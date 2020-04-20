Звёздный час Оксаны Бадрутдиновой

Старый знакомый самолет «ТУ 154», на котором почти за пятьдесят лет моей гастрольной жизни я многократно исколесил всю территорию Советского Союза и совершил множество вылетов с концертами за рубеж. Сейчас его уже не встретишь в наших аэропортах, так как ему на смену пришли зарубежные собратья — боинги и аэробусы.

На этот раз, как и в старые, добрые времена я в составе артистов, технического персонала самолета, двух генералов Министерства обороны и юной стройной девушки Оксаны, являющейся советником по культуре Министерства обороны, вылетел из аэропорта «Чкаловский» спецрейсом, с посадкой в городе Сочи, в Сирию. Цель нашей поездки заключалась в том, чтобы дать несколько концертов для летчиков и моряков Российской военной группировки, находящейся на территории Сирии для защиты населения страны от нападений ИГИЛ.

Я летел в VIP салоне в компании с генералами. Нас гостеприимно обслуживала Оксана, выполняя роль бортпроводницы. Она летела в Сирию уже тринадцатый раз. Наблюдая за ее общением с генералами, я понял, что они ее уважают, любят и относятся к ней с большим доверием. В разговоре с Оксаной я поинтересовался, не страшно ли ей так часто летать в страну, где проходят боевые действия? Она с улыбкой сказала, что не испытывает никакого страха, хотя уже не раз побывала под взрывами снарядов и мин. После короткой посадки в городе Сочи мы продолжили наш полет, и в скором времени приземлились в Сирии на территорию российской авиабазы.

Сойдя с самолета, мы почувствовали настоящий теплый прием от встречающих нас военных летчиков и командующего группировкой российских войск генерала полковника Дворникова Владимира Александровича.

Вдоль взлетной полосы выстроились в два ряда наши бомбардировщики, виднелись аккуратные строения жилых и служебных помещений, кругом был порядо и чистота. Нас с нашим багажом повели в гостиничный корпус. Во всем чувствовалась хозяйская рука: зеленые посадки, аллеи цветов, ровный асфальт. В гостинице было тихо, уютно, прохладно от кондиционеров. И только время от времени разносившийся грозный гул двигателей наших боевых машин напоминал нам, что мы находимся не в Крыму или в Сочи, а на военной авиабазе.

Наши концерты прошли с большим успехом как на самом аэродроме в большой палатке, вмещавшей несколько сот военнослужащих, с сидящим в первом ряду командующим Владимиром Александровичем, так и на от крытом морском пирсе с при швартованными боевыми кораблями и транспортниками. Для нас устраивали посещения боевых судов, а также нахождение в кабине на месте летчика в знаменитых на весь мир бомбардировщиках «ТУ 22».

Ночью в гостинице мы засыпали под грохот авиадвигателе «Тушек», которые беспрерывно взлетали и садились на посадочную полосу авиабазы буквально в двухстах метрах от нашего жилья. Но этот грохот нисколько нам не помешал прекрасно выспаться и чувствовать себя утром бодрыми и полными сил.

Во время ужина, общаясь с командным составом авиабазы, мы услышали рассказы об их боевых результатах, которые позволили правительственным войскам очистить от группировок ИГИЛ достаточно большую территорию Сирии. В результате этих действий жизнь на нашей авиабазе проходила спокойно и безопасно.

Хочу добавить, что знакомство с командующим генералом Дворниковым доставило мне большую радость общения, как с человеком, обладающим самыми высокими духовными качествами. Про себя я подумал, что если в нашей российской армии есть такие генералы, то наша армия имеет возможность стать самой сильной и самой уважаемой.

Во время нашего нахождения на авиабазе мы постоянно ощущали заботу со стороны Оксаны. Она хорошо знала весь командный состав, и любой вопрос ре шала быстро и легко. Было видно, что общение с ней доставляло военным удовольствие. Прощаясь с командующим, с которым за короткое время успел подружиться, я обещал снова прилететь к ним с концертом под Новый год.

После возвращения из Сирии в Москву у меня, в результате заболевания гриппом, начались проблемы с голосом. Я прошел всевозможные процедуры у моего лечащего врача-фониатра, применил все известные мне способы народной медицины, прошел полное обследование в медицинском центре, но мои голосовые связки никак не хотели восстанавливаться. Приближался декабрь месяц, и мне позвонила девушка, представившаяся сотрудницей отдела культуры Министерства обороны. Она спросила, смогу ли я принять участие в концертах, запланированных в Сирии для наших военнослужащих и для правительства Сирии. Голос у звонившей был какой-то серый, холодный, я бы даже сказал, безжизненный. Я ответил, что, к большому сожалению, не здоров и вряд ли успею восстановиться к вылету в Сирию. И хотя я обещал Дворникову быть к Новому году с концертом, боюсь, что не смогу петь и подведу моих коллег артистов. Я также спросил ее, почему не позвонила Оксана Бадрутдинова, которая сопровождала нас в прошлый раз. Девушка ответила, что это задание ей поручила Оксана, а сама она занимается другими важными вопросами, связанными с этой поездкой. Позднее я узнал, что Оксана, как обычно, комплектовала состав артистов для Сирии, и неожиданно возникла проблема по составу участников. Один из заместителей Министерства обороны, курирующий эти вопросы, вычеркнул из списка Оксану Бадрутдинову и ее непосредственного начальника – генерала А.Н.Губанкова. Это было неожиданно и впервые, так как все списки, подаваемые ранее Оксаной, визировались без изменений. Губанков решил сам повторить письмо с участниками, и снова его фамилию и фамилию Оксаны вычеркнули из списка.

Оксана – девушка настойчивая, поэтому решила список с участниками поездки в Сирию собственноручно занести на подпись к генералу. На этот раз она получила необходимую визу и стала готовиться к поездке. Родители уговаривали ее не лететь, но она была настроена очень твердо. Тем более что в этот раз летели, в основном, ее друзья и добрые знакомые: генерал Халилов – дирижер, художественный руководитель Ансамбля песни и пляски имени Александрова с хором и балетом, состоящим из юных танцовщиц, другие артисты, а также известная всем своей благотворительной деятельностью доктор Лиза.

Родителям она сказала: «Я чувствую, что это мой звездный час, звездный год. Все будет по шестнадцати восемь (восемь – знак бесконечности, год – 2016).

Перед самым вылетом Оксана успела подать на подпись сто пятьдесят благодарственных писем на артистов, улетавших с концертом в Сирию. Вообще, за

короткое время службы в отделе культуры Министерства обороны под руководством А.Н.Губанкова она сделала много добрых дел по организации музыкальных фестивалей, концертов в разных городах и областях России: в Крыму, в Севастополе, в Сибири, в Туве, в Хакассии. В Сирию у нее была уже девятнадцатая поездка, при этом она не получала никаких командировочных, а все делала с большой душой и старалась, чтобы многие добрые дела ее оставались неизвестными окружающим. Она говорила: «Главная задача – творить добро!» В день вылета в Сирию, 25 декабря 2016 года, она впервые надела военную форму с погонами майора.

Отец Оксаны - татарин Тагир Мансурович, он служил одно время в Монголии, мать - украинка, а воспитывалась она в детстве у бабушки, и в крещении была названа Ксенией. Окончила в Питере юридический факультет и решала юридические вопросы в Комитете по культуре Правительства Санкт-Петербурга. Затем, досрочно окончив институт культуры и переехав в Москву, стала работать советником у директора Департамента культуры А.Н.Губанкова.

У Оксаны была папка с названием «Молитвы». Двадцать третьего декабря, за два дня до крушения самолета, она записала в папку последнюю молитву о прощении грехов.

Последнее сообщение Оксаны из самолета перед вылетом: «Какое счастье, что в жизни есть день, когда на тебя спускаются миллионы снежинок. Снежинки – это искренние слова близких и родных людей, друзей и случайных знакомых, коллег и просто приятелей. Спасибо вам, любимые, родные, светлые, добрые! Искренние. Настоящие. Мои. Осыпанная снегом счастья, Я!»

Стихотворение Оксаны Бадрутдиновой, написанное 18 ноября 2016 года: