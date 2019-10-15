Новое стихотворение

В 11-м номере читайте о деятельности величайшего русского мыслителя, философа, критика и публициста XIX века Владимира Сергеевича Соловьева, материал, посвященный жизни Лва Троцкого, о жизни и творчестве нашего гениального баснописца Ивана Андреевича Крылова, о кавказском генерале Петре Степановиче Котляревском о котором еще при жизни ходили легенды, а сегодня, оставшемся в историческом тумане забвения, окончание детектива Ольги Степновой «Моя шоколадная бэби» и многое другое.

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