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Инструкция по оформлению подписки на печатную прессу онлайн

11 Апреля 2020, 22:13
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Инструкция по оформлению подписки на печатную прессу

 через сайт PODPISKA.POCHTA.RU

1.         Выберете журнал и газету из 5 000 изданий:

a.       по индексу ИНДЕКСЫ «СМЕНЫ» П2431 и П2446 - льготный

b.      по теме и профессиональным интересам,

c.       по алфавиту,

d.      по части названия,

e.      из списка самых популярных

f.        по полу и возрасту (детям, женщинам, опытным читателям, мужчинам).

2.       Выберите способ доставки.

3.       Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.

4.       Выберите период подписки.

5.       Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.

6.       Оплатите заказ.

 

Инструкция по оформление подписки онлайн через

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ

1.       Зайдите в мобильное приложение Почты России.

2.       В правом нижнем углу выберете раздел «Еще».

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В 5-м номере читайте о «первом американце в Красной армии»  Никласе Григорьевиче Бурлаке, о загадочной четвертой дочери Ярослава Мудрого, о буйном  поэте-футуристе и таком же художнике, одном из первых русских авиаторов Василии Каменском,  о тайнах средневековой крепости Копорье, окончание детектива Елены Колчак «Не будите спящую собаку» и многое другое﻿

 

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