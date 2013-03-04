5 оттенков прекрасного. Литературный девичник

Музыкально-литературный портал ThankYou.ru и банк «Метрополь» возрождают в Москве традиции литературных салонов, оказавших огромное влияние на русскую литературу XIX века. Таким образом организаторы проекта хотят вернуть моду на чтение и интерес к современным писателям.

Что представляет собой салон XXI века? Это можно было узнать на первой литературной вечеринке «5 оттенков прекрасного», которая прошла 27 февраля в интерактивном кафе «Песочница».

В вечере приняли участие ведущие совре менные писательницы: лауреат премии «Большая книга» Марина Степнова, финалист премии «Русский Букер», спецкор «Русского репортёра» Марина Ахмедова, лауреат премии «Дебют» Алиса Ганиева, автор сказочных романов Улья Нова и драматург, прозаик и поэт Ирина Горюнова. В роли «хозяйки салона» выступила писательница Елизавета Александрова-Зорина, руководитель литературного раздела ThankYou.ru.

Мероприятие отличалось от привычных литературных вечеров тем, что для гостей было приготовлено множество подарков. Во-первых, в лучших традициях гостеприимства, всем были предложены чай, кофе и угощения. Во-вторых, писательницы подарили поклонникам свои новые книги с автографами. Гости получили возможность не только услышать авторское чтение, но и пообщаться с писателями в неформальной обстановке.

Гости вечера отметили, что красивые, обаятельные писательницы контрастировали со своей мрачной, жёсткой, «не женской» прозой. «Тут соединялись представители большого света, сановники и красавцы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники», — писал поэт Вяземский об одном из литературных салонов своего времени. Литературный салон ThankYou.ru также собрало в зале творческую интеллигенцию. Среди гостей литературного девичника «5 оттенков прекрасного» были журналист Андрей Архангельский, поэт Андрей Алякин, главный редактор портала «Перемены» Глеб Давыдов, сотрудники литературных изданий и журналисты.

В марте портал ThankYou.ru и банк «Метрополь» планируют новые литературные мероприятия и мастер-классы, которые пройдут на лучших площадках Москвы

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