понимая всю нелепость ситуации и делая вид, что серьезно относятся к поручению старших товарищей, комсомольцы объявили выговор главному редактору «Смены» Альберту Лиханову (который через год сняли) и доложили об исполнении.

Перед этим заседанием заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ Владимир Егоров, умнейший, тонко-организованный интеллигент, будущий министр культуры РФ и ректор Российской академии государственной службы, прекрасно понимая всю нелепость ситуации, пояснил Альберту Лиханову, что никто не считает ни его самого, ни егоколлег троцкистами, и все воспринимают это как случайную ошибку.

В ноябрьском номере этого года Светлана Бестужева-Лада рассказывает читателям об «иудушке Троцком» (по определению Ленина), маленькая фотография которого на страницах «Смены» в 1984 году не только заставила развить бурную деятельность дотошному инструктору ЦК партии, но и изрядно потрепала нервы Главному редактору «Смены» Альберту Анатольевичу Лиханову.

Нынче все это вспоминается с улыбкой И воспринимается, как суета сует. Но тогда были иные времена и иные нравы…

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