Новый детектв Анны и Сергея Литвиновых

Перед каждым мероприятием особенно свадьбой Вика всегда начинала распеваться еще в машине. И для голоса хорошо, и для настроения.

Но сегодня рулила в полной тишине, даже радио не включила. Папа со своим видением крепко выбил из колеи.

Поначалу, когда он, как всегда, пьяненький, уговаривал отказаться от выгодного заказа из-за плохого предчувствия, Вика, конечно, серьезно кивала, но про себя отчаянно веселилась. Алкоголь воистину всесилен – мужчину-кремня превращает в бабку-вещунью. Мама, впрочем, вообще боится, что скоро у отца начнется «белая горячка», а за ней последует полная деградация.

Девушка даже не думала принимать папины глупости всерьез. Но и ссориться не хотела. «Навру с три короба, и все равно поеду», - решила она. Наплела про жениха, специально села за руль чтобы папочку со следа сбить. И только сейчас, уже по пути в ресторан «Золотой лебедь», где планировалось

действо, задумалась: видения (если они существуют, конечно) ведь только контуры задают. Но откуда тогда взялась фамилия Пищелев? Ведь именно ее отец произнес, хотя она, как говорится, молчала в тряпочку. Заказ строго конфиденциальный, Артем сразу предупредил. И в прессе – Вика из любопытства проверила – ни единого упоминания, что у дочки олигарха бракосочетание грядет.

Ладно, допустим, папа узнал. Но почему он не хочет, чтобы она туда ехала?! Что такого страшного может случиться?

Артём сказал: олигарх помешан на безопасности. Охранять мероприятие будут три ЧОПа, всех, кто входит в ресторан, подвергнут досмотру, мобильники отберут. Так что опасности никакой. Или на свадьбе ожидается некто, с кем Вике видеться нельзя?

Но кто это может быть?

«Вдруг мой настоящий отец?» - м в голове шальная мысль.

Ей много раз говорили, что она ни на кого из родителей не похожа.

И мама хотя дочка не раз просила о романе с отцом не распространялась. Отвечала скупо: «Он в мой ресторан часто ходил, так и познакомились».

Плюс фотки их молодых лет: папа – красавец неописуемый, мама – скучная, неяркая, к тому же губы всегда поджаты.

«А, может, мы с невестой сестры? И мой отец на самом деле - олигарх Пищелев?! – Вика неожиданно для себя развеселилась и принялась фантазировать дальше. - Богатей – тогда еще, наверное, начинающий – тоже приходил к маме в ресторан. Сделал ей ребеночка. Жениться не хотел. Но мамуся не из тех печальных овец, кто разрыдается и пойдет делать аборт, причем за счет своих средств. Она, видимо, пригрозила генетической экспертизой и судом. Ну, олигарх и откупился. Деньгами и... мужем-красавцем Юрием, который, допустим, был ему чем-то обязан. Потому с раннего детства у меня было ощущение, что мама с папой – далеко не классическая семейная пара. Что-то в их отношениях есть необъясненное, недоговоренное. И пьет отец, потому что жизнь сложилась не так, как хотел. И женщина рядом с ним не та…

Получается, папу просто купили?»

********************************************************************************

Однажды Вику специально предупредили: на очередном мероприятии будут воры в законе. Гонорар двойной, но можно отказаться.

Вика, конечно, согласилась – когда ещё выдастся возможность лично проверить, насколько реальный авторитет похож на актеров Панина и Джигарханяна?

Надела юбку подлиннее, накрасилась скромно. Но никаких поползновений, как иногда случается на обычных свадьбах, не последовало. И вообще бандиты оказались скучными. Сидели голова к голове, тихо переговаривались. На нее почти не смотрели. Только один раз, когда девушка исполнила «Воровскую судьбу» на мотив из «Битлз», отвлеклись на сцену, заулыбались, похлопали. Единственная среди криминалитета женщина – в возрасте, седая, с грустными глазами – подозвала бродившую по ресторанному залу цветочницу. Но сама дарить букет не стала – сто одну розу Вике вручил официант.

- Спасибо! – проникновенно прошептала она в микрофон.