Новое стихотворение

...Я слава Богу, жив и цел,
А, значит, Бог помог:
Мой друг узнал меня в прицел -
И не спустил курок!
А нам твердили не спьяна:
«Из сердца жалость - вон!..»
…Идёт гражданская война -
Подлейшая из войн!
Закат красив, как хохлома,
А завтра вновь дожди…
Вы там совсем сошли с ума,
Ослепшие вожди?
С моим отцом его отец
Горилку пил не раз -
Не за предательский свинец -
А за любимых - нас!
Я помню: были времена:
Футбол, концерт «Любэ»…
В 11-м номере читайте о деятельности величайшего русского мыслителя, философа, критика и публициста XIX века Владимира Сергеевича Соловьева, материал, посвященный жизни Лва Троцкого, о жизни и творчестве нашего гениального баснописца Ивана Андреевича Крылова, о кавказском генерале Петре Степановиче Котляревском о котором еще при жизни ходили легенды, а сегодня, оставшемся в историческом тумане забвения, окончание детектива Ольги Степновой «Моя шоколадная бэби» и многое другое.