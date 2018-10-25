Столетию комсомола посвящается

В книгу, посвященную 100-летию комсомола, вошли воспоминания авторов, для которых комсомол в той или иной степени стал частью биографии. Это воспоминания о самых ярких страницах в их жизни и судьбе, связанные с работой в самой многочисленной молодежной организации ХХ века. Воспоминания личные и уникальные, но из них складывается интереснейшая мозаика событий, явлений, открытий, достижений и потерь великой страны — СССР, участниками, авторами и исполнителями которых были авторы книги. В этом ее уникальность и ценность.

Предисловие

Для большинства жителей России и ближнего зарубежья нет смысла говорить о том, что такое комсомол, поскольку почти каждый из нас был членом этой самой многочисленной молодежной организации. А вот молодые люди, появившиеся на свет в 1980 году и позже, мало что о ней знают. А жаль. Именно поэтому два года назад появилась идея — к 100-летию ВЛКСМ выпустить книгу воспоминаний тех, кто в силу тех или иных причин связал свою жизнь с комсомолом, для кого комсомольский билет был своего рода трудовой книжкой, кто в молодые годы был профессиональным комсомольским работником, будь то секретарем комитета комсомола школы, завода, вуза или первым секретарем ЦК. Книгу из их личных воспоминаний, воспоминаний о самых ярких и замечательных событиях в их жизни. Обратиться к ним и попросить написать несколько страничек о том, что более всего помнится, за что себя можно уважать, вспомнить и сказать слова благодарности тем, с кем довелось вместе работать и шагать по жизни. Рассказать своими словами будущим поколениям о том, какими мы были — комсомольцы ХХ века, чего нам хотелось, во что верили, ради чего «горели на работе». И, быть может, если получится, рассказать и о том, что не получилось, чего не смогли. Оргкомитет обратился к сотням ветеранов комсомола (да теперь уже мы все ветераны) с предложением прислать свои воспоминания. В силу разных причин, главные из которых — возраст и здоровье, откликнулись далеко не все. Но и из их воспоминаний, конкретных и, казалось бы, глубоко личных, складывается общая картина и становится понятным, какая это была уникальнейшая молодежная организация ХХ века. Становится ясно и понятно, что без комсомола за два десятилетия Россия не превратилась бы в СССР, без комсомола страна не выстояла и не победила бы в Великой Отечественной войне, не полетели бы первыми в космос Юрий Гагарин и Валентина Терешкова, да и многого бы не было. И еще становится понятно, почему молодые и энергичные комсомольцы не смогли предотвратить развал Советского Союза. Получилась книга, которая будет интересна не только убеленным сединами ветеранам, но и тем, кто пришел им на смену сегодня, и тем, кому в далеком будущем захочется узнать маленькие истории конкретных людей, без которых невозможно понять историю великой страны — СССР — и одной из ее движущих сил — КОМСОМОЛА.

Михаил Кизилов,

главный редактор журнала «Смена»

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