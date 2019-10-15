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Новое стихотворение

Анатолий Пшеничный|15 Октября 2019, 16:35
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...Я слава Богу, жив и цел,

А, значит,  Бог помог:

Мой друг узнал меня в прицел -

И не спустил курок!

А нам твердили не спьяна:

«Из сердца жалость - вон!..»

…Идёт гражданская война -

Подлейшая из войн!

 

Закат красив, как хохлома,

А завтра вновь дожди…

Вы там совсем сошли с ума,

Ослепшие вожди?

С моим отцом его отец

Горилку пил не раз -

Не за предательский свинец -

А за любимых - нас!

 

Я помню: были времена:

Футбол, концерт «Любэ»…

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