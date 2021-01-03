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2020-2021?!

Михаил Кизилов|3 Января 2021, 18:31
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В российских  крупнейших городах и весях шумно и ярко  простились с 2020-м годом. Поскольку наибольшая часть молодого населения страны не подалась  на новогодние каникулы в дальнее и не очень дальнее зарубежье и  осталась  на малой родине, то  праздники отметили множеством   салютов и    громкой  стрельбой. Причем настолько активными, что невзначай горели балконы, машины,  дома и прочая недвижимость,  оказавшаяся на пути  стремительных ракет и веселых фейерверков.  Что не сделаешь по причине  не совсем трезвого  косоглазия. 

Но это, видимо,  ради того, чтобы  напугать и уничтожить вирус, названный «Ковидом-19».

Так уж случилось,  мало кто  в прошедшем году вспоминал, что его  символами  являются тихий и безобидный паучок Мизгирь (по славянскому календарю) и шустрая умная Крыса (по восточному). Их заслонил образ безобразной кляксы – образ  «Ковид-19».

 Однако клякса кляксой, а жизнь продолжается. Наши действительно умные и  замечательные медики, в полном смысле, не щадя живота своего,  успешно помогают побороть и преодолеть эту всемирную заразу, и нам остается только им не мешать и делать, что они очень и очень просят, и  соблюдать режим санитарного контроля.

И, судя по всему, у наших читателей это получается, поскольку   тираж журнала не уменьшается, а, наоборот, растет, равно как и посещаемость  сайта. Видимо, действительно журнал вам интересен и нужен. Это согревает души тех, кто его делает, и стимулирует радовать вас, дорогих читателей, интересными и нужными для вас  рассказами и историческими очерками, эссе  и интервью,  стихами и  личными воспоминаниями,  приключенческими романами и детективами, стихами лучших  и  молодых поэтов…

Более того, редакция объявила конкурс читательских писем «Книжка лучше мышки?!»

Ждем ваших размышлений,  воспоминаний, соображений  о  литературе и чтении, о роли и значении книг в вашей жизни.

Будем дальше жить, как и жили.  А  также - помнить, что символами  2021 года является Бык  (по восточному календарю), который начнет бодать и  топтать   вирус-кляксу  с 25 января, и кричащий солнечный Петух (по славянскому календарю), который будет его клевать и пугать своим криком, начиная  с 20  марта 2021 года, и к апрелю, скорее  всего,  успешно с этим справится.

Так, глядишь, клякса размажется и высохнет…

 

С наступившим Новым 2021 годом!!

 

 

 

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