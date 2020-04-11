Инструкция по оформлению подписки на печатную прессу онлайн

Инструкция по оформлению подписки на печатную прессу
через сайт PODPISKA.POCHTA.RU
1. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий:
a. по индексу ИНДЕКСЫ «СМЕНЫ» П2431 и П2446 - льготный
b. по теме и профессиональным интересам,
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d. по части названия,
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В 5-м номере читайте о «первом американце в Красной армии» Никласе Григорьевиче Бурлаке, о загадочной четвертой дочери Ярослава Мудрого, о буйном поэте-футуристе и таком же художнике, одном из первых русских авиаторов Василии Каменском, о тайнах средневековой крепости Копорье, окончание детектива Елены Колчак «Не будите спящую собаку» и многое другое