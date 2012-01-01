Еще раз о лодке посылкой

По просьбе многочисленных любителей водно-моторного спорта и туризма сообщаем некоторые дополнительные данные о катере МК-29. Катер-посылка представляет собой комплект деталей и отделочных материалов, выполненных из дерева и водостойкой фанеры марки ФСФ. Длина катера - 412 сантиметров, ширина - 150 сантиметров. высота борта на миделе - 55 сантиметров, осадка - 15 сантиметров. Дальность плавания - около 70 километров. Катер вмещает четырех человек. Скорость хода с мотором «Москва» с одним человеком на борту - 31 километр в час, и с четырьмя - 18 километров в час. Комплекты будут продаваться в магазинах Культторга. Примерная стоимость комплекта деталей - около 100 рублей. Согласно уточненным сведениям, выпуск катеров МК-29 запланирован на 1962 год.