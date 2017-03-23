Белый лебедь

…Только спустя два часа Сергей вышел от врача. Он был бледен, и от этого выглядел как-то по-особому торжественным и даже помолодевшим.

– Все в порядке, шеф? – осторожно поинтересовался Степан.

– Все в полном порядке, Степа. Начинаем жизнь заново.

– Значит, вы здоровы?

– А как же! Лучше десять раз тяжело заболеть, чем один раз легко умереть, Степушка. Не зря я столько «капусты» здесь оставил. Говорили мне, что эта клиника – самая правильная в мире. Все в этой жизни решают, брат, деньги. Деньги и Бог. Но Бога за деньги тоже можно уговорить грехи скостить. Церквушку деревянную в селе Верхние Пятки построил – и ты снова святой. Можно дальше с девчонками зажигать…

– Я анекдот знаю, – неожиданно перебил шефа Степан. – Новый русский попал в ад и говорит: «Апостол Петр! Вы перепутали. Я «бабла» кучу отдал на два детских дома, на пять храмов, а вы меня в ад. Это ошибка!» Достали распорядители небесной канцелярии записи, посмотрели в них и говорят: «Всё правильно. Два детских дома построил, пять храмов восстановил. Деньги мы вам вернем, но, к сожалению, вам в ад».

– Пошлый анекдот, – недовольно отреагировал Сергей и восторженно продолжил: – Великая швейцарская медицина! Я здоров! Сегодня на радостях напьюсь.

– Ну, шеф, вы титан! Любую проблему на раз, – искренне восхитился Степа.

– Ладно, хватит болтать. Собираемся. Завтра улетаем, – тоном, не терпящим возражений, произнес Северов.

– Заказываем борт на утро? – бодро включился в работу Степа, хватая свой мобильный.

– Ты что, меня не слышишь? Новая жизнь! Хочу чудить! Полетим, как все.

– Берем «бизнес», что ли? – недоверчиво спросил с глуповатой улыбкой Степан. Он был уверен, что шеф его, как обычно, просто разыгрывает.

– Нет, я не шучу. Полетим… как его называют – ну, самый простой тариф?

– Ну, «бизнес», шеф, и есть для вас самый простой. «Бизнес» для вас простой, как велосипед. С народом можно пообщаться… – подсказал Степа.

– Мозги мне не пудри. Куража хочу! Экстрима желаю! В «экономе» полетим. Клоунов живых видеть хочу! Доктор сказал – мне радости в жизни не хватает.

Самолет уверенно набирал высоту. Салон эконом-класса был полон пассажиров и готовился к привычной дремоте. Северов напряженно вспоминал, когда он последний раз летал в «экономе», и не мог вспомнить. Последние пятнадцать лет жизни он даже не произносил слова «эконом-класс». Кстати, экономить Сергей любил на всем, только не на охране и не на себе. Охрана может предать. А предают, когда мало платят. Себя бизнесмен безмерно любил, без ограничений окружал всяческими житейскими ласками комфорта и упивался ими.

Сергей давно отделил себя от смертных людей особыми стандартами жизни, которые делали его, как он всем говорил, Человеком Мира. Частный самолет, двухпалубная яхта, охрана, ВИП-клубы… Это была его жизнь, где он был королем желаний. Иногда он придумывал себе новые мечты: купить остров вместе с людьми и создать собственное новое государство, где он будет править подданными, или, например, создать на этом острове лекарство от бессмертия… А пока здесь, в Швейцарии, каждые три года Северов получал инъекцию бессмертия, которая, по заверению светил медицины, замораживала механизм старения, а, возможно, даже давала шанс достигнуть бессмертия… Это была вытяжка из эмбриона ягненка. Управлять здоровьем и жизнью легко, уверяли швейцарцы. Но в этом году произошло непредвиденное…

– Шеф, я снова выиграл. Третий раз! – радостно, как ребенок, воскликнул Степан, показывая козырного туза.