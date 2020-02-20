Новый детектив Анны и Сергея Литвиновых.

Сначала остро запахло недавно сломанным деревом, а затем он увидел квадроцикл. Весь передок разбит - снес березу, - а на сиденье, лицом вниз, недвижимо лежал какой-то мужчина.

- Твою мать! – пробормотал Дима и почувствовал, как горло начало болеть с новой силой.

«Тело не трогать, место преступления не топтать». Он тысячу раз слышал эту непреложную полицейскую истину и считал ее, безусловно, справедливой. Но любопытство часто пересиливало здравый смысл, и сейчас ему даже в голову не пришло отойти в сторонку и набрать «112». Хотя бы потому, что здесь, в глухом лесу, сигнала сотовой связи банально не было. Ничего не оставалось, как проводить первичный осмотр самому.

Хорошо, заботливая Надюшка когда-то давно сунула ему в карман ветровки перчатки, вот и пригодились. Дима натянул их на руки и осторожно приподнял мертвеца.

Абсолютно незнакомое лицо. Русское. Не маргинальное. Одет по-походному, но чисто выбрит, ногти аккуратно подстрижены. Тело холодное, но трупных пятен не видать. Совсем недавно погиб. Или убили?

Он очень аккуратно осмотрел труп. Документов или бумажника не обнаружил, пулевых или ножевых ранений не заметил. Лоб разбит – логично, раз «квадрик» в березу влетел. Но, раздвинув волосы на затылке покойного, Дима нахмурился: очень похожую рану он видел в Москве, у ночного клуба, когда один «браток» влепил другому бейсбольной битой.

По телу пробежал озноб, и это была не только простуда. Полуянов вдруг осознал, что он, в этой дикой глуши, абсолютно один. Преступники вряд ли ушли далеко. Увидят шевеление в лесу, услышат шум, вернутся – и ляжет он рядом с незнакомым мужчиной.

Дима быстро сделал пару снимков мертвеца, после чего выбрался на дорогу и припустил в направлении деревни.

* * *

- Где Полуянов – там обязательно труп, - раз пять повторила Надя.

Дима не спорил и старался не приближаться к ней: его то морозило, то в жар кидало. Похоже, температура все-таки поднялась.

Но, хотя и пытался прятаться, Митрофанова подозрительно произнесла:

- А что ты румяный такой? – подозрительно взглянула на него Надя.

- Бегал. Обветрился.

Она дотронулась губами до его виска и тут же заквохтала:

- Да ты горячий!

И понеслось: чай, мед, градусник, таблетки. Заставила прополоскать горло, в носки насыпала сухой горчицы (откуда только взяла?) и уложила в постель.

Полуянов безропотно принял заботу. Глаза слипались, голова кружилась. Уже засыпая, пробормотал:

- Сама какую-нибудь профилактику выпей.

И вырубился.