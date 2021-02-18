С Днем Защитника Отечества!

В 3-м номере читайте о жизни и творчестве писателя Мамина-Сибиряка, о широко популярном явлении с Москве прошлых лет – «ярмарке невест», о простой русской девушке, вышедшей замуж за принца Сиама, о союзе, который называли «браком века» Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона, о героической судьбе легендарной советской летчицы Валентины Гризодубовой, о возможном прототипе Робинзона Крузо, кончание детектива Анны и Сергея Литвиновых «Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать…» и многое другое

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