Легенда о любви





Существует красивая легенда о том, как князь Александр Гагарин, без ума любивший свою молодую жену Анастасию, построил для нее в своем имении в Крыму недалеко от Алушты сказочной красоты рыцарский замок и тем самым увековечил свою любовь в камне. Действительно, в местечке Кучук-Ламбат, возле мыса Плака, в роскошном парке стоит настоящий рыцарский замок, когда-то принадлежавший вдове князя Гагарина. История это долгая и, по большей части, печальная, если не сказать – трагическая. И начиналась она не с любви пожилого князя к молодой грузинской княжне Анастасии Орбелиани, а гораздо раньше. И совсем с другой любви.

Когда-то в этой красивой долине было имение генерал-лейтенанта, таврического гражданского губернатора Андрея Михайловича Бороздина, у которого были две дочери – Мария и Екатерина. О судьбе младшей известно немного: она вышла замуж за поручика Лихарева, но вскоре после свадьбы он был осужден по делу декабристов, и больше супруги не виделись.

Судьба старшей дочери, Марии, оказалась еще трагичнее. Случайно она познакомилась с подполковником Иосифом Поджио, братом знаменитого декабриста, вдовцом с четырьмя детьми, оставшимися после умершей в родах жены.

Как выяснилось позже, он тоже был декабристом, к тому же католиком. Узнав об этом, родители пригрозили лишить дочь приданого – не помогло. Мария тайно обвенчалась с Иосифом по католическому обряду, тайно встречалась с ним, оставаясь жить в родительском доме. Вскоре выяснилось, что у нее будет ребенок. Это немного смягчило родителей, но… Иосифа арестовали и приговорили к ссылке.

Ребенок, сын, родился, когда его отец находился в заключении в Шлиссельбургской крепости и готовился ехать в Сибирь. Мария отвезла новорожденного сына к свекрови и стала собираться следовать за мужем хоть на край света – как Волконская.

Но губернатор Бороздин мало походил на генерала Раевского. Вместо того чтобы благословить Марию, он использовал все свои связи и лично государю передал просьбу оставить итальянца навечно в Шлиссельбургской крепости. Просьба была удовлетворена.

Восемь лет Мария Бороздина ждала мужа, писала во все централы. Но каждый раз получала ответ:

«Здесь такой не значится».

Бороздин, наконец, убедил дочь в том, что для облегчения участи мужа она должна развестись и выйти замуж за того, кто действительно ее достоин, с точки зрения родителей.

Мария подчинилась, тем более что в глазах православной церкви не считалась замужней; развод даже не пришлось оформлять. Сын так и остался у бабушки: за восемь лет она видела его пару раз и практически не испытывала к нему никаких материнских чувств. Уехала в Одессу, к дальнему родственнику - знаменитому генерал-губернатору Новороссии графу Михаилу Семеновичу Воронцову.

Там состоялось ее знакомство с 33-летним адъютантом графа, обаятельным с острословом князем Александром Ивановичем Гагариным. За него она и вышла второй раз замуж: князь настойчиво добивался руки разведенной женщины с трагической судьбой.

Совсем скоро после этого умер ее отец, сенатор Бороздин, завещав Марии свое имение в Кучук-Ламбате. Они начали обустраивать под себя дворец, но в 1845 году князя Воронцова перевели на службу в Тифлис кавказским наместником. С ним поехали и супруги Гагарины.

Мария уезжала почти с радостью – подальше от прошлого и грустных воспоминаний, к новой, как ей казалось, жизни.

В Грузии у нее появилась подруга – княжна Анастасия Орбелиани - из очень древнего грузинского рода, по преданию, переселившегося в Грузию из Китая за 600 лет до н.э. Ее мама считалась одной из самых красивых женщин в Тифлисе, и современники утверждали, что Анастасия была очень похожа на мать.

Обаяние, ум, воспитание делали ее неотразимой. Она легко сходилась с людьми, но душу открывала только самым близким. Таковой и стала для нее Машенька Бороздина. Трагическая история молодой женщины потрясла княжну, но больше всего поражала та нежность, с которой князь Гагарин относился к своей супруге. Именно такой Анастасия представляла себе идеального супруга.

Но судьба не подарила истерзанной душе ни счастья, ни хотя бы долгих лет спокойной жизни. Мария часто болела, чахла. Семейная жизнь с князем не задалась, потому что она продолжала любить своего Иосифа и не могла забыть его. В 1849 году, узнав о смерти первого мужа в Сибири, Мария после бала, разгоряченная танцами, намеренно приняла холодную ванну и, как пишут мемуаристы, почти тотчас скончалась от удара.