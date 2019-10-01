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декада подписки с 3 октября

1 Октября 2019, 14:16
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Читайте
новый номер

В 10-м номере читайте об истории создания дворца княгини Гагариной в Крыму,  о непростой судьбе Иосифа Бродского, о «первом и последнем энциклопедисте XX века» нашем соотечественнике Николае Судзиловском, о жизни и творчестве неподражаемого Лопе де Веги, о прекрасном городе Таруссе, о великих наших соотечественниках, в разное время живших в нем и о его достопримечательностях, очерк о так всеми любимом Николае Караченцеве, ровно год, как ушедшем от нас, продолжение детектива Ольги Степновой «Моя шоколадная бэби» и многое другое.

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© 1924–2012 ООО «Издательский дом журнала Смена»
Все права охраняются законодательством.
http://smena.ru/article/112233