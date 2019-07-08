Уважаемый Михаил Григорьевич!

Уважаемая Тамара Васильевна!

С 1985 года я работаю в Забойской сельской библиотеке. Столько же лет и созданному мною клубу книголюбов «Собеседник». Уже давно мы - единственный такой клуб в Славянском районе. Мы – читающие! Недалеким людям это кажется странным.

Постоянно выписываем «Смену». По очереди прочитываем каждый номер от корки до корки. Ну откуда редакция может знать, что нам будет интересно? Тем не мене это так!!!

Я каждый раз открываю новый номер журнала и …замираю от восторга! Поражают рассказы! Казалось бы, что обо всем уже написано. И снова удивляете! Браво!

Низкий Вам поклон от забойских книголюбов!!! Развиваемся вместе с вами! Читатели восхищаются материалами Бестужевой – Лады С.,с нетерпением ожидают новые детективы Литвиновых, разгадывают кроссворды.

Готовлю мероприятия о шедеврах живописи с помощью «Смены».

Желаем процветания! Благодаря Вашей работе, изданиям ,люди становятся немного счастливее!!!

Зав. Забойской сельской библиотекой

Ирина Ивановна Завгородняя.

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