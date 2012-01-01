«Меня мое сердце в тревожную даль зовет...»

ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ! Расскажите, пожалуйста, на страницах своего журнала о композиторе А. Пахмутовой. Расскажите, над чем она сейчас работает и, если можно, напечатайте ее новую песню.

Виктор КОТКОВСКИЙ

г. Джезказган, Карагандинской области.

Мы встретились с ней в Доме композиторов и потом долго бродили по осенней Москве. Моросил дождь, лакируя асфальт мостовых и тротуаров, бросая под ноги прохожим золотые листья. Мы ходили по старым московским переулкам, тихим, как этот дождь, и таким близким... Родные места, но сколько людей покинули их, уехав отсюда на стройки, за тысячи километров? Аля вспоминает о своей поездке на строительство Сталинградской ГЭС. Там были москвичи из этих вот кривоколенных и арбатских переулков.

- Интересные люди растут сейчас, особенно на стройках. Эпоха у нас такая, что молодежь стала раньше взрослеть, мужать. И нам, композиторам, литераторам, художникам, надо непременно написать о тех, кто строит эту эпоху. Вот почему для меня главная тема - современность, а мой главный герой - молодежь. Она говорит взволнованно, увлеченно, и ее жесты, и вся ее маленькая, ладная фигурка необыкновенно динамичны, точно подчинены внутреннему ритму. Аля Пахмутова - человек широких, разносторонних интересов: она много читает, следит за новинками научной и художественной литературы, любит стихи, лыжи, шахматы, футбол. Она по-настоящему наша современница. Очень зорко видит она своего сверстника, знает, чем он живет и что в его жизни главное. Она видела, как этот сверстник ушел из своего родного старого дома, чтобы построить новый го-род в тайге. Она восторгалась четкими летящими линиями новостроек, грозным шумом водопада Сталинградской ГЭС. Она понимала: это новая красота, красота в ее современном выражении. Так у нее рождалась музыка - торжествующая, радостная, современная. Вспомните ее песни, принесшие автору популярность, особенно среди молодежи: «Надо мечтать», «Песня о верном друге», «Машинист», «Марш девушек», «Геологи», «Песня о тревожной молодости». Эти песни мужественны, гражданственны. Они - о наших днях, о наших строителях. Но не название, не сюжет и не технические новшества определяют современность музыки, а то, насколько она способна передать правду нашего времени, ее ритм, динамику, насколько она ясна и доступна народу. Музыка Александры Пахмутовой целиком отвечает этим требованиям. Вот почему в наши дни Александра Пахмутова считается популярным молодежным, комсомольским композитором. Ее жизнь - пример необычайной настойчивости, требовательности к себе. Аля начала играть на рояле с трех лет. В пять лет она сочинила первую музыкальную пьесу. В тринадцать лет она едет из Караганды, куда эвакуировалась семья в годы войны, в Москву, чтобы по-настоящему учиться музыке. Трудно было тринадцатилетней девочке жить одной, без родных, в незнакомом городе, да еще в тревожные военные годы. Она играла целыми днями, часто «прихватывая» воскресенья И праздники. И вот Центральная музыкальная школа окончена с отличием. Потом композиторское отделение Московской консерватории. В 1954 году Александра Пахмутова кончает аспирантуру у профессора Шебалина. Тема ее диссертации - «Партитура «Руслана и Людмилы». Она серьезно изучает музыкальное классическое наследие, осваивает народную музыку. В собственном ее творчестве чувствуется тяготение к русской народной песне с ее раздольным напевом, с мягким юмором и задушевностью. Эти черты ее дарования наиболее яркое и полное выражение нашли в Симфонической сюите - первом значительном произведении композитора. Сюита, названная впоследствии «Русской сюитой», исполнялась на концертах в Москве, Ленинграде, Баку, Кисловодске, в городах Германской Демократической Республики. Другое крупное произведение Александры Пахмутовой - Концерт для трубы с оркестром. Эта вещь уже более углубленна, значительна по мысли, чем Сюита. Во многих музыкальных жанрах работает А. Пахмутова. И везде интересно, самобытно. Она написала симфонические увертюры «Юность» и «Тюрингия», пятичастную кантату для чтеца и детского хора в сопровождении оркестра «Ленин - в сердце у нас», музыку к радиоспектаклям, к кинофильмам «Семья Ульяновых», «По ту сторону», более сорока песен. Недавно А. Пахмутова закончила работу над трехчастной симфонией, в основу которой легли впечатления о наших днях, о современниках. Эту свою работу она посвятила XXII съезду КПСС. Сейчас она пишет музыку к фильму «Девчата», который ставится на «Мосфильме». Композитор Кабалевский, выступая в 1957 году на молодежном творческом пленуме, организованном Союзом советских композиторов, сказал: «Александра Пахмутова... сочиняет во многих жанрах и всегда умеет точно определить свои замыслы и найти точные средства для их воплощения. У нее хороший, своеобразный мелодический дар... Слушая, например, ее песни (даже если мы не знаем их заглавий и не расслышали ни одного слова текста), мы по самой музыке всегда определим... их содержание, тему. А такая конкретность музыкальных образов - проявление не только одаренности автора, но и его мастерства». Сотни писем получает Аля с коротким адресом: «Москва, композитору Александре Пахмутовой». В письмах, пришедших со всех концов страны и из-за рубежа, - слова горячей благодарности за хорошую музыку. Вот письмо из Кривого Рога, со стройки: «Нам очень нравится Ваша музыка, такая лирическая, сурово-боевая и ободряющая... С Вашими «Геологами» нам будет легче и бодрее трудиться, радостнее жить».... Эта встреча произошла на читательской конференции журнала «Смена» летом, в День советской молодежи в Московском парке культуры и отдыха имени Горького. Тогда мы, участники этой встречи, еще раз почувствовали, что значит массовая любимая песня, что значит популярный молодежный композитор. Двое молодых исполнителей на сцене пели; Забота у нас простая. Забота наша такая - Жила бы страна родная. И нету других забот... Аудитория под открытым небом росла с каждой минутой. Узнав, что аккомпанировала певцам автор песни, композитор Александра Пахмутова, слушатели наградили ее громкими аплодисментами. Потом настойчиво потребовали, чтобы она рассказала о себе, исполнила свои новые песни. Александра Пахмутова часто встречается с молодежью на заводах, в колхозах, в студенческих общежитиях, чутко прислушивается к ее реакции на музыку. Недавно самодеятельный коллектив московского завода «Стан-колит» подготовил программу, целиком составленную из песен А. Пахмутовой. На вечер ребята пригласили своего любимого композитора. Аля рассказывала мне об этом спустя несколько дней с радостным волнением:

- Когда я встречаюсь с такими умными, трудолюбивыми людьми, мне больно и стыдно становится за то, что мы, люди искусства, иногда создаем неглубокие, фальшивые произведения. Именно такие герои современны, значительны, правдивы. Писать о них трудно, но радостно... Можно быть уверенным, что Александра Пахмутова не изменит правде жизни, что в ее музыке не будет фальшивых, ложных нот, потому что творчество всякого художника определяется прежде всего его отношением к жизни. Доброго пути, верных поисков молодому композитору!