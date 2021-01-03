2020-2021?!

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В российских крупнейших городах и весях шумно и ярко простились с 2020-м годом. Поскольку наибольшая часть молодого населения страны не подалась на новогодние каникулы в дальнее и не очень дальнее зарубежье и осталась на малой родине, то праздники отметили множеством салютов и громкой стрельбой. Причем настолько активными, что невзначай горели балконы, машины, дома и прочая недвижимость, оказавшаяся на пути стремительных ракет и веселых фейерверков. Что не сделаешь по причине не совсем трезвого косоглазия.

Но это, видимо, ради того, чтобы напугать и уничтожить вирус, названный «Ковидом-19».

Так уж случилось, мало кто в прошедшем году вспоминал, что его символами являются тихий и безобидный паучок Мизгирь (по славянскому календарю) и шустрая умная Крыса (по восточному). Их заслонил образ безобразной кляксы – образ «Ковид-19».

Однако клякса кляксой, а жизнь продолжается. Наши действительно умные и замечательные медики, в полном смысле, не щадя живота своего, успешно помогают побороть и преодолеть эту всемирную заразу, и нам остается только им не мешать и делать, что они очень и очень просят, и соблюдать режим санитарного контроля.

И, судя по всему, у наших читателей это получается, поскольку тираж журнала не уменьшается, а, наоборот, растет, равно как и посещаемость сайта. Видимо, действительно журнал вам интересен и нужен. Это согревает души тех, кто его делает, и стимулирует радовать вас, дорогих читателей, интересными и нужными для вас рассказами и историческими очерками, эссе и интервью, стихами и личными воспоминаниями, приключенческими романами и детективами, стихами лучших и молодых поэтов…

Более того, редакция объявила конкурс читательских писем «Книжка лучше мышки?!»

Ждем ваших размышлений, воспоминаний, соображений о литературе и чтении, о роли и значении книг в вашей жизни.

Будем дальше жить, как и жили. А также - помнить, что символами 2021 года является Бык (по восточному календарю), который начнет бодать и топтать вирус-кляксу с 25 января, и кричащий солнечный Петух (по славянскому календарю), который будет его клевать и пугать своим криком, начиная с 20 марта 2021 года, и к апрелю, скорее всего, успешно с этим справится.

Так, глядишь, клякса размажется и высохнет…

С наступившим Новым 2021 годом!!