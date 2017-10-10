Пламя Всемирного фестиваля движения зажигает сердца всё новым поколения молодежи!

С 14-го по 22-ое октября 2017 года в России пройдет XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов ( ВФМС).

Такое решение было принято 7 февраля 2016 года Всемирной федерацией демократической молодёжи и международными студенческими организациями на международном консультативном совещании по вопросу проведения XIX Фестиваля. С инициативой о возвращении ВФМС в нашу страну выступил Национальный Совет молодёжных и детских объединений России. Идея проведения Фестиваля в нашей стране была поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

История прошедших фестивалей, берущая начало в 1947 году, - одна из ярких страниц развития не только международного молодёжного и студенческого движения, но, пожалуй, и жизни всей планеты.

Озабоченность человечества огромными разрушениями, вызванными Второй мировой войной, понимание острой необходимости бороться за прочный мир проявились и у послевоенного молодого поколения, «расходного материала» любого военного конфликта.

Молодёжные организации, в основном коммунистического толка, вдохновленные духом и идеалами антифашистской борьбы, образовали Всемирную федерацию демократической молодежи (ВФДМ), а затем и Международный союз студентов.

Решение о проведении I фестиваля было принято на сессии Совета ВФДМ (1946), когда уже прозвучала речь У. Черчилля в Фултоне, ознаменовавшая начало «холодной войны». Подготовка к фестивалю шла в течение двух лет, ею руководил Исполком ВФДМ, объединявшей тогда в своих рядах более 50 миллионов юношей и девушек. В фестивале, состоявшемся в 1947 году в Праге, участвовали 17 тыс. представителей из 71 страны мира.

Естественно, что Комсомол и Антифашистский комитет советской молодёжи как молодёжные организации страны, внесшие огромный и решающий вклад в победу над гитлеровским фашизмом и японским милитаризмом, стали активнейшими участниками борьбы за мир, строительства новых форм организации демократического молодёжного и студенческого движения и, конечно, фестивального движения.

История этого движения не могла не испытать на себе влияние атмосферы и основных трендов глобальной международной обстановки, таких как холодная война, распад колониальной системы, гонка вооружений, разрядка, перестройка в СССР, а затем и его распад. Нагляднее всего это отражалось как в содержании программы мероприятий фестивалей, так и в изменениях их лозунгов, что является предметом отдельного рассмотрения.

Для подготовки к фестивалю создаётся Международный подготовительный комитет и национальные подготовительные комитеты в странах-участницах.

Обогащение содержания фестивального движения проявлялось в разных формах - и в проведении фестивалей в столицах капиталистических стран и на других, помимо Европы, континентах, и в расширении политического спектра участников фестивалей, их акций, и в отработке более эффективной технологии и организационной культуры подготовительного процесса.

Вместе с тем стоит подчеркнуть, что определяющую роль в развитии фестивального движения, особенно в 60-е, 70-е и 80-е гг. минувшего века – вплоть до распада СССР, играло растущее понимание безальтернативности диалога и необходимости солидарных действий широких сил молодёжного движения для решения глобальных проблем современного мира и злободневных задач самой молодёжи.

Важными вехами в развитии фестивального движения стали фестивали, проведенные в Москве в 1957 и в 1985 году. Примечательно, что в связи с динамикой общественно-политической жизни и расширением проблематики, требующей активного включения молодёжи в её разрешение, за год до начала «первого московского» фестиваля Антифашистский комитет советской молодёжи был преобразован в КМО (Комитет молодёжных организаций) СССР.

Фестиваль 1957 года стал самым массовым за всю историю фестивального движения – в нём приняло участие 34 тысячи человек из 131 страны мира; количество стран тоже стало рекордным длятого времени. Во многом причиной этого послужил возросший интерес к первому в мире социалистическому государству, открывшему, как принято говорить, «железный занавес» и сделавшему важный «разрешительный» шаг на пути облегчения контактов.

Второй Московский (ХII Всемирный фестиваль 1985 года) наглядно продемонстрировал уровень политической и организационной зрелости фестивального движения, стремящегося к той степени обновления и развития. которая отвечает новой реальности, при сохранении, естественно, оправдавших себя традиций и премственности.

В фестивале и в многомесячном подготовительном процессе к нему участвовали всё более широкие политические силы. Все решения рождались на основе культуры заинтересованного политического диалога и готовности к взаимным компромиссам. Во многом это стало следствием и результатом системной и последовательной политики и практики широкого многостороннего сотрудничества ВЛКСМ и КМО СССР – независимо от фестивального движения - с национальными и международными молодёжными и студенческими организациями, представляющими уникальный по своей широте политический спектр.

Понятно, что после исчезновения СССР с политической карты мира, упразднения ВЛКСМ и "попавшего под раздачу" (вне всякой мало-мальски разумной даже для того смутного времени политической логики) КМО потенциал фестивального движения существенно ослаб. Вместе с тем у нынешнего молодого поколения России, имея в виду инициативу его организаций о проведении ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России в 2017 году, есть шанс вдохнуть в фестивальное движение новую энергию, испытать себя в большом и серьезном деле.

А теперь, после приведенного выше материала концептуального характера, - немного предметной конкретики по истории фестивального движения

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — нерегулярный фестиваль, в основном левых, молодёжных организаций, проводящийся, как уже упоминалось с 1947 года. Организаторы — Всемирная федерация демократической молодёжи и Международный союз студентов.

В 50-е — начале 60-х годов фестивали проходили под лозунгом «За мир и дружбу», впоследствии — «За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу»[1].

Лозунг ВФМС 2017 года: «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».