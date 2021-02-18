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С Днем Защитника Отечества!

18 Февраля 2021, 16:50
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поздравляют читателей журнала "Смена" и Анатолий Пшеничный

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Читайте
новый номер

В 3-м номере читайте  о жизни и творчестве  писателя Мамина-Сибиряка,  о широко популярном явлении с Москве прошлых лет – «ярмарке невест»,  о простой русской девушке, вышедшей замуж за принца Сиама,  о союзе, который называли «браком века» Элизабет Тейлор и Ричарда Бертона, о героической судьбе легендарной советской летчицы Валентины Гризодубовой, о возможном прототипе Робинзона Крузо,  кончание детектива Анны и Сергея Литвиновых «Раз, два, три, четыре, пять – я иду искать…» и многое другое

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© 1924–2012 ООО «Издательский дом журнала Смена»
Все права охраняются законодательством.
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