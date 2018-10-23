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Культурология

КОМСОМОЛЬСКИЙ ВЕК

Анатолий Пшеничный|23 Октября 2018, 12:58
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Стихи Анатолия Пшеничного

Поколенье крепкого засола,
Запасных надёжная скамья...
Не нашла замены комсомолу
Родина великая моя!
Не нашла - пустила на иголки
Сплав, что создавался на века.
Плесенью взошли татуировки
Вместо огнеликого значка. 
Так срезают кедровый подлесок,
Так строгают будущему гроб,
Так живут лишь нынешним привесом
Те, которым после - хоть потоп!
...Вы, вожди, конечно, нас умнее,
Вам нужнее вздох: «не навреди...»
Отчего ж всё ниже и темнее
Небо над Россией впереди?
Отчего же cразу после школы
Смотрит юность в чуждые края?...
...Не нашла замены комсомолу
Родина воскресшая моя!...﻿

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