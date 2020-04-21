«Очеловеченная цифра!»

﻿

«Не пытайтесь понять природу искусства.

Никто не знает, как создается искусство.

Это необъяснимо. Люблю жизнь!»

Дэвид Хокни – английский художник

Вначале было письмо читателя…

Он задал «каверзный» вопрос: «Почему художник Худяков называет свои «фотоопусы» живописью? Мы способны отличить фотографию от холста, на котором и пишут настоящую живопись!» Ответить сразу не представлялось возможным. Слишком многообразна тема разговора… Требовалось просмотреть весь творческий путь (да и жизненный всегда в таких случаях - важнейшая подсказка!) интереснейшего художника наших дней, чтобы попытаться объяснить его художественные формы.

Задачка не из простых…

И вот он наступил - «звездный час» художника! Остались позади напряжённые дни и ночи четырех лет работы. И – какой работы!!!

В октябре 2004 года состоялась первая презентация созданного… Вернисаж художественного проекта «Deisis» («Предстояние»), в Государственной Третьяковской галерее на Крымском Валу. В одном из главных национальных музеев страны! Это значило многое… В зале, где были выставлены большие отпечатки «цифровых» ликов (фотоликов) охватывало жутковато - пронзительное ощущение неосознаваемого беспокойства… Шокировала темень, яркие вспышки световых ударов, выхватывающих фрагменты лиц, слышалась причудливые звуки – и все вдруг представлялось галлюцинацией…

А зритель, еще не осознавая предлагаемую экспозиционную ситуацию – уже «Предстоял!» Потому что был в «пространстве - имитации» храмовой ситуации, где прихожане свершают священный акт моления…

В темном зале, где, казалось, даже воздух застыл в немой глухоте, покрытой тревожной неизвестностью, был выставлен «Deisis»... И - будто бы звучала музыка?! Скорее какофония - резких надсадных звуков…

И – лики, лики, лики! Просто - шок! Сюрреалистически-живые, но - отстраненные, далекие – далекие, пристально глядели из неведомого пространства, словно из потустороннего мира... Они проступали сквозь сплошной фон, похожий на черный бархат, и казались призраками фэнтэзи - видения…

Лик Иисуса! Большего формата, чем другие, и расположен в самом центре жутковатого калейдоскопа…Он призрачно - документален, и, одновременно, как цепкое наваждение… Вдруг показалось, будто в черноте тьмы, над ликами, витает что-то колдовское, загадочное, вызывающее вместе со страхом тягостное болезненное сострадание. В роковом сумраке властвует одна мысль - невероятная, неведомая, объединяющая пророческие взоры мистических ликов, когда-то бывших реальными людьми...

«Религия – это средство, вынужденное людской немощью, ибо усилия, предписанные Спасителем, должны вернуть нас к исходной точке творения, где Бог и Человек пребывают в единстве. То, что Иисус не писал собственных книг, предложив излагать Учение опосредовано, превращает его образ в вечный сигнификат (закодированное описание угадываемого объекта). И он остается неразгаданным…»

Это из текстовой части проекта. Автор - Роман Багдасаров - историк, религовед, этнолог и культуролог, участник творческой группы проекта «Deisis».

Изумление и эмоциональное замешательство были так сильны, что слова отступили в мистическую темноту - только светящийся лик Иисуса…

Лики, лики, лики! Они не «написаны» традиционно – маслом на дереве или холсте, либо темперой на стене, а представлены на подрамниках больших размеров 160 х100см. Цифровыми изображениями в ультрохромной печати - на холстах!